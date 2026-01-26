Разделы

ФОРС ГК ФОРС холдинг

ФОРС ГК - ФОРС холдинг

ФОРС является одним из российских разработчиков и интеграторов больших информационных систем, осуществляет поставку как программных продуктов, так и программно-аппаратных комплексов различных вендоров. В группу компаний ФОРС входят «ФОРС – Центр разработки», «Ай-ФОРС» «ФОРС Телеком», «ФОРС Дистрибуция» и Учебный центр ФОРС.

26.01.2026 Новые инструменты «Форс Телеком» для переноса данных внесены в реестр российского ПО 1
20.10.2025 «Форс Телеком» разработал два новых продукта для миграции данных 1
04.06.2025 «Форс» и Yandex Cloud подписали соглашение о сотрудничестве 1
07.04.2025 «Форс» разработал для Минсельхоза аналитическую подсистему 2
28.01.2025 «Форс» и PGARM: новый стандарт диагностики и мониторинга СУБД PostgreSQL 2
08.11.2024 Московский фонд ОМС переезжает с американской аналитической платформы на российскую 1
22.10.2024 Oracle не отдает деньги россиянам, которым задолжала. Выплачено менее 6% нужной суммы, и на возврат всего долга надежды мало 1
14.10.2024 «Форс Телеком» представляет Pg2OraSync — новый продукт для миграции данных 2
25.07.2024 Минцифры построит ГИС цифровых сервисов для российского агропрома 2
18.03.2024 «Форс Телеком» разработал новый инструмент инкрементальной миграции данных из СУБД Oracle в СУБД PostgreSQL 2
13.12.2023 «Форс» обеспечила непрерывность работы СУБД ЕИС нотариата в Федеральной Нотариальной палате 2
31.10.2023 ФОРС на CNews FORUM 2023 2
14.09.2023 «Форс дистрибуция» начинает использовать оборудование «Dатару» в своих проектах 1
24.08.2023 «ФОРС - центр разработки» предложит партнерам и клиентам решение для управления НСИ «Гармония MDM» 2
05.07.2023 Утилита Ora2PgCopy, разработанная «Форс телекомом», внесена в реестр российского ПО 2
23.06.2023 В России «уничтожена» ГИС за 1,5 миллиарда. Эксперты прогнозируют уголовные дела 1
17.04.2023 «Форс телеком» разработала утилиту для сверхбыстрого переноса данных из СУБД Oracle в PostgreSQL 2
23.03.2023 ГК «Форс» внедрила в Минсельхозе систему контроля качества и прослеживаемости зерна 2
03.02.2023 В пять раз в 2022 г. выросло число клиентов Axiom JDK, российской платформы Java 1
26.10.2022 Новые правила аккредитации и получения налоговых льгот для ИТ-компаний: что важно знать 1
14.09.2022 ИТ-компания требует от госведомства 370 млн оплаты за работу. Ведомство отнекивается, ссылаясь на 86 найденных ошибок 1
02.09.2022 УЦ «Форс» научит безопасной разработке на Axiom JDK Pro – российской платформе Java 1
20.05.2022 Новые масштабные проекты в ритейле появятся в 2023-2024 гг. 1
29.06.2021 Создатели истребителей «Сухой» спрятались от ИТ-подрядчика, бросив на полдороге многомиллионный госпроект 1
15.10.2020 «Форс» и MONQ Digital Lab объявили о партнерстве в области управления и поддержки ИТ-инфраструктуры 1
29.09.2020 Траты государства на ИТ выросли на четверть 1
29.09.2020 Финансирование госпрограмм сокращается 1
27.07.2020 ФОРС помог банку «Ренессанс Кредит» осуществить миграцию на PostgreSQL 1
29.05.2020 Выручка топ-100 ИТ-компаний в 2019 г. выросла на 22% 1
26.06.2019 Партнерство с Visiology расширит аналитическую экспертизу «ФОРС» 1
15.04.2019 «Форс» создал инструмент разработки веб-приложений на PostgreSQL 1
21.03.2019 «Форс» развернул центр управления облачными сервисами Oracle Cloud в России 1
11.12.2018 «Все как сервис»: рынок ИТ-услуг растет не только в деньгах 1
28.06.2018 «ФОРС» внедрила систему управления дорожным хозяйством в Московской области 1
28.03.2018 «Ай-ФОРС» завершила этап модернизации Центра патологии речи и нейрореабилитации 1
12.10.2017 «ФОРС Телеком» представила ПО LUI для коллективной разработки интерфейсов 1
28.09.2017 Рост выручки поставщиков ИТ в госсектор замедлился 1
27.09.2017 Что ждет рынок ИТ в госсекторе в ближайшие годы 1
20.09.2017 Медицинская инфосистема «Ай-Форс» включена в реестр отечественного ПО 1
19.04.2017 В «Европейском медицинском центре» внедрена система телемониторинга RemsMed 1

