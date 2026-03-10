Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191367
ИКТ 14756
Организации 11423
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3557
Системы 26646
Персоны 83272
География 3037
Статьи 1576
Пресса 1279
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 885

Cisco Netflow Сетевой протокол учёта трафика


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


10.03.2026 «Смарт-Софт» обновляет антивирусный модуль Касперского в Traffic Inspector Next Generation и выпускает версию 1.13.10 1
28.11.2025 «Гарда» представляет новый продукт класса NPM для контроля производительности и безопасности сети 1
06.11.2025 Servicepipe FlowCollector научился выявлять «хирургические» атаки на уровне портов 1
29.10.2025 VAS Experts представила рекомендации по реагированию на SYN Flood-атаки 1
23.10.2025 CyberFirst представил анализатор трафика SensorFlow для предиктивной защиты сетевой инфраструктуры 1
25.09.2025 На российском рынке появился новый межсетевой экран Ideco NGFW Novum 1
Как с помощью SD-WAN обеспечить безопасную и бесперебойную передачу трафика 1
10.07.2025 SIEM-решение САВРУС получило сертификат ФСТЭК по 4 уровню доверия 1
25.06.2025 Новый источник данных в MaxPatrol SIEM теперь можно подключить в два раза быстрее 1
17.06.2025 «Элит-ТВ» мигрировал с оборудования Ericsson на платформу СКАТ от VAS Experts 1
10.04.2025 Servicepipe обновила анализатор трафика FlowCollector 1
09.04.2025 Security Vision представила новые возможности платформы: обновленный интерфейс, усовершенствованные рабочие процессы и способы предоставления данных 1
25.03.2025 Коммутаторы Qtech серии QSW-3750 подтвердили статус ТОРП 1
28.01.2025 VAS Experts провел исследование распознавания маскируемого сетевого трафика нейросетями 1
27.01.2025 Обновлена платформа Kaspersky Anti Targeted Attack для защиты от целевых кибератак 1
21.11.2024 Подтверждена совместимость ИБ-решения Managed XDR с «Ред ОС» 1
23.07.2024 «Гарда»: научный подход к обнаружению киберугроз в сетевых данных 1
26.12.2023 Новая версия «Гарда NDR» 1
29.05.2023 «Гарда Технологии» обновила собственную NDR-систему 1
13.10.2022 Как выбирать коммерческий SIEM в 2022 году? 1
12.07.2022 «Крок» и «Лаборатория Касперского» объединили усилия для противодействия киберугрозам 1
27.01.2022 «Смарт-софт» начал продажи облачного шлюза безопасности Traffic Inspector Next Generation SaaS 1
27.07.2021 StormWall выпускает сенсор StormWall Sensor Appliance для защиты от DDoS-атак 1
21.12.2020 «Гарда Технологии» выпустили новую версию системы «Гарда Монитор» 1
28.11.2019 Сети Cisco на основе намерений используются в российской индустрии авиаперевозок 1
27.11.2019 Состав идеального SOC 1
06.06.2019 В банке «Ассоциация» внедрена комплексная система мониторинга ИТ-инфраструктуры 1
10.01.2019 «Корус Консалтинг» подвел итоги работы с «Зарубежнефть – добыча Харьяга» 1
12.11.2018 «Эшелон» обновил SIEM-систему «Комрад» 1
07.12.2017 «Корус Консалтинг» обеспечивает техподдержку ИТ-инфраструктуры в «Зарубежнефть - добыча Харьяга» 1
22.11.2016 «Сёрчинформ» объявил о выходе собственной SIEM-системы 1
23.12.2015 «Глобус-Телеком» запустил в эксплуатацию первый программный продукт, распространяемый по отраслевой экспертной лицензии 1
31.03.2015 AggreGate Network Manager управляет мультиофисной ИТ-инфраструктурой Pony Express 1
20.11.2014 Система расчетов Fastcom от «Форс-Телеком» теперь доступна в корпоративном «облаке» 1
05.11.2013 Kaseya Traverse: мониторинг на уровне бизнес-сервисов для облачных, виртуализованных и распределенных сред 1
13.07.2012 Эксперт: покупка Watch4Net позволит EMC предложить комплексное моновендорное решение по управлению ИТ-ресурсами 1
02.12.2011 «Т-софт» выпустил новую версию системы предбиллинга T-Soft Mediation Platform 1
11.10.2011 «Т-софт» внедрил биллинговую систему для московского оператора «Звезда Телеком» 1
19.08.2011 «АМТ-груп» внедрила систему мониторинга сетевой инфраструктуры в «Хоум Кредит энд Финанс Банке» 1
29.07.2011 ПО VMware интегрировано с конвергентной инфраструктурой HP 1

