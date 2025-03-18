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PowerColor


18.03.2025 AMD крушит конкурентов. Она стремительно выживает Nvidia из самой технологичной страны мира 1
10.07.2024 Знаменитый производитель материнских плат и видеокарт Zotac вывалил в открытый доступ данные своих клиентов 1
19.01.2022 AMD выпустила бюджетную игровую видеокарту Radeon RX 6500 XT 1
04.03.2021 AMD представила видеокарту AMD Radeon RX 6700 XT 1
29.10.2020 AMD представила графику AMD Radeon RX 6000 серии 1
30.10.2019 AMD показала крупнейшую выручку за последние 14 лет 1
11.05.2011 Ранняя премьера игры "Ведьмак 2. Убийцы королей" 1
10.07.2008 Moscow Racer - "Прорыв года" 1
26.10.2007 1C на "Игромире" 1
27.09.2007 AMD анонсировал новую линейку мощных видеокарт 1
11.11.2002 ECS выходит на рынок графических плат 1
23.09.2002 Radeon 9500: ожидается в октябре 1
21.08.2002 Saphire анонсировала видеокарту на базе RADEON 9700 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

PowerColor и организации, системы, технологии, персоны:

Gigabyte Technology 369 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 2058 5
AMD - Advanced Micro Devices 4262 5
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 610 5
XFX - PINE Technologies 14 4
AMD Graphics Product Group - ATI 946 4
ASRock 50 4
HP Inc. 5698 2
Google LLC 11864 2
Intel Corporation 12238 2
Samsung Electronics 10307 1
Microsoft Corporation 24717 1
Lenovo Group 2297 1
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HPE - Hewlett Packard Enterprise 630 1
X Corp - Twitter 2851 1
Dell Technologies - Dell Computer 2137 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2560 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 617 1
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  131 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 185 1
Gaijin Entertainment 85 1
Capcom 281 1
Biostar - Biostar Microtech 32 1
1С-СофтКлаб - SoftClub 1137 1
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 847 1
Funcom 105 1
Katauri Interactive 45 1
1C - Avalon Style Entertainment 50 1
Программные технологии 86 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 60 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 301 1
Defender 133 1
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 176 1
СофтЛаб-НСК - SoftLab-NSK 19 1
Zotac 21 1
Meta Platforms - Facebook 4448 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 297 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 1
2domains 4 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 277 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 214 1
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4569 1
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Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1097 1
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Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1049 5
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20952 5
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4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3513 2
DDR - Double data rate 2753 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1833 2
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 795 2
VRS - Variable-Rate Shading 4 2
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Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1747 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3343 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24373 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1493 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7562 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4710 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13759 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4895 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5217 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2515 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 383 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5001 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5935 1
Гражданская война 164 1
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Спорт автомобильный - Автоспорт - Мотоспорт - Автомотоспорт - Motorsport - Водно-моторный спорт - ралли, автогонки 162 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6778 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48539 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6236 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9958 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3519 1
X-Bit Labs 83 2
Inquirer 463 1
DailyTech 96 1
BleepingComputer - Издание 355 1
Jon Peddie Research 41 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 85 1
Международный женский день - 8 марта 350 1
ИгроМир 119 1
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