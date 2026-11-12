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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 204395
ИКТ 15899
Организации 11991
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Григорян Елена

СОБЫТИЯ


12.11.2026 Совладелец «Яндекса» внезапно продал долю в Ozon 1
12.11.2026 Совладелец «Яндекса» и Ozon продал разработчика игр, за покупку которого он должен миллиарды 1
30.07.2024 Суверенный «убийца» Patreon под угрозой блокировки в России. Блогеры рискуют остаться без Boosty и без заработка 1
02.09.2021 MY.GAMES проинвестировал 3,5 млн евро в испанскую игровую студию The Breach Studios 1
06.08.2021 My.Games инвестирует до $30 млн в мобильных разработчиков в рамках кампании с Google 1
18.12.2018 «Спасибо от Сбербанка» запускает партнерство с онлайн-шутером Warface 1
26.12.2017 «Ростелеком» расширил тарифный план «Игровой» возможностями шутера Warface 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Григорян Елена и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3632 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5149 3
VK - My.Games Venture Capital - MGVC 14 2
Google LLC 12865 2
Google Russia - Гугл Россия 230 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1144 1
Gameloft 52 1
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 128 1
Crytek 146 1
Deus Craft 9 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 774 1
Ростелеком 11109 1
Patreon 17 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 2013 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2800 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9187 1
Кенигсберг инвестментс 6 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5499 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3743 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1220 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 762 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3109 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18589 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24755 2
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1523 2
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1143 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8623 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 756 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2270 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6184 1
Data monetization - Монетизация данных 2027 1
PC game - PvP - Player versus Player - игрок против игрока 236 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 17027 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 872 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3296 1
PC game - PvE - Player versus Environment - игрок против окружения - PvPvE - Player vs Player vs Environment 15 1
VK - My.Games 83 3
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 60 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3601 1
Google YouTube - Видеохостинг 3028 1
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 264 1
Pixonic War Robots 22 1
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 144 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Bionic Commando - Компьютерная игра (action-adventure) 23 1
Gameloft Asphalt - Компьютерная игра (гоночная игра) 64 1
Left to Survive - компьютерная игра 8 1
Seagate Game Drive 9 1
Tom Clancy’s - Ghost Recon Wildlands 6 1
Чачава Александр 126 2
Самошкина Диана 33 1
Браверман Максим 1 1
Синенко Роман 5 1
Мизулина Екатерина 19 1
Kharaneka Pavel - Харанека Павел 1 1
Отраковский Иван 1 1
Васильев Станислав 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 169887 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55266 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1291 2
Германия - Федеративная Республика 13332 1
Ближний Восток 3174 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13899 1
Европа 25075 1
Испания - Королевство 3859 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
Африка - Африканский регион 3659 1
Кувейт 174 1
Франция - Французская Республика 8223 1
Италия - Итальянская Республика 4531 1
Маврикий - Республика 56 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54529 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9181 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3197 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1150 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7149 1
Опцион 109 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11823 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6123 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2407 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 644 1
Металлы - Платина - Platinum 501 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1918 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 534 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18544 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34602 1
Mash - telegram-канал 26 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 196 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485992, в очереди разбора - 721767.
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