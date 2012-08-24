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PvP Player versus Player
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|24.08.2012
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Dark Souls: Prepare To Die Edition в продаже
дь, на ваших. К тому же вы сможете призывать игроков или вторгаться в чужие миры, чтобы сражаться в PVP-битвах. В Dark Souls есть костры, которые играют роль точек сохранения. Во время отдыха у
|14.01.2012
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Rise Of The Rakghouls - Первое дополнение для SWTOR
высокого уровня, технические усовершенствования вроде сглаживания текстур, ограничения по уровням в PvP и многое другое. В будущем игровые дополнения станут еще более значительными, поскольку о
|27.03.2009
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Русско-польский Age of Conan
30 апреля на просторах Хайбории начнется война между Россией и Польшей: в этот день откроется новый PvP-сервер многопользовательской ролевой онлайн-игры Age of Conan: Hyborian Adventures, предн
|18.09.2008
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Вышел PvP патч Age of Conan
Funcom, наконец, установила на игровые сервера Age of Conan долгожданный PvP патч, который делает сражение между игроками более осмысленным. Теперь за каждого убитого соперника подписчики получают боевой опыт, и могут повышать свой PvP ранг. Всего их 10, и до
|25.06.2008
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PvP турнир в Archlord
Разработчики известной MMORPG Archlord объявили о скором начале глобального PvP ивента, который продлится до конца июля.«В древнем давно забытом турнире Трильгард лучшие воины испытывали свои силы друг против друга, сражаясь на смерть, чтобы завоевать славу и богатство
|02.06.2008
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Позиция Funcom относительно PvP в Age of Conan
Устав от лавины петиций и жалоб на ганкеров в Age of Conan, компания Funcom опубликовала свою официальную позицию на этот счет.«На PvP серверах практически все зоны открыты для сражений, и вы, скорее всего, будете атакованы во время игры. Поэтому когда это происходит, не забывайте — PvP серверы как раз и предназначе
|13.02.2008
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Турнир среди сильнейших PvP команд WoW
Киберспортивный сайт SK Gaming объявил о скором начале 5v5 турнира среди сильнейших PvP команд World of Warcraft. Пройдет он с 15 февраля по 1 марта и соберет только избранных п
|11.01.2008
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PvP-эвент в Angels Online
твовать в сражениях друг с другом. Игроки выше 20 уровня могут отправиться в столицу и поговорить с NPC Sentinel Angel, который телепортирует их в специальную локацию. Там существует открытая система PvP, но также полно монстров и боссов, которые оставляют после себя Riddle Pieces. Собирая их и обменивая на Angel League Certificates, игроки растут в рангах и получают достойные награды. Суще
|25.10.2007
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Blizzard запускает гид по PvP
На официальном сайте MMORPG хита World of Warcraft на этой неделе был обновлен и доработан PvP раздел. Теперь новички могут узнать о сражениях между игроками не в общих чертах, а очень
|20.01.2003
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Итоги Consumer Electronics Show'2003
ункций, позиционирующийся в качестве замены широко распространенного кассетного видеомагнитофона. Наконец, совсем необычный гаджет представила компания ViewSonic. Это портативный видеоплеер ViewSonic PVP (Portable Video Player). Новинка сочетает в себе функции MP3-плеера, портативного DVD-плеера, а также цифрового фотоальбома — и все это в одном элегантном корпусе. ViewSonic PVP
PvP и организации, системы, технологии, персоны:
|Forrester Research 834 2
|In-Stat/MDR 74 1
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