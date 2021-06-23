AMD представила технологию FidelityFX Super Resolution с поддержкой игр и игровых студий

AMD объявила о выпуске своего передового решения для пространственного масштабирования — AMD FidelityFX Super Resolution (FSR). AMD FSR — это кроссплатформенная технология с открытым исходным кодом, разработанная для повышения частоты кадров и предоставления высококачественных игровых возможностей с высоким разрешением. Более 40 разработчиков игр объявили о поддержке FSR в своих играх и/или игровых движках. На сегодняшний день технология FSR поддерживается в 7 играх: 22 Racing Series, Anno 1800, Evil Genius 2, Godfall, Kingshunt, Terminator: Resistance и The Riftbreaker, а к концу этого года ожидается еще больше игр с поддержкой данной технологии, в том числе DOTA 2, Far Cry 6 и Resident Evil Village.

Предлагая широкую поддержку более чем 100 процессоров и графических решений AMD, технология FSR обеспечивает для отдельных игр в среднем в 2,4 раза более высокую производительность в режиме «Performance» при разрешении 4K по сравнению с исходным разрешением. Технология пространственного масштабирования использует усовершенствованный алгоритм реконструкции границ изображения для анализа особенностей исходного изображения и воссоздания их с более высоким целевым разрешением. Далее следует этап повышения резкости для повышения качества картинки за счет улучшения деталей текстуры. В результате, мы имеем изображение с очень качественными краями и отчетливой детализацией пикселей по сравнению с базовыми методами масштабирования.

«При создании FidelityFX Super Resolution наша цель заключалась в разработке передовой технологии для масштабирования изображения по ключевым отраслевым стандартам, которая быстро и легко могла бы быть интегрирована разработчиками игр в свои проекты и предназначалась для удовлетворения игровых потребностей рядовых геймеров, — сказал Скотт Херкельман, корпоративный вице-президент. президент и генеральный менеджер графического подразделения AMD. — Технология FSR — это идеальный апскейлер для отрасли: он не требует какого-либо специализированного аппаратного обеспечения и поддерживается широким спектром платформ и продуктов, чтобы все игроки смогли на себе испытать преимущества технологии и получить удовольствие. Мы очень довольны реакцией и поддержкой наших партнеров-разработчиков и не можем дождаться, когда геймеры получат в свои руки FSR, чтобы попробовать его сами».

AMD FSR предлагает четыре настройки качества: Ultra Quality, Quality, Balanced и Performance, позволяя геймерам регулировать баланс между качеством изображения и производительностью в зависимости от игровых предпочтений, обеспечивая высокопроизводительный игровой процесс с непревзойденным качеством изображения даже для самых требовательных визуальных опций, включая трассировку лучей. В режиме Ultra Quality качество изображения FSR практически неотличимо от целевого разрешения.

Разработанная для легкой интеграции в новые и существующие игры, AMD FSR поддерживается API-интерфейсами DirectX 11, 12 и Vulkan. Поддерживая широкий спектр APU и графического оборудования, технология FidelityFX Super Resolution оптимизирована для графики AMD Radeon RX 5000 и Radeon RX серии 6000, включая мобильную графику. Также данная технология поддерживается графическими процессорами AMD Radeon RX серии 500, Radeon RX 480/470/460, Radeon RX серии Vega, всеми процессорами AMD Ryzen с графикой Radeon, а также рядом различных графических продуктов конкурентов.

Ожидается, что разработчики игр получат широкий доступ к AMD FidelityFX Super Resolution в середине июля 2021 года в виде бесплатной загрузки на AMD GPUOpen, открытом сообществе разработчиков ПО, которое предоставит исходный код, документацию и ресурсы, необходимые разработчикам, чтобы получить максимум эффективности от работы с новой технологией.

AMD FSR создавалась в тесном сотрудничестве с ведущими студиями и разработчиками игр. Более 40 разработчиков выразили готовность поддерживать и интегрировать FSR в свои лучшие игры и игровые движки, и ожидается, что к концу года игр с поддержкой FSR их станет еще больше.

«Благодаря технологии AMD FidelityFX Super Resolution мы можем предложить пользователям более высокое качество изображения при более низких затратах на производительность, чем рендеринг в полном разрешении, — сказал Дэн Гинзбург, графический разработчик компании Valve. — Данное решение особенно привлекательно для пользователей с графическими процессорами среднего уровня, желающих получить более высокие разрешения. Нам очень приятно, что технология с открытым исходным кодом разработана для использования со всеми графическими процессорами AMD».

«Внедрение AMD Fidelity FX Super Resolution в The Riftbreaker было одной из самых плавных технологических интеграций, которые мы когда-либо делали, — заявил Павел Лекки, главный операционный директор Exor Studios. — Благодаря философии AMD «без черного ящика» мы смогли очень легко реализовать ее как на ПК, так и на консолях и настроить под особенности нашего игрового движка».