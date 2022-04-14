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AMD FSR AMD FidelityFX Super Resolution
СОБЫТИЯ
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AMD FSR и организации, системы, технологии, персоны:
|Malibu Comics Entertainment - Malibu Graphics - Malibu Interactive 1 1
|Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 54 1
|Henkelman Scott - Херкельман Скотт 9 3
|Herkelman Scott - Херкельман Скотт 3 2
|Bremer Andre - Бремер Андре 1 1
|Johnson Judy - Джонсон Джуди 3 1
|Bell Steve - Белл Стив 3 1
|Лекки Павел 1 1
|Tom’s Hardware 588 1
|TechSpot 182 1
|Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
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