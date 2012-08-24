дь, на ваших. К тому же вы сможете призывать игроков или вторгаться в чужие миры, чтобы сражаться в PVP -битвах. В Dark Souls есть костры, которые играют роль точек сохранения. Во время отдыха у

высокого уровня, технические усовершенствования вроде сглаживания текстур, ограничения по уровням в PvP и многое другое. В будущем игровые дополнения станут еще более значительными, поскольку о

Funcom, наконец, установила на игровые сервера Age of Conan долгожданный PvP патч, который делает сражение между игроками более осмысленным. Теперь за каждого убитого соперника подписчики получают боевой опыт, и могут повышать свой PvP ранг. Всего их 10, и до

Разработчики известной MMORPG Archlord объявили о скором начале глобального PvP ивента, который продлится до конца июля.«В древнем давно забытом турнире Трильгард лучшие воины испытывали свои силы друг против друга, сражаясь на смерть, чтобы завоевать славу и богатство