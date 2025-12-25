Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188132
ИКТ 14558
Организации 11290
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3542
Системы 26519
Персоны 81295
География 2992
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2749
Мероприятия 877

AMD Radeon Anti-Lag


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


25.12.2025 Представлены флагманы серии Acer Nitro — видеокарты Nitro RX9070 и RX9070XT 1
19.01.2022 AMD выпустила бюджетную игровую видеокарту Radeon RX 6500 XT 1
04.03.2021 AMD представила видеокарту AMD Radeon RX 6700 XT 2
29.10.2020 AMD представила графику AMD Radeon RX 6000 серии 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

AMD Radeon Anti-Lag и организации, системы, технологии, персоны:

AMD - Advanced Micro Devices 4476 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 3
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 680 3
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 390 3
Pegatron - ASRock 55 3
PowerColor 13 3
XFX - PINE Technologies 14 3
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 64 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 199 1
Программные технологии 86 1
Capcom 283 1
Biostar - Biostar Microtech 34 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 717 1
HP Inc. 5763 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 289 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 3
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1070 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4200 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8185 3
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1239 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4683 2
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 638 2
VRS - Variable-Rate Shading 5 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6021 2
Трассирование - Трассировка 75 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15018 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6320 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1581 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1788 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3718 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2719 1
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1475 1
Электроника - CPU overclocking - Central processing unit overclocking - разгон процессора, компьютера, оверклокинг 84 1
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1557 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 552 3
AMD Radeon DNA - AMD RDNA 39 3
AMD Memory Group - AMD Memory Guard - AMD Smart Access Memory - AMD RAM 19 3
AMD Sapphire 74 3
AMD FSR - AMD FidelityFX Super Resolution 6 3
Microsoft DirectX Raytracing - Microsoft DXR 10 3
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 644 3
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 175 3
AMD Infinity Cache 4 3
AMD Infinity Architecture 6 2
Microsoft DirectX 718 2
AMD GPUOpen 5 2
AMD Radeon 290 2
InterSystems Cache 138 2
AMD Radeon Software - AMD Radeon Software Adrenalin - AMD Radeon Settings - AMD Catalyst - ATI Catalyst 27 1
HP Omen - Omen by HP 56 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - RAGE - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 70 1
Capcom - Resident Evil - Компьютерная игра (survival horror) 146 1
AMD - ATI RAGE - ATI RAGE Mobility 60 1
Henkelman Scott - Херкельман Скотт 9 2
Herkelman Scott - Херкельман Скотт 3 2
Johnson Judy - Джонсон Джуди 3 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1539 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410621, в очереди разбора - 730936.
Создано именных указателей - 188132.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще