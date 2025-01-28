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Трассирование Трассировка



28.01.2025 «Форс» и PGARM: новый стандарт диагностики и мониторинга СУБД PostgreSQL 1
17.12.2024 Как «Росатом» в шесть раз сократил время на трассировку документов при помощи AI-ассистента 1
27.05.2024 «Швабе» и «РТ-Техприемка» представили проект создания российского программного обеспечения для оптического проектирования 1
31.01.2024 Вышла новая версия платформы виртуализации SpaceVM 6.4 1
21.12.2023 В системе управления доступом RooX UIDM появился API Gateway 1
01.12.2023 Избавить российских железнодорожников от софта Siemens и GE будет стоить более 10 миллиардов 1
13.11.2023 «Роббо» модернизировала свое оборудование 1
30.10.2023 Как «Ключ-Астром» помогает онлайн-продажам: «ВинЛаб» начал работать с российским APM 1
02.10.2023 В России в начале 2024 года начнут производить базовые станции 4G и посягнут на 5G 1
27.09.2023 C3 Solutions начала производство БРП на базе процессора «Байкал» 1
26.06.2023 Самые мощные мобильные процессоры 2023 года: выбор ZOOM 1
03.01.2024 Лучшие смартфоны начала 2024 года: выбор ZOOM 1
07.11.2022 После громкого ухода Intel из России в магазинах тихо и тайно появились ее недоделанные видеокарты 1
29.06.2022 Создана технология, которая поднимет графику в смартфонах до уровня игровых ПК 1
14.04.2022 Самые мощные видеокарты в 2022 году: выбор ZOOM 1
20.01.2022 Samsung представила процессор Exynos 2200 с GPU Xclipse на базе архитектуры AMD RDNA 2 1
19.01.2022 AMD выпустила бюджетную игровую видеокарту Radeon RX 6500 XT 1
07.12.2021 Palit представила серию видеокарт Geforce RTX 2060 12 GB Dual 1
23.11.2021 Каким будет цифровой банк через несколько лет 1
08.10.2021 Как APM-решения помогают малому и среднему бизнесу улучшить работу сайта 1
17.08.2021 Intel впервые за 20 лет выпускает топовые видеокарты. На что они способны 1
23.06.2021 AMD представила технологию FidelityFX Super Resolution с поддержкой игр и игровых студий 1
13.04.2021 Nvidia представила новые решения в сфере автономного вождения 1
04.03.2021 AMD представила видеокарту AMD Radeon RX 6700 XT 1
10.11.2020 Kubernetes становится доступной технологией даже для небольших компаний 1
09.11.2020 «Рикор» начал производство серверов и СХД под брендом партнеров 1
04.09.2020 HP представила рабочие станции серии Z для расширения возможностей создания креативного контента 1
14.04.2020 Лучшие ноутбуки для удаленной работы, с которыми вы сможете повысить свою продуктивность 1
24.12.2019 Лучшие ноутбуки для игр и продуктивной работы: выбор ZOOM 1
28.10.2019 Altium представила новую версию Altium Designer 1
31.07.2019 AMD представила новые интеграции и обновления модуля Radeon Prorender 1
02.07.2019 Nvidia представила видеокарты серии GeForce RTX SUPER. Цены 1
30.05.2019 Dell обновила линейку рабочих станций Precision 1
30.04.2019 Ноутбуков Alienware в России будет больше 1
22.01.2019 Asus представила новинки RoG на базе GeForce RTX в России 1
14.01.2019 Dell и Alienware представили новые игровые решения. Цены 1
03.12.2018 Nvidia представила «самый мощный в мире графический процессор» Titan RTX. Цена 1
17.09.2018 Microsoft представила 5 новых сервисов для DevOps 1
15.08.2018 Ray Tracing в реальном времени становится былью 1
14.08.2018 Nvidia представила новую архитектуру графических ускорителей Turing 1

