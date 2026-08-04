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Индексная книга (каталог) CNews*
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Иванов Антон

СОБЫТИЯ


04.08.2026 Москва открывает программу тестирования интеллектуальных сетевых технологий 1
03.08.2026 «Лаборатория Касперского» стала одним из первых участников программы ДИТ Москвы по тестированию SD-WAN 1
15.07.2026 Kaspersky Vulnerability Management выходит на российский рынок 1
03.07.2026 Российские школьники стали абсолютными чемпионами на Международной олимпиаде по кибербезопасности 1
22.06.2026 SL Soft fabricaONE.AI развивает семантический поиск и интеллектуального помощника в платформе Citeck 1
23.04.2026 SL Soft FabricaONE.AI обновила платформу Citeck: ускорение разработки и переход к ИИ-управлению процессами 1
14.04.2026 SL Soft FabricaONE.AI обновила платформу Citeck: теперь разработать бизнес-приложение можно в чате с ИИ 1
24.03.2026 SL Soft FabricaONE.AI представила масштабное обновление платформы Citeck: автоматизация стала доступнее и интеллектуальнее 1
19.01.2026 Центральный университет и «Лаборатория Касперского» подготовят сборную России к Международной олимпиаде по кибербезопасности 1
20.11.2025 «Сбер» и «Лаборатория Касперского» займутся развитием генеративного ИИ 1
03.10.2025 Сбербанк и «Лаборатория Касперского» договорились о технологическом сотрудничестве 1
24.09.2025 «Лаборатория Касперского» и «Сбер» применят мультиагентную ИИ-функциональность для автоматического поиска и управления уязвимостями 1
10.09.2025 Мультимиллиардные долги «Связному» ушли с молотка за одну сороковую цены. Когда-то они стоили 31 миллиард 2
01.09.2025 «Клиент 360», универсальный установщик — обновления продуктов Citeck от SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) 1
29.08.2025 Компания SL Soft FabricaONE.AI представляет ИИ-ассистента линейки продуктов Citeck 1
08.08.2025 Kaspersky NGFW выходит на российский рынок 1
17.07.2025 SL Soft FabricaONE.AI выпустила новую версию Citeck CRM 1
09.07.2025 Еще умнее: ИИ-ассистент «Лаборатории Касперского» для анализа событий безопасности теперь работает на базе GigaChat 2.0 от Сбербанка 1
19.06.2025 «Касперский» спас свой офис в Великобритании. Англичане хотели забрать активы компании 1
02.06.2025 Рабочие пространства и обновленный интерфейс — масштабный релиз платформы Citeck от SL Soft 1
28.05.2025 SL Soft представляет новый модуль платформы Citeck — «Корпоративный портал» 1
11.03.2025 «Лаборатория Касперского» и «Сбер» договорились о создании ИИ-решений для усиления кибербезопасности бизнеса и россиян 1
19.02.2025 Kaspersky для Linux стал доступен частным пользователям в России 1
11.02.2025 SL Soft обновила платформу для автоматизации бизнес-процессов Citeck 1
03.01.2025 «Софтлайн» заплатит почти полмиллиарда за разