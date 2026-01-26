Получите все материалы CNews по ключевому слову
ФОРС ГК ФОРС холдинг
ФОРС является одним из российских разработчиков и интеграторов больших информационных систем, осуществляет поставку как программных продуктов, так и программно-аппаратных комплексов различных вендоров. В группу компаний ФОРС входят «ФОРС – Центр разработки», «Ай-ФОРС» «ФОРС Телеком», «ФОРС Дистрибуция» и Учебный центр ФОРС.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
ФОРС ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Зятьков Юрий 13 8
|Ефименко Евгений 11 6
|Голосов Алексей 21 5
|Бурин Андрей 17 4
|Никулин Игорь 23 3
|Голосова Дарья 5 3
|Медведев Дмитрий 1663 2
|Казарин Станислав 175 2
|Диденко Дмитрий 5 2
|Богомолов Андрей 21 2
|Карпов Роман 76 2
|Коковин Леонид 5 2
|Плеханов Алексей 2 2
|Путин Владимир 3376 2
|Бобровников Борис 104 2
|Маршанкулов Мурат 18 1
|Волотовская Елена 43 1
|Новикова Елена 104 1
|Петров Александр 21 1
|Витоженц Александр 7 1
|Анкудинов Алексей 25 1
|Якушев Владимир 20 1
|Романов Дмитрий 67 1
|Бибичев Дмитрий 2 1
|Щепилов Евгений 36 1
|Аипова Светлана 1 1
|Щербаков Борис 47 1
|Мошков Артем 15 1
|Бухар Виктория 12 1
|Гольдберг Юлий 25 1
|Чучелов Андрей 44 1
|Золотарева Екатерина 26 1
|Рябов Алексей 15 1
|Лизунов Алексей 2 1
|Коваленко Александр 5 1
|Демидов Михаил 133 1
|Дбар Федор 49 1
|Муковозов Михаил 4 1
|Горчинская Ольга 6 1
|Тамбовский Андрей 19 1
|International Banking Systems Journal - IBS Publishing 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11431 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 431 1
|Ведомости 1276 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1090 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414733, в очереди разбора - 727430.
Создано именных указателей - 189572.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.