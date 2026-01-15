Получите все материалы CNews по ключевому слову
Mash telegram-канал
СОБЫТИЯ
Mash и организации, системы, технологии, персоны:
|ЛБИ - Лига безопасного интернета 64 1
|HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 1
|ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
|Чадов Андрей 5 1
|Концов Алексей 1 1
|Федоров Кирилл 5 1
|Марченко Евгений 2 1
|Сабитов Дмитрий 1 1
|Белов Михаил 6 1
|Перов Евгений 93 1
|Нефедов Михаил 1 1
|Синицкий Эндрю 1 1
|Кошелев Владимир 5 1
|Снегур Александр 1 1
|Васильев Станислав 3 1
|Отраковский Иван 1 1
|Бозоян Юрий 1 1
|Князев Игорь 1 1
|Пензев Арсений 1 1
|Kharaneka Pavel - Харанека Павел 1 1
|Путин Владимир 3370 1
|Лящ Михаил 49 1
|Krebs Brian - Кребс Брайан 58 1
|Кулин Филипп 52 1
|Сычева Александра 3 1
|Дзюрко Анастасия 4 1
|Морозова Анастасия 36 1
|Григорян Елена 5 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 618 1
|Мизулина Екатерина 16 1
|Мизулина Елена 24 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 3
|IDC - International Data Corporation 4943 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412809, в очереди разбора - 730749.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.