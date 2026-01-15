Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188642
ИКТ 14600
Организации 11307
Ведомства 1493
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26533
Персоны 81628
География 2997
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 878

Mash telegram-канал


СОБЫТИЯ


15.01.2026 Скончался Алексей Скляр, экс-замглавы Минтруда, курировавший ИТ 1
01.12.2025 Там ничего нет. С «Яндекс Карт» исчезли панорамы района, в котором стоит дом певицы Долиной 1
29.07.2025 Взломана крупная сеть аптек «Столичка». Не работают кассы, системы учета и бронирования 2
04.04.2025 Гендиректора российской ИТ-компании арестовали за организацию преступного сообщества 1
26.03.2025 В России гигантский сбой в работе СБП. Не работают банковские сервисы, сервисы сотовых операторов, и даже заправить машину нельзя. Опрос 1
11.11.2024 Смартфоны любимого россиянами бренда нещадно блокируются при выезде за границу. Решение максимально нелогичное и очень дорогое 1
29.10.2024 В России создан аналог БПЛА Bayraktar с улучшенными характеристиками 1
17.09.2024 Новейшая прошивка «убивает» iPhone по всему миру. Проблема массовая, россияне тоже под ударом 1
30.07.2024 Суверенный «убийца» Patreon под угрозой блокировки в России. Блогеры рискуют остаться без Boosty и без заработка 1
29.03.2024 HP разорвала все связи с россиянами, которые платили ей деньги. Сайт закрыт, драйверы для принтеров и ноутбуков не скачать. Опрос 1
30.05.2023 Украина обстреляла российский завод, производящий стекла для iPhone и Apple Watch 1
03.03.2023 Китай вводит санкции против россиян. Покупка дронов на AliExpress под строжайшим запретом 1
03.08.2022 В Подмосковье горит огромный склад Ozon. Видео 1
07.07.2022 В России могут запретить смартфоны и ТВ Xiaomi. Вероятность высока 1
06.04.2021 Российского ИТ-шника арестовали из-за обнаженной фотосессии 1
15.01.2021 Российскую ИТ-компанию изгнали из США за помощь сторонникам Трампа 1
02.12.2020 Россияне не дали Tele2 построить сотовую вышку: 4G угрожало их жизни и здоровью 1
01.12.2020 Российский школьник потратил сотни тысяч родительских денег на игру 1
29.10.2020 Бывший водитель «Яндекс.такси» пробрался в офис компании, чтобы сжечь себя заживо 1
20.09.2018 Президент группы «Компьюлинк» задержан силовиками 1

