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Kaspersky SD-WAN Kaspersky SD-WAN Edge Service Router KESR


Kaspersky SD-WAN — это ключевой элемент набора продуктов для сетевой безопасности (SASE), его транспортная инфраструктурная часть. Это решение обеспечивает сервисную цепочку между всеми продуктами и усиливает корпоративную информационную безопасность.

УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 Wone IT завершила проект по импортозамещению сетевого оборудования для 3 гостиничных комплексов в Санкт-Петербурге 1
09.04.2025 Глобальная выручка «Лаборатории Касперского» достигла $822 млн 1
07.04.2025 ГОСТ-шифрование доступно для пилотирования в обновленном Kaspersky SD-WAN 2.4 1
17.02.2025 Step Logic внедрила Kaspersky SD-WAN в сети крупного холдинга 1
27.01.2025 Обновлена платформа Kaspersky Anti Targeted Attack для защиты от целевых кибератак 1
08.11.2024 «Лаборатория Касперского» усилила проверку качества связи и добавила ГОСТ-шифрование в Kaspersky SD-WAN 2.3 3
08.07.2024 «Лаборатория Касперского» представляет единое решение для построения безопасных распределенных промышленных сетей 1
Как с помощью SD-WAN обеспечить безопасную и бесперебойную передачу трафика 4
13.06.2024 «Касперский»: Только 20% российских компаний полностью защищены от кибератак 1
24.04.2024 В 2023 году продажи «Лаборатории Касперского» в России выросли на 36% 1
03.04.2024 OCS стала официальным дистрибьютором продуктов «Лаборатории Касперского» 1
26.02.2024 Axoft пополнила свой ИБ-портфель решением Kaspersky SD-WAN 2
30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 1
25.01.2024 Beeline cloud и «Лаборатория Касперского» объединили усилия для запуска решения Cloud SD-WAN 1
18.01.2024 MONT предложит партнерам отечественное решение для управления распределенными сетями от «Лаборатории Касперского» 4
14.12.2023 Kaspersky SD-WAN первым на рынке включили в реестр российского телекоммуникационного оборудования 2
Промышленная кибербезопасность — это больше, чем просто защита периметра 1
05.06.2023 «Лаборатория Касперского» подвела финансовые итоги 2022 года 1
12.04.2023 «Лаборатория Касперского» представила обновлённое решение Kaspersky SD-WAN 3
20.09.2022 «Лаборатория Касперского» представила экосистему Kaspersky OT CyberSecurity для защиты промышленных инфраструктур 1

Публикаций - 20, упоминаний - 28

Kaspersky SD-WAN и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5034 20
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 138 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1003 2
Мотив НТ - Мотив Нейроморфные Технологии 6 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8893 1
МегаФон 9289 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 289 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1295 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 346 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 353 1
MONT - МОНТ 153 1
Cisco Systems 5156 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 215 1
Fortinet 393 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 348 1
R-Vision - Р-Вижн 174 1
Palo Alto Networks 153 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 468 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2063 1
Цифровые активы 133 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 174 1
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 54 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1140 1
WONE Hotels - Ван Хотелс - Sokos Hotels - Sokotel - Сокотель - Гостиницы сети Сокос - Vasilievsky Hotel - Васильевский Отель 13 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6076 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3076 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 685 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 205 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12045 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68105 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29046 13
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 243 13
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6100 10
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 659 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20679 9
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2385 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52846 7
ZTP - Zero Touch Provisioning - Автоматизация управления коммутаторами 36 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21824 6
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13014 5
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 421 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30558 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16211 5
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - Network Detection and Response - Система выявления и реагирования на сетевые угрозы 220 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24845 4
Кибербезопасность - SASE - Secure Access Service Edge - Комплексная платформа пограничных сервисов защищенного доступа (технология веб-изоляции) 49 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6481 4
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16391 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1305 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6423 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4186 3
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2910 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8635 3
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 692 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12988 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2088 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7671 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7009 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3248 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3017 2
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 719 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 687 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10655 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4633 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 469 2
Website URL - Uniform Resource Locator 906 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3719 2
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 120 7
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 67 7
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 107 5
Kaspersky OS 128 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1763 4
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 44 3
Kaspersky Fraud Prevention 21 2
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 162 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 127 2
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 46 2
Новые облачные технологии - МойОфис 808 1
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 78 1
Kaspersky Antidrone - Kaspersky Anti-Drone 14 1
Kaspersky MLAD - Kaspersky Machine Learning for Anomaly Detection - KMLAD 8 1
Booking.com 115 1
Kaspersky IoT Secure Gateway 16 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 439 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 26 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 241 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 201 1
Positive Technologies - PT Sandbox 84 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 142 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 277 1
Google Android 14278 1
Сбер - BI.Zone Brand Protection 22 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 80 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 71 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 110 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 163 1
Сбер - BI.Zone CDP - BI.Zone Cloud DDoS Protection 3 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DAG - система управления и контроля доступа к данным 17 1
Apple iOS 7972 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4704 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 375 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 257 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 135 1
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 132 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 75 1
UserGate Log Analyzer - UserGate LogAn 19 1
Каминский Максим 13 7
Кулашова Анна 48 4
Усова Марина 22 2
Иванов Антон 78 1
Рудычева Наталья 95 1
Ефремов Андрей 12 1
Мотовилов Олег 71 1
Табулин Сергей 7 1
Скулова Ольга 14 1
Ляпунов Игорь 125 1
Дудкина Анна 2 1
Набойщиков Кирилл 2 1
Князев Евгений 5 1
Титков Тимофей 7 1
Конюхов Алексей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149042 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14255 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52593 2
Ближний Восток 2982 2
Америка Латинская 1839 2
Сингапур - Республика 1870 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1610 1
Япония 13372 1
Италия - Итальянская Республика 4379 1
Нидерланды 3561 1
Швейцария - Цюрих 268 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17476 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1087 1
Турция - Турецкая республика 2419 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1020 1
Египет - Арабская Республика 1022 1
Сербия - Республика 346 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13409 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44225 1
Южная Корея - Республика 6732 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17860 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14127 6
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5596 3
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16725 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3683 1
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Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1670 1
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5246 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4038 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5929 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2543 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 718 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 953 1
Энергетика - Energy - Energetically 5229 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6426 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1487 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 783 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 169 1
Известия ИД 656 1
Daily Telegraph 46 1
Gartner - Гартнер 3573 2
IDC - International Data Corporation 4920 1
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