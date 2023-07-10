Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Katauri Interactive

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.07.2023 Разработчики игр бегут из особого региона России 1
09.04.2013 Новое в Royal Quest 1
26.10.2012 "King's Bounty: Воин Севера" в продаже 1
15.09.2012 "1С-СофтКлаб" на "ИгроМире 2012" 1
16.08.2012 "King's Bounty: Воин Севера". Видео 1
18.07.2012 Royal Quest: Захвати себе замок 1
11.04.2012 Открытый бета-тест Royal Quest 2
05.04.2012 King’s Bounty вышла для MAC 1
03.04.2012 "Royal Quest. Коллекционное издание" в продаже 1
29.03.2012 Royal Quest на день раньше срока 1
15.02.2012 Предзаказ Royal Quest 1
13.01.2012 Стартует бета-тест Royal Quest 1
14.12.2011 Royal Quest. Раздача ключей на ЗБТ 2
06.10.2011 "King's Bounty: Воин Севера" в разработке 1
28.09.2011 Закрытый бета-тест Royal Quest 3
09.08.2011 "Фабрика Онлайн" - оператор Royal Quest 2
20.12.2010 "King’s Bounty: Перекрестки миров". Патч 1.3.1 1
03.11.2010 Royal Quest. Видео 1
22.10.2010 Katauri Interactive уходит в онлайн 1
17.09.2010 "King’s Bounty: Перекрестки миров" в продаже 1
08.09.2010 "King’s Bounty: Перекрестки миров". Видео 1
07.09.2010 "King’s Bounty: Перекрестки миров" в печати 1
01.09.2010 Подробности выхода игры "King’s Bounty: Перекрестки миров" 1
24.05.2010 "King’s Bounty: Перекрестки миров". Анонс 1
15.05.2010 King's Bounty Online. Анонс 2
19.06.2009 "King's Bounty: Принцесса в доспехах". Патч 1.2 1
23.04.2009 "King's Bounty: Принцесса в доспехах". Патч 1.1 1
10.04.2009 "King's Bounty: Принцесса в доспехах" в продаже 1
27.03.2009 "King's Bounty: Принцесса в доспехах". Дата выхода 1
11.11.2008 "King's Bounty: Принцесса в доспехах". Скриншоты 1
31.10.2008 "King's Bounty: Принцесса в доспехах" в разработке 1
20.05.2008 Турнир по игре King's Bounty 1
28.04.2008 "King's Bounty: Легенда о рыцаре". Патч 1.2 1
27.04.2008 "King's Bounty: Легенда о рыцаре". Видео 1
25.04.2008 "King's Bounty: Легенда о рыцаре" в продаже 1
11.04.2008 "King's Bounty: Легенда о рыцаре" в печати 1
21.11.2007 "Легенда о рыцаре": Видео 1
26.10.2007 1C на "Игромире" 1
07.09.2007 "Перезагрузка" началась 1

Публикаций - 46, упоминаний - 54

Katauri Interactive и организации, системы, технологии, персоны:

9594 31
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 15
Фабрика Онлайн 10 7
Elemental Games 4 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
Meta Platforms - Facebook 4621 3
CD Projekt RED 90 1
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival - Аструм - Astrum Soft - IT Territory Nord - АйТи Территория Норд 94 1
1C - Avalon Style Entertainment 50 1
PowerColor 13 1
Game Insight - Гейм инсайт 41 1
SoftClub - СофтКлуб 160 1
Bandai Namco Entertainment 118 1
KranX Productions 25 1
СофтЛаб-НСК - SoftLab-NSK 21 1
SkyFallen Entertainment 26 1
Warner Bros. - Warner Bros. Games - WB Games - Warner Bros. Interactive Entertainment 31 1
CCP Games 16 1
Action Forms 13 1
Apple Inc 13156 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
Галактика - Корпорация 1545 1
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 273 1
Playrix Holding 33 1
Gaijin Entertainment 89 1
Capcom 290 1
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 1
VK - Mail.ru Group - My.com 21 1
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 182 1
Alawar - Алавар 63 1
2K Games 215 1
Square Enix 215 1
Konami 111 1
Funcom 107 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
Block - Square 203 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 26
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 15
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 9
Cloud Games - MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 804 6
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 4
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 4
PvP - Player versus Player 234 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 2
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 729 2
PvPvE - Player vs Player vs Environment 5 2
Game balance - Игровой баланс 18 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 1
PC game - GameDev - Game development and production - Геймдев 97 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 1
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 364 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 367 1
Katauri Royal Quest 13 12
Elemental Games - Космические рейнджеры 13 6
Capcom - Lost Planet - Компьютерная игра (Шутер от третьего лица) 58 2
Heroes of Might and Magic - Герои Меча и Магии - Компьютерная игра (пошаговая стратегия) 104 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Gaijin Entertainment - X-Blades (Ониблэйд) 11 1
Core Design - Tomb Raider - компьютерная игра (action-adventure) 105 1
Funcom - Age of Conan - компьютерная онлайн-игра 116 1
CD Projekt RED - The Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 153 1
Konami - Pro Evolution Soccer Компьютерная игра (спортивный симулятор) 31 1
Best Way - В тылу врага - Компьютерная игра (action) 96 1
Haggard Games - Смерть шпионам 17 1
Gearbox Software - Aliens: Colonial Marines - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 42 1
Capcom - Resident Evil - Компьютерная игра (survival horror) 148 1
Elite Games - Звездные волки 10 1
FreePik 1841 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Ка-50 - Чёрная акула 15 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Arkane Studios - Dishonored 28 1
СофтЛаб-НСК - Дальнобойщики: Транспортная компания 22 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
Apple - App Store 3109 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Cisco CCP - Cisco Container Platform 46 1
1С:Предприятие через интернет - 1С:Фреш - 1С:Fresh - 1С:Облако - 1С:Online 54 1
Borderlands - Компьютерная игра (открытый мир) 62 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 127 1
1С Кодекс войны - компьютерная игра 40 1
Epic Games - Gears of War - Компьютерная игра - Шутер от третьего лица 121 1
Xbow GM Rally - компьютерная игра (автосимулятор) 3 1
Орловский Сергей 34 1
Кузьмин Андрей 11 1
Гусаров Дмитрий 1 1
Донских Евгений 3 1
Тарасенко Роман 1 1
Черкес-Заде Екатерина 4 1
Слинько Ольга 1 1
Ellingsen Erling - Эллингсен Эрлинг 3 1
Алиханов Антон 41 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 12
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Новая Земля архипелаг (Матка) 21 1
Европа 24964 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Испания - Королевство 3840 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
Россия - Крайний Север 350 1
Беларусь - Минск 706 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 326 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 9
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 7
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 537 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
Металлы - Золото - Gold 1251 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Английский язык 7030 1
NPC - non-player character - неигровой персонаж 128 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 448 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Аренда 2687 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 1
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 405 1
Металлы - Серебро - Silver 827 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 1
Гражданская война 170 1
Здравоохранение - Адреналин - Adrenaline - Норадреналин, Кортизол - гормоны стресса 94 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 606 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 2
Universal University 6 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
ИгроМир 125 4
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
Российская креативная неделя 6 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще