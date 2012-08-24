Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

PvP Player versus Player

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


24.08.2012 Dark Souls: Prepare To Die Edition в продаже

дь, на ваших. К тому же вы сможете призывать игроков или вторгаться в чужие миры, чтобы сражаться в PVP-битвах. В Dark Souls есть костры, которые играют роль точек сохранения. Во время отдыха у
14.01.2012 Rise Of The Rakghouls - Первое дополнение для SWTOR

высокого уровня, технические усовершенствования вроде сглаживания текстур, ограничения по уровням в PvP и многое другое. В будущем игровые дополнения станут еще более значительными, поскольку о
27.03.2009 Русско-польский Age of Conan

30 апреля на просторах Хайбории начнется война между Россией и Польшей: в этот день откроется новый PvP-сервер многопользовательской ролевой онлайн-игры Age of Conan: Hyborian Adventures, предн
18.09.2008 Вышел PvP патч Age of Conan

Funcom, наконец, установила на игровые сервера Age of Conan долгожданный PvP патч, который делает сражение между игроками более осмысленным. Теперь за каждого убитого соперника подписчики получают боевой опыт, и могут повышать свой PvP ранг. Всего их 10, и до
25.06.2008 PvP турнир в Archlord

Разработчики известной MMORPG Archlord объявили о скором начале глобального PvP ивента, который продлится до конца июля.«В древнем давно забытом турнире Трильгард лучшие воины испытывали свои силы друг против друга, сражаясь на смерть, чтобы завоевать славу и богатство
02.06.2008 Позиция Funcom относительно PvP в Age of Conan

Устав от лавины петиций и жалоб на ганкеров в Age of Conan, компания Funcom опубликовала свою официальную позицию на этот счет.«На PvP серверах практически все зоны открыты для сражений, и вы, скорее всего, будете атакованы во время игры. Поэтому когда это происходит, не забывайте — PvP серверы как раз и предназначе
13.02.2008 Турнир среди сильнейших PvP команд WoW

Киберспортивный сайт SK Gaming объявил о скором начале 5v5 турнира среди сильнейших PvP команд World of Warcraft. Пройдет он с 15 февраля по 1 марта и соберет только избранных п
11.01.2008 PvP-эвент в Angels Online

твовать в сражениях друг с другом. Игроки выше 20 уровня могут отправиться в столицу и поговорить с NPC Sentinel Angel, который телепортирует их в специальную локацию. Там существует открытая система PvP, но также полно монстров и боссов, которые оставляют после себя Riddle Pieces. Собирая их и обменивая на Angel League Certificates, игроки растут в рангах и получают достойные награды. Суще
25.10.2007 Blizzard запускает гид по PvP

На официальном сайте MMORPG хита World of Warcraft на этой неделе был обновлен и доработан PvP раздел. Теперь новички могут узнать о сражениях между игроками не в общих чертах, а очень
20.01.2003 Итоги Consumer Electronics Show'2003

ункций, позиционирующийся в качестве замены широко распространенного кассетного видеомагнитофона. Наконец, совсем необычный гаджет представила компания ViewSonic. Это портативный видеоплеер ViewSonic PVP (Portable Video Player).  Новинка сочетает в себе функции MP3-плеера, портативного DVD-плеера, а также цифрового фотоальбома — и все это в одном элегантном корпусе. ViewSonic PVP


Публикаций - 234, упоминаний - 261

PvP и организации, системы, технологии, персоны:

