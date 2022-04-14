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AMD FSR AMD FidelityFX Super Resolution

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


14.04.2022 Самые мощные видеокарты в 2022 году: выбор ZOOM 1
19.01.2022 AMD выпустила бюджетную игровую видеокарту Radeon RX 6500 XT 1
20.09.2021 Intel перевербовала двух ценных сотрудников AMD, чтобы изгнать ее с рынка видеокарт 1
23.06.2021 AMD представила технологию FidelityFX Super Resolution с поддержкой игр и игровых студий 4
04.03.2021 AMD представила видеокарту AMD Radeon RX 6700 XT 1
29.10.2020 AMD представила графику AMD Radeon RX 6000 серии 1

Публикаций - 7, упоминаний - 10

AMD FSR и организации, системы, технологии, персоны:

AMD - Advanced Micro Devices 4621 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 2162 3
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 726 3
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 412 3
Pegatron - ASRock 59 3
XFX - PINE Technologies 14 3
PowerColor 13 3
Nvidia Corp 3940 2
Amazon Games - Amazon Game Studios - Amazon Game Tech 3 1
Danger Close Games - DreamWorks Interactive LLC - EA Los Angeles 34 1
Amazon Inc - Amazon.com 3246 1
Intel Corporation 12770 1
HP Inc. 5868 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 934 1
Valve Software 250 1
Logitech 437 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 771 1
EA - Electronic Arts 1317 1
Ampere Computing 61 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 213 1
Capcom 291 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 64 1
Biostar - Biostar Microtech 34 1
Программные технологии 88 1
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 1
Zynga Game Network 133 1
Malibu Comics Entertainment - Malibu Graphics - Malibu Interactive 1 1
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 54 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4512 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18197 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22386 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8555 4
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1101 4
Трассирование - Трассировка 76 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6338 3
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1500 3
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3900 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5066 3
Rendering - Рендеринг - просчет кадров для объединения их в один видеоряд 252 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6435 2
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1288 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27108 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1873 2
VRS - Variable-Rate Shading 5 2
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 660 2
Frame rate - Кадровая частота - FPS - Frame Per Second - Количество кадров в секунду - Фреймрейт 149 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 544 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2782 1
Пропускная способность - Bandwidth 1888 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14679 1
Электроника - CPU overclocking - Central processing unit overclocking - разгон процессора, компьютера, оверклокинг 87 1
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии - Кросс-функциональность - Cross-functional 373 1
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 640 1
Графический редактор - Graphic Editor 116 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4977 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64090 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17820 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15353 1
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1639 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 832 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1687 1
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 392 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1635 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 763 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1252 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2736 1
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 635 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 629 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 660 5
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 176 5
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 627 4
AMD Radeon DNA - AMD RDNA 46 4
AMD Radeon 295 3
AMD GPUOpen 5 3
AMD Memory Group - AMD Memory Guard - AMD Smart Access Memory - AMD RAM 19 3
Microsoft DirectX 722 3
AMD Sapphire 75 3
Microsoft DirectX Raytracing - Microsoft DXR 10 3
AMD Radeon Anti-Lag 4 3
AMD Infinity Cache 4 3
Capcom - Resident Evil - Компьютерная игра (survival horror) 147 2
AMD Infinity Architecture 6 2
InterSystems Cache 143 2
AMD - ATI RAGE - ATI RAGE Mobility 60 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz Cars - Mercedes-Benz S-Class - Mercedes-Benz C-Class - Mercedes-Benz E-Class - Mercedes-Benz SLK-Class - Mercedes-Benz GLE-Class - Mercedes-Benz AMG 103 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 83 1
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 441 1
Apple iPhone 6 4861 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 864 1
Khronos Vulkan - Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики 63 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 196 1
Statista 262 1
HP Omen - Omen by HP 56 1
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 379 1
Nvidia DLSS - Nvidia Deep Learning Super Sampling 45 1
AMD Radeon Software - AMD Radeon Software Adrenalin - AMD Radeon Settings - AMD Catalyst - ATI Catalyst 27 1
Apple M - ARM-процессор - чипсет на кристалле ARM-архитектуры 62 1
Adobe Premiere 117 1
Nvidia Omniverse Platform - Nvidia Omniverse Replicator - Nvidia Omniverse Avatar - Nvidia Omniverse Kit 9 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - RAGE - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 72 1
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 1
Henkelman Scott - Херкельман Скотт 9 3
Herkelman Scott - Херкельман Скотт 3 2
Bremer Andre - Бремер Андре 1 1
Johnson Judy - Джонсон Джуди 3 1
Bell Steve - Белл Стив 3 1
Лекки Павел 1 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26990 4
Философия - Philosophy 527 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1564 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5510 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 315 1
Tom’s Hardware 588 1
TechSpot 182 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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