Публикаций - 65, упоминаний - 65

Трассирование и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3492 20
Intel Corporation 12200 12
AMD - Advanced Micro Devices 4231 12
ASUS - AsusTek Computer Inc 2053 5
Dell EMC 5030 5
Samsung Electronics 10268 5
HP Inc. 5688 5
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 605 5
Microsoft Corporation 24634 4
SAP SE 5279 3
Oracle Corporation 6693 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8749 3
МегаФон 8835 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 899 3
Huawei 3938 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 3
8226 2
Dell Technologies - Dell Computer 2136 2
Adobe Systems 1550 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 590 2
Lenovo Group 2294 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 487 2
GitHub 821 2
Xiaomi 1737 2
MediaTek - Ralink 527 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 592 2
Qualcomm Technologies 1824 2
Эремекс - Eremex 12 2
Renesas Electronics - Altium 38 2
Autodesk 609 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 163 2
Gigabyte Technology 365 2
ASRock 47 2
XFX - PINE Technologies 14 2
PowerColor 12 2
Dynatrace 56 2
РусКомТехнологии 13 2
Apple Inc 12108 2
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 176 2
Mentor Graphics 28 1
Почта России ПАО 2114 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 2
Royal Dutch Shell - Шелл 211 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1027 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 1
Nike 185 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 55 1
Новосибирский метрополитен 14 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 462 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2805 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2352 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 659 1
Газпром нефть 619 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 62 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7323 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 490 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
Комос Групп 14 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 438 1
ВТБ Страхование - Страховая группа МСК - Столичная страховая группа - Московская Страховая Компания 18 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 38 1
Dell Alienware Training Facility 2 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 1
EPIC Telecom Invest 201 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 39 1
Транснефть 299 1
Альфа-Капитал УК 102 1
ЦентроКредит АКБ 18 1
Лукойл - ЭЛ5-Энерго - Энел Россия - Конаковская ГРЭС - Невинномысская ГРЭС - Среднеуральская ГРЭС - Азовская ВЭС - Кольская ВЭС - ОГК-5 32 1
Абсолют Банк 230 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4097 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2809 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1966 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4516 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2717 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11648 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4757 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1904 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1518 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5443 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 307 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 286 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 331 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 244 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 19 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 23 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 1
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GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3721 20
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Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 2
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Dell Alienware 135 2
Renesas Electronics - Altium Designer 36 2
Dell Alienware AlienFX 8 2
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 101 3
Pette Bob - Пэтт Боб 10 2
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Henkelman Scott - Херкельман Скотт 9 2
Самойленко Максим 66 1
Потапенко Андрей 27 1
Сердюк Владимир 11 1
Гришин Андрей 7 1
Bond James - Бонд Джеймс 67 1
Tobul Tom - Тобул Том 1 1
Касиманов Дмитрий 1 1
Путин Владимир 3173 1
Чаркин Евгений 296 1
Натрусов Артем 284 1
Шадаев Максут 1011 1
Ивашкин Евгений 1 1
Данилов Михаил 31 1
Паршин Максим 316 1
Шпак Василий 223 1
Козлов Евгений 34 1
Истомин Константин 56 1
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Врацкий Андрей 135 1
Костинский Сергей 4 1
Azor Frank - Эзор Фрэнк 4 1
Fisher Jeff - Фишер Джефф 4 1
Белоусов Андрей 140 1
Смирнов Алексей 243 1
Панов Сергей 16 1
Шурупов Дмитрий 1 1
Столяров Дмитрий 4 1
Иванов Борис 58 1
Горячий Максим 9 1
Ермолов Марк 10 1
Herkelman Scott - Херкельман Скотт 3 1
Лекки Павел 1 1
Кирьянова Александра 135 1
Николаева Маргарита 1 1
Кашанов Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144440 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52133 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43211 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17394 4
Китай - Тайвань 3990 3
Казахстан - Республика 5530 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13322 2
Украина 7613 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1878 2
Япония 13289 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14121 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17048 2
Швеция - Королевство 3620 2
Финляндия - Финляндская Республика 3604 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3334 2
Чехия - Чешская Республика 1308 1
Узбекистан - Республика 1726 1
США - Калифорния 4627 1
Россия - Бородино 43 1
Италия - Милан 161 1
Греция - Греческая Республика 980 1
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Европа 21775 1
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Испания - Королевство 3709 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3103 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 675 1
Земля - планета Солнечной системы 10378 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 805 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1777 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 107 1
Германия - Гамбург 182 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5186 1
Азия - Азиатский регион 5533 1
Израиль 2731 1
Индия - Bharat 5451 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2669 1
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Нидерланды - Утрехт 15 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13524 6
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8410 5
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2342 3
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3420 3
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Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4006 2
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