Crytek 146 19
Blizzard Entertainment 343 17
NCsoft 104 17
Funcom 107 13
EA - Electronic Arts 1317 11
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 193 7
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 182 6
9594 5
Бука - Buka Entertaiment 493 5
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 5
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival - Аструм - Astrum Soft - IT Territory Nord - АйТи Территория Норд 94 4
Flagship Studios 32 4
NCsoft - ArenaNet 13 4
Wargaming 161 4
AOC 113 4
Фабрика Онлайн 10 3
Gameforge AG - Frogster Interactive Pictures AG 13 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Intel Corporation 12811 3
Sony 6739 3
Галактика - Корпорация 1545 3
GFI Software 209 3
Новый диск 963 3
EA - BioWare 205 3
Katauri Interactive 46 3
Game Insight - Гейм инсайт 41 2
Microsoft Corporation 25775 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
ViewSonic 325 2
Fly 214 2
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 336 2
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 2
ГеймПарк - 1С-Интерес - Чистый Софт Центр 37 2
Square Enix 215 2
Codemasters 244 2
Руссобит-М 266 2
Daewoo Electronics - Daewoo Lucoms 67 1
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 128 1
Sony Interactive Entertainment - Bungie Studios - Bungie Software Products Corp 44 1
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 54 3
SK Gaming 14 2
EPIC Telecom Invest 212 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
LACC - Los Angeles Convention Center - Выставочный центр Лос-Анджелеса 10 1
Севкабель Порт 15 1
Саранский хлебокомбинат 1 1
Walt Disney Company 647 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 1
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 61 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Верный - торговая сеть 326 1
Борец Производственная Компания - Borets 34 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 5
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
Cloud Games - MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 804 107
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 103
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 35
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 30
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 20
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 364 16
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 12
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 11
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 729 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 10
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 10
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 9
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 8
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations - 497 7
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 7
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 6
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 6
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 6
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 6
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 5
PvPvE - Player vs Player vs Environment 5 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 4
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2721 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 3
PC game - Casual games - Казуальные игры - Мини-игры 247 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 3
Blizzard - World of Warcraft 362 23
NCsoft - ArenaNet - Guild Wars - Онлайн-игра 52 12
Games Workshop - Warhammer Online 91 12
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 59 12
Funcom - Age of Conan - компьютерная онлайн-игра 116 11
NCSoft Lineage 103 9
EA Star Wars 60 6
Fallout 170 6
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 5
Blizzard - Diablo - компьютерная игра (action) 158 5
Nival - Нивал - Nival Interactive - Tales of Pirates - Пиратия 21 4
TON - The Open Network - Telegram Open Network - Toncoin 62 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 4
Cisco CCP - Cisco Container Platform 46 4
CCP Games - EVE Online - Массовая многопользовательская онлайн-игра 56 4
HanbitSoft - Hellgate: London 49 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 3
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 196 3
EA Origin 195 3
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 263 3
EA Battlefield - Компьютерная игра 295 3
Katauri Royal Quest 13 3
Turbine Lord of the Rings 67 3
VK - My.Games - Allods Team - Аллоды 54 2
From Software - Dark Souls 32 2
ViewSonic PVP - Portable Video Player 4 2
Elemental Games - Космические рейнджеры 13 2
Flying Lab Software - Pirates of The Burning Sea - Корсары online: пираты бушующего моря 26 2
Codemasters - LotRO - The Lord of the Rings Online - Властелин Колец Онлайн 24 2
Epic Games - Unreal Tournament 66 2
Apple iOS 8583 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
Apple iPhone 6 4861 2
VK - My.Games 81 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Omni - криптовалюта 99 2
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 213 2
Nintendo Wii - игровая консоль 760 2
EA - Crytek Crysis - компьютерная игра (шутер от первого лица) 94 2
Intel Pentium 4 Northwood - Серия микропроцессоров 104 1
Jacobs Mark - Якобс Марк 17 6
Woodward Matthew - Вудвард Мэтью 3 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
Гришин Дмитрий 210 2
Чувалов Максим 1 1
Гордейчик Сергей 25 1
Зотов Степан 6 1
Девишев Дмитрий 6 1
Баделин Михаил 1 1
Schaefer Max - Шафер Макс 4 1
Кудрявцева Лера 1 1
Шелехов Руслан 4 1
Morhaime Mike - Морхайм Майк 11 1
Barnett Paul - Бернетт Пол 3 1
Shapiro Gary - Шапиро Гэри 6 1
Хаймзон Михаил 1 1
Gornik Kathrin - Горник Кэтрин 1 1
Zeschuk Greg - Зесчук Грег - Зешук Грег 9 1
Crowley Jim - Кровли Джим 5 1
Crowley Jim - Кроули Джим 5 1
Kubrick Stanley - Кубрик Стэнли 7 1
Frolich Ivar - Фрёлих Ивар 1 1
Edelsten Graham - Эдельстен Грехем 1 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Аверин Максим 4 1
Dell Michael - Делл Майкл 193 1
Allen Paul - Аллен Пол 125 1
Михайлов Александр 56 1
Степуро Алексей 4 1
Изотов Алексей 2 1
Григорян Елена 5 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 1
Шакалис Артур 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 36
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 25
Европа 24964 25
Земля - планета Солнечной системы 10865 23
Германия - Федеративная Республика 13221 17
Южная Корея - Республика 7052 12
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 9
Франция - Французская Республика 8177 8
Азия - Азиатский регион 5920 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
США - Гранд-Каньон - Большой каньон Аризоны - Великий каньон 39 6
Китай - Тайвань 4245 5
Япония 13807 4
Украина - Киев 1151 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Сингапур - Республика 1953 3
США - Нью-Йорк 3180 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 3
Малайзия 922 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 2
Швеция - Королевство 3782 2
Исландия 255 2
Польша - Республика 2031 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 2
Испания - Королевство 3840 2
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 2
Австралия - Брисбен 34 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Руднянский район - Рудня 6 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Индия - Bharat 5870 1
Америка - Американский регион 2206 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Канада 5082 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Солнечная система - Solar system 2569 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 35
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 28
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 17
NPC - non-player character - неигровой персонаж 128 13
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 11
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 10
F2P - Free-to-play 102 10
Английский язык 7030 8
Зоология - наука о животных 2887 8
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 8
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 7
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 3
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 531 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 3
Физика - Physics - область естествознания 2940 2
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Энергетика - Energy - Energetically 5855 2
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1127 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 2
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 703 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 2
Спорт - Футбол 776 2
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 436 2
Азартные игры - Лотерея 222 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 2
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 660 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1326 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
MMORPG.com 19 3
Gamespot 38 2
The Guardian - Британская газета 406 2
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 2
IGN 54 1
IGN Entertainment - Imagine Games Network - FilePlanet 11 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
Forrester Research 834 2
In-Stat/MDR 74 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
ИгроМир 125 1
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
Capture the Flag - CTF 56 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще