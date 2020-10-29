AMD представила графику AMD Radeon RX 6000 серии

AMD представила видеокарты AMD Radeon RX 6000 серии, обеспечивающие высокую производительность, невероятно реалистичное изображение и необходимые технологии, которые устанавливают новый стандарт для игрового процесса на ПК. Долгожданная серия AMD Radeon RX 6000, олицетворяющая передовые разработки и дизайн, включает в себя видеокарты AMD Radeon RX 6800 и Radeon RX 6800 XT, а также новый флагман Radeon RX 6900 XT, самую быструю из когда-либо разработанных AMD игровых видеокарт.

Видеокарты AMD Radeon RX 6000-й серии построены на революционной игровой архитектуре AMD RDNA 2, основе для консолей следующего поколения, ПК, ноутбуков и мобильных устройств, призванной обеспечить оптимальное сочетание производительности и энергоэффективности. Игровая архитектура AMD RDNA 2 обеспечивает до двух раз более высокую производительность в избранных играх на примере видеокарты AMD Radeon RX 6900 XT по сравнению с видеокартой AMD Radeon RX 5700 XT, построенной на архитектуре AMD RDNA, и до 54% более высокую производительность на ватт на примере видеокарты AMD Radeon RX 6800 XT по сравнению с видеокартой AMD Radeon RX 5700 XT, построенной на том же 7-нм техпроцессе.

AMD RDNA 2 предлагает ряд инноваций, в том числе применение передовых технологий энергосбережения в высокопроизводительных вычислительных блоках для повышения энергоэффективности до 30% на цикл на каждый блок, а также использование высокоскоростных методик проектирования для обеспечения прироста частоты до 30% при том же уровне мощности. Кроме того, в ней реализована новая технология AMD Infinity Cache, которая обеспечивает увеличение пропускной способности до 2,4 раз по сравнению с архитектурными решениями AMD RDNA на базе GDDR65.

«Сегодняшний анонс является кульминацией многих лет исследований и разработок, направленных на то, чтобы вывести лучшее из графики AMD Radeon на игровой рынок для энтузиастов и ультра-энтузиастов, и представляет собой значительную эволюцию в компьютерных играх, – сказал Скотт Херкельман (Scott Herkelman), корпоративный вице-президент и генеральный директор подразделения графики в AMD. – Новые видеокарты AMD Radeon RX 6800, RX 6800 XT и RX 6900 XT обеспечивают производительность мирового класса в разрешениях 4K и 1440p в большинстве ААА-игр, новые уровни погружения с захватывающей реалистичной графикой и обязательными функциями, которые обеспечивают максимальные игровые впечатления. Не могу дождаться, когда геймеры получат в руки эти невероятные новые видеокарты».

Видеокарты AMD Radeon RX 6000-й серии поддерживают интерфейс PCIe 4.0 с высокой пропускной способностью и оснащены 16 ГБ памяти GDDR6 для работы с самыми требовательными 4К-нагрузками сегодня и в будущем. Среди ключевых технологий и возможностей.

AMD Infinity Cache – высокопроизводительный кэш данных последнего уровня, подходящий для игр с разрешением 4K и 1440p с наивысшим уровнем детализации. Кэш-память объемом 128 Мб прямо на кристалле значительно сокращает задержки и энергопотребление, обеспечивая более высокую общую игровую производительность по сравнению с традиционными архитектурными решениями.

AMD Smart Access Memory – эксклюзивная технология для систем с процессорами AMD Ryzen 5000-й серии, материнскими платами AMD B550 и X570 и видеокартами Radeon RX 6000-й серии. Она обеспечивает процессорам AMD Ryzen больший доступ к высокоскоростной графической памяти GDDR6, ускоряя обработку процессором и обеспечивая прирост производительности до 13% на видеокарте AMD Radeon RX 6800 XT в Forza Horizon 4 при 4K в сочетании с новой настройкой разгона в режиме Rage Mode одним щелчком мыши.

Размер для стандартных корпусов – видеокарты с длиной 267 мм и 2x8 стандартными 8-контактными разъемами питания, предназначенные для работы с существующими блоками питания 650W-750W; геймеры могут легко модернизировать свои существующие ПК большого и малого форм-факторов без дополнительных затрат.

Максимальная поддержка DirectX 12 – обеспечивает мощное сочетание эффектов трассировки лучей, вычислений и растровых эффектов, таких как DirectX Raytracing (DXR) и Variable Rate Shading, чтобы поднять игры на новый уровень реалистичности.

DirectX Raytracing (DXR) – Добавив к каждому вычислительному устройству высокопроизводительный фиксированный движок ускорителя лучей, видеокарты на базе AMD RDNA 2 оптимизированы для обеспечения реалистичности освещения, теней и отражений в реальном времени с помощью DXR. В паре с AMD FidelityFX, которая обеспечивает гибридный рендеринг, разработчики могут комбинировать растровые и лучевые эффекты для обеспечения оптимального сочетания качества изображения и производительности.

AMD FidelityFX – набор инструментов с открытым исходным кодом для разработчиков игр, доступный на AMD GPUOpen. Он содержит набор эффектов освещения, тени и отражения, которые облегчают разработчикам добавление высококачественных пост-процессных эффектов, которые делают игры красивыми и при этом обеспечивают оптимальный баланс визуальной точности и производительности.

Variable Rate Shading (VRS) – динамическое уменьшение степени затенения для различных областей кадра, не требующих высокого уровня визуальной детализации, для обеспечения более высокого уровня общей производительности при практически незаметном изменении качества изображения.

Поддержка Microsoft DirectStorage – Будущая поддержка API DirectStorage обеспечивает молниеносную загрузку и высокое качество текстур за счет устранения низкой пропускной способности, связанной с API для хранения данных, и ограничениями производительности процессора.

Пресеты настроек производительности Radeon Software – Простые предустановки одним щелчком мыши в ПО Radeon помогают геймерам с легкостью извлечь максимум пользы из своей видеокарты. Предустановки включают в себя новый стабильный режим разгона Rage Mode, который использует дополнительный доступный объем оверклокинга для повышения игровой производительности.

Radeon Anti-Lag – Значительно сокращает задержку вывода на экран и обеспечивает конкурентное преимущество в игровом процессе.

Ожидается, что видеокарты AMD Radeon RX 6800 и Radeon RX 6800 XT будут доступны в мировых розничных магазинах и на сайте AMD.com, начиная с 18 ноября 2020 года, по рекомендованной розничной цене в $579 и $649 соответственно. Ожидается, что видеокарта AMD Radeon RX 6900 XT будет доступна с 8 декабря 2020 г. за $999.

Видеокарты AMD Radeon RX 6800 и RX 6800 XT также будут доступны у партнеров AMD Board, включая ASRock, ASUS, Gigabyte, MSI, PowerColor, SAPPHIRE и XFX, начиная с ноября 2020 года.