Публикаций - 20, упоминаний - 21

Mash и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8530 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4558 4
Google LLC 12298 3
Ростелеком 10364 2
Microsoft Corporation 25285 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14392 2
Apple Inc 12673 2
Telegram Group 2605 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 720 2
Промпоставка 6 1
DDoS-Guard - ДДоС-Гвард 25 1
КАМИ 29 1
Когорта - Kogorta - Legal Softwave - Лигал Софтвэйв 49 1
Patreon 16 1
Aeza International LTD - Аеза Групп - Аеза Логистик 2 1
Spartan Host 1 1
Vanwatech 1 1
Lovit - Ловител 11 1
Samsung Electronics 10654 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3136 1
X Corp - Twitter 2910 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3311 1
Huawei 4239 1
Lenovo Group 2369 1
Xiaomi 1985 1
Softline - Софтлайн 3303 1
HP Inc. 5766 1
VK - Mail.ru Group 3536 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 910 1
Pantum - Пантум 70 1
Компьюлинк ГК - Compulink 446 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 205 1
DJI 87 1
PUBG Corporation 50 1
Seiko Epson Corporation 902 1
Дремучий лес - хостинг-провайдер 22 1
Yandex Go - Yango 28 1
Ростех - КРЭТ - Компас МКБ АО - Московское конструкторское бюро 12 1
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 144 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 180 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1668 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2718 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1048 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1385 2
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 1
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 41 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1504 1
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 45 1
Монокристалл БЗС - Белгородский завод сапфиров 2 1
Неофарм - Столички 9 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1034 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8251 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3008 1
НСПК - Национальная система платежных карт 902 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 871 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1800 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 479 1
Альфа-Банк 1877 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 508 1
Яндекс.Лавка 284 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 217 1
Метрополис ТРК 59 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 60 1
Uber 340 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2940 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3115 2
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 64 1
Судебная власть - Judicial power 2410 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3132 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3469 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5279 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1089 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3551 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 528 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4811 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 735 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 914 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1142 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 831 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1360 1
ОАЭ - Правительство Дубая (эмират) - Dubai Municipality 12 1
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 38 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 68 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 64 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31873 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25683 4
Оповещение и уведомление - Notification 5384 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5401 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8181 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17839 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25554 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12024 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73540 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3548 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14991 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3356 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8473 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3108 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2823 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 2
Data monetization - Монетизация данных 1836 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2824 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1361 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 524 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 1
Бронирование - Booking 814 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 1
Маркировка - Marking 1234 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1630 1
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 625 1
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 263 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities - Складская робототехника 508 1
Соцсеть - Веб-форум - Imageboard - Имиджборд 2 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3110 1
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 677 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1337 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 941 4
FreePik 1462 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7388 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3445 2
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - Boeing LJDAM - Laser Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 58 1
Involta Messenger 1 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 92 1
Yandex Pay - Яндекс Пэй 95 1
Lockheed Martin - HIMARS - High Mobility Artillery Rocket System 12 1
DJI Go 6 1
DJI Fly 4 1
DJI Mini 2 1
Google Chrome - браузер 1653 1
Google YouTube - Видеохостинг 2902 1
Apple iOS 8286 1
Linux OS 10962 1
Apple - App Store 3015 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 812 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 849 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1177 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1223 1
Samsung Pay 295 1
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 146 1
Apple iPhone 6 4861 1
VK - My.Games 78 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 541 1
Boosty.to - платформа монетизации авторского контента 20 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 1
ФНС РФ ЦОД 29 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 699 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 1
АвтоВАЗ Lada Vesta - Лада Веста 24 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
Чадов Андрей 5 1
Концов Алексей 1 1
Федоров Кирилл 5 1
Марченко Евгений 2 1
Сабитов Дмитрий 1 1
Белов Михаил 6 1
Перов Евгений 93 1
Нефедов Михаил 1 1
Синицкий Эндрю 1 1
Кошелев Владимир 5 1
Снегур Александр 1 1
Васильев Станислав 3 1
Отраковский Иван 1 1
Бозоян Юрий 1 1
Князев Игорь 1 1
Пензев Арсений 1 1
Kharaneka Pavel - Харанека Павел 1 1
Путин Владимир 3370 1
Лящ Михаил 49 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 58 1
Кулин Филипп 52 1
Сычева Александра 3 1
Дзюрко Анастасия 4 1
Морозова Анастасия 36 1
Григорян Елена 5 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 618 1
Мизулина Екатерина 16 1
Мизулина Елена 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 157671 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53508 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18295 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45930 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13572 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8178 3
Украина 7802 3
Казахстан - Республика 5817 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4103 2
Европа 24656 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18699 2
Россия - УФО - Свердловская область 1767 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2125 2
Нидерланды 3638 2
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 114 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Шебекино 15 1
США - Вашингтон штат 128 1
Индия - Пенджаб 17 1
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 99 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Чкаловск 13 1
Москва - ЦАО - Фрунзенская набережная 7 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1152 1
Южная Корея - Республика 6867 1
Япония 13555 1
Армения - Республика 2375 1
Беларусь - Белоруссия 6051 1
Индия - Bharat 5711 1
Канада 4989 1
Израиль 2785 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2542 1
Германия - Федеративная Республика 12945 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1780 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 441 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2684 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1890 1
Китай - Тайвань 4137 1
Турция - Турецкая республика 2499 1
Россия - ПФО - Самарская область 1464 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1603 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3712 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 4
Импортозамещение - параллельный импорт 566 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3037 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6678 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7595 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1819 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 1
Автомагистраль М-9 Балтия - Автомобильная дорога федерального значения Москва-Волоколамск-государственная граница с Латвией 19 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Аренда 2583 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8539 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1827 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 495 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 270 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1053 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 233 1
CMS - Ошибка 404 - Битые ссылки 404 - Error 404 18 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 1
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 487 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11420 5
РИА Новости 993 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1149 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2177 2
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
New York Post 48 1
The Sun 27 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6027 1
NYT - The New York Times 1090 1
GizChina - Издание 81 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1085 1
The Guardian - Британская газета 384 1
The Washington Post 343 1
KrebsOnSecurity 17 1
Царьград - телеканал 29 1
Альтаир медиа - Пикабу 21 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 3
IDC - International Data Corporation 4943 1
БГТУ имени В.Г. Шухова - Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова 15 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 131 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412809, в очереди разбора - 730749.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще