«Форс» и PGARM: новый стандарт диагностики и мониторинга СУБД PostgreSQL

Компания «Форс - Центр разработки» (ГК «Форс») предлагает новый подход к решению задач по управлению производительностью СУБД – инновационную разработку PGARM. Это автоматизированная система диагностики производительности и мониторинга баз данных PostgreSQL, которая поставляется как обособленное стороннее приложение со своим собственным встроенным интерфейсом. Для запуска приложения достаточно установить дистрибутив с полным набором необходимых файлов. Об этом CNews сообщили представители «Форс».

Продукт разработан специалистами Центра технической поддержки «Форс» на основе собственного алгоритма для быстрого сбора статистики и графического представления ее интерпретации в разрезе всех компонентов систем на платформе PostgreSQL. Мониторинг запросов осуществляется в процессе их выполнения. Панель производительности дает общее представление о нагрузке и запасах системных ресурсов баз данных и операционных систем.

Уникальность PGARM состоит в том, что он функционирует, не затрагивая и не модифицируя ядро СУБД. При активации продукта производительность экземпляра PostgreSQL снижается всего на 3-4%, что совсем немного, учитывая преимущества, которые дает продукт.

PGARM может быть полезен для мониторинга и диагностики любых систем, использующих PostgreSQL. Наибольшую отдачу от него можно получить в случае, если имеются проблемы с производительностью экземпляра СУБД и найти их причину другими способами не получается. Отметим, что в случае критичных для бизнеса приложений даже небольшое замедление работы уже является поводом, чтобы задуматься об использовании специализированного инструментария. Установка только одного приложения PGARM позволяет в кратчайшие сроки выявить причину некорректной работы базы данных и дать рекомендации по её устранению.

Было проведено тестирование работы инструмента, результаты которого показали, что приложение оперативно отображает набор показателей функционирования баз данных, необходимых для анализа их производительности, позволяет выявить основную причину снижения работоспособности и сократить время для идентификации возможных проблем.

Продукт постоянно развивается: со времени выхода первоначальной версии удалось существенно повысить стабильность работы приложения и усовершенствовать графический интерфейс. Теперь экранные панели и графики клиентской части приложения стали ещё более наглядными и удобными для использования. В перспективе планируется создание обработчика трассировочных файлов и выпуск Enterprise версии приложения, в которой будет реализована возможность централизованного хранения и агрегации данных. В этой версии клиенты PGARM будут выступать в качестве агентов, взаимодействующих с сервером управления – отправлять статистику о функционировании экземпляра СУБД в центральный репозиторий, получать и выполнять управляющие команды.

«Непрерывный мониторинг и своевременная диагностики работы СУБД PostgreSQL при помощи нашего инструмента помогут существенно повысить их доступность, снизить вероятность незапланированных простоев и обеспечить надежное функционирование на долгую перспективу. Дополнительным преимуществом является то, что PGARM может использоваться не только на ванильном Postgres, но и на всех распространённых форках. Мы видим, насколько востребован продукт и рады предложить его своим заказчикам», – сказала Лариса Антонова, директор Центра технической поддержки компании «Форс-Центр разработки» (ГК «Форс»).

Программный продукт PGARM внесен в Реестр российского ПО Минцифры России под записью № 25606 от 20.12.2024 г.