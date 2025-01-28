Трассирование Трассировка
Трассирование и организации, системы, технологии, персоны:
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 101 3
|Pette Bob - Пэтт Боб 10 2
|Корнильев Евгений 2 2
|Henkelman Scott - Херкельман Скотт 9 2
|Самойленко Максим 66 1
|Потапенко Андрей 27 1
|Сердюк Владимир 11 1
|Гришин Андрей 7 1
|Bond James - Бонд Джеймс 67 1
|Tobul Tom - Тобул Том 1 1
|Касиманов Дмитрий 1 1
|Путин Владимир 3173 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Натрусов Артем 284 1
|Шадаев Максут 1011 1
|Ивашкин Евгений 1 1
|Данилов Михаил 31 1
|Паршин Максим 316 1
|Шпак Василий 223 1
|Козлов Евгений 34 1
|Истомин Константин 56 1
|Баталов Александр 25 1
|Урусов Виктор 127 1
|Врацкий Андрей 135 1
|Костинский Сергей 4 1
|Azor Frank - Эзор Фрэнк 4 1
|Fisher Jeff - Фишер Джефф 4 1
|Белоусов Андрей 140 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Панов Сергей 16 1
|Шурупов Дмитрий 1 1
|Столяров Дмитрий 4 1
|Иванов Борис 58 1
|Горячий Максим 9 1
|Ермолов Марк 10 1
|Herkelman Scott - Херкельман Скотт 3 1
|Лекки Павел 1 1
|Кирьянова Александра 135 1
|Николаева Маргарита 1 1
|Кашанов Дмитрий 1 1
|Tom’s Hardware 396 2
|The Register - The Register Hardware 1555 1
|Sky News - Телеканал 28 1
|CNews - ZOOM.CNews 1847 1
|VideoCardz 33 1
|DailyTech 96 1
|Gartner - Гартнер 3556 2
|Jon Peddie Research 39 2
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 2
|BCG - Boston Consulting Group 109 1
|Forrester Wave 45 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3202 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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