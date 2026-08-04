Москва открывает программу тестирования интеллектуальных сетевых технологий

Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) впервые проводит публичное тестирование российских решений с использованием технологии SD-WAN - интеллектуальных систем управления сетью. В деловом пространстве ДИТ Москвы «МосХаб.Сколково» две разработки уже проверили на надежность, отказоустойчивость и производительность, все они показали высокие результаты. Заявки на следующий этап открытых тестирований разработчики могут подать до 20 августа 2026 г. на сайте «МосХаб.Сколково» в разделе «Мероприятия». Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

Одной из главных целей проведения тестирований стала практическая оценка потенциала SD-WAN в решении городских задач. Технология работает как интеллектуальный навигатор: она автоматически выбирает для каждого потока данных самый быстрый и надежный канал — виртуальная частная сеть, интернет, LTE или спутник. Это позволяет объединять сети, управлять связью между объектами и приоритизировать трафик для значимых сервисов.

«Проведение независимых практических исследований в формате открытого диалога с вендорами позволяет столице не просто выбирать лучшие решения, а формировать стандарты для всей отечественной ИТ-отрасли. Москва в этом процессе выступает как уникальная площадка, где технологии проходят проверку как в условиях реальной распределенной инфраструктуры мегаполиса, так и в специально созданных тестовых зонах. Это придает результатам исследований особый вес и практическую ценность для всего рынка», – сказал Дмитрий Головин, заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы.

Первыми участниками испытаний, прошедших в «МосХаб.Сколково», стали представители отечественного рынка информационной безопасности - «Лаборатория Касперского» и Bi.Zone. Программа тестирования охватила все ключевые сценарии: от автоматического подключения новых узлов и интеллектуальной маршрутизации трафика до обеспечения непрерывности связи при отказах каналов и оборудования, а также масштабируемость, производительность и встроенные механизмы информационной безопасности. Условия испытаний были максимально приближены к реальной эксплуатации городской цифровой инфраструктуры.

«Перед началом тестирования уже была проделана большая работа: мы подробно обсудили задачи исследования, а также возможности нашего решения Kaspersky SD-WAN. Затем мы перешли к практическим испытаниям и проверили основные сценарии работы: управление сетью, подключение удаленных объектов, настройку маршрутизации, работу с разными каналами связи, отказоустойчивость, мониторинг и безопасность. Мы ценим этот опыт сотрудничества и считаем, что новая инициатива открывает большие возможности для развития ИБ-технологий и городской среды», — сказал Антон Иванов, технический директор «Лаборатории Касперского».

В Bi.Zone отметили, что работа в деловом пространстве «МосХаб.Сколково» и совместные тесты с экспертами ДИТ Москвы позволили получить адресные рекомендации по применению решения в реальных сценариях.

«Совместно с коллегами из ДИТ на стенде был воспроизведен участок реальной сети и проведены все запланированные тесты. Продемонстрированы наглядные и практические способы применения решения для дальнейшей оценки эффективности его применения. Возможности площадки и совместная работа с экспертами ДИТ города Москвы предоставляет отличную перспективу получить и адресовать ожидаемые сценарии применения», – отметил Николай Шевалье, руководитель управления решений по сетевой аналитике и кибербезопасности Bi.Zone.

Тестирование решений SD-WAN продолжается: регистрация участников продлится до 20 августа 2026 г. Принять участие в испытаниях могут все заинтересованные российские разработчики и поставщики решений SD-WAN. По итогам всех этапов тестирований их результаты представят экспертному сообществу.

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