Публикаций - 55, упоминаний - 62

Cisco Netflow и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5243 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5345 5
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 192 5
ITG - VAS Experts - ВАС Экспертс 49 3
Broadcom - VMware 2516 3
Dell EMC 5112 3
Microsoft Corporation 25374 3
HP Inc. 5782 3
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 102 2
Т-софт - T-soft - Т-софт Биллинг и технологии 13 2
Ростелеком 10466 2
SAP SE 5474 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 2
ИКС 421 2
IBM - International Business Machines Corp 9570 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2638 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1382 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1566 2
Citrix Systems 847 2
D-Link - Д-Линк Трейд 384 2
NVision Group - Энвижн Груп 686 2
HP - Hewlett-Packard 3645 2
Казахтелеком 339 2
HPE - Juniper Networks 438 2
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 615 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 135 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 936 1
Angara ELK - Центр экспертизы по технологиям Elastic 21 1
StormWall - Сторм системс 124 1
Ideco - Айдеко 104 1
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 140 1
Анкад - Ancud 49 1
Acronis Bulgaria - T-Soft 5 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1311 1
Kaseya 34 1
Специальные технологии 68 1
Smart-Soft - Смарт-Софт 69 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 618 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 783 1
Cisco Systems - Tandberg 162 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 50 2
Ассоциация КБ 2 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1555 1
eBay Inc 1632 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 1
Pony Express - Фрейт линк 70 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 139 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5113 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3130 2
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 73 1
Администрация города Сургут 8 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3437 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3551 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6371 1
Coastal Federal Credit Union - Некоммерческий финансовый кооператив 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74377 31
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32348 23
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32132 23
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26276 15
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2833 14
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6665 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34273 13
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13730 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27283 11
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4394 10
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 999 10
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 407 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17292 9
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 590 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23504 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12465 9
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2318 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11659 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22107 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12478 7
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3617 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23192 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10195 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3996 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58047 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6044 6
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 910 6
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2028 5
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Выявление и реагирование на сетевые угрозы - XDR, MXDR - Managed  Extended Detection and Response 358 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3026 5
sFlow - стандарт для мониторинга компьютерных сетей, беспроводных сетей и сетевых устройств 29 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9443 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2159 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4759 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17298 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6753 5
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1520 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5454 5
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1049 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4652 5
Microsoft Windows 16483 7
Linux OS 11082 4
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 247 4
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 81 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2125 3
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 51 3
ИКС - Гарда NDR - Гарда Network Detection and Response 18 3
Телеком Биржа - ServicePipe FlowCollector 12 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3070 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1564 3
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 97 3
Cisco VPN - Cisco IPsec VPN 21 2
Kaspersky SD-WAN - Kaspersky SD-WAN Edge Service Router - KESR 21 2
Т-софт - АСР CombiBilling - Phonekeeper 6 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1393 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1009 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1736 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2397 2
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 448 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1135 2
ИКС - Гарда Монитор - Гарда Сталкер - Гарда Скаут - Гарда Фильтр - система сетевой безопасности 19 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1791 2
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 128 2
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 128 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 2
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 126 2
HPE ProLiant 400 2
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 68 2
HPE Storage - HPE StorageWorks - HP SureStore NAS - HPE Storage Essentials - Compaq StorageWorks - D2D Backup Systems - Compaq VersaStor - Compaq SANworks - HPE XP - HP XP - СХД - дисковые массивы 169 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 118 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 1
Cisco ISR - Cisco Integrated Services Router - серия маршрутизаторов 25 1
Cisco WLC - Cisco Wireless LAN Controller - Cisco Wireless Control System 15 1
Cisco ETA - Cisco Encrypted Traffic Analytics 1 1
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 205 1
Cisco Security 15 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 406 1
D-Link ISM VLAN 15 1
Riverbed SteelHead 45 1
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 41 1
Брытков Олег 4 2
Грибанов Станислав 16 2
Хлебунов Михаил 39 2
Терещенко Артем 33 2
Кочанов Дмитрий 20 2
Рыбаков Сергей 29 1
Курилюк Андрей 1 1
Изумрудов Олег 41 1
Зятьков Юрий 13 1
Тобышев Евгений 1 1
Науменко Оксана 4 1
Арсентьев Илья 15 1
Turner Mary Johnston - Тернер Мэри Джонстон 8 1
Усова Марина 25 1
Щербаков Сергей 32 1
Хантимиров Рамиль 67 1
Мякишева Марина 84 1
Муромец Юлия 28 1
Новицкий Сергей 25 1
Давидович Андрей 10 1
Лем Станислав 7 1
Лагутина Евгения 3 1
Фишман Евгений 5 1
Штин Сергей 1 1
Велиев Игорь 2 1
Турлапов Вадим 1 1
Green Gary - Грин Гэри 3 1
Mayer Bethany - Майер Бетани 10 1
Рустамов Рустам 527 1
Матвеев Лев 64 1
Гольцов Александр 83 1
Заикин Андрей 33 1
Россия - РФ - Российская федерация 159294 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46277 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14569 3
Россия - УФО - ЯНАО - Харьягинское (Kharyaga, Харьяга) нефтяное месторождение 6 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3069 2
Германия - Федеративная Республика 12978 2
США - Северная Каролина 322 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1707 1
Казахстан - Актюбинская область - Актобе 39 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Усинск 50 1
Казахстан - Республика 5865 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4130 1
Европа 24718 1
Канада 5003 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1656 1
Россия - СФО - Новосибирск 4729 1
Бразилия - Федеративная Республика 2462 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 411 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2165 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1695 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1444 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1337 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 407 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 620 1
Россия - ЦФО - Костромская область 447 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 355 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 440 1
Канада - Монреаль 72 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55368 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15345 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51591 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11848 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5930 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10603 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7406 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3754 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20543 4
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 436 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3283 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32172 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3747 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2983 2
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 323 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1839 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5370 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6319 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6422 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2345 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5326 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1347 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6285 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2535 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 248 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 308 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1971 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11485 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10579 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1021 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3288 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 213 1
Войны Франции - Наполеоновские войны - ноябрь 1799 — июнь 1815 46 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7333 1
Blacklist - Чёрный список 679 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5359 1
Энергетика - Energy - Energetically 5559 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7006 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8576 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2510 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 669 2
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11458 1
ITResearch 121 1
IDC - International Data Corporation 4952 1
Gartner - Гартнер 3626 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3783 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 171 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1668 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2602 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 40 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423951, в очереди разбора - 726957.
Создано именных указателей - 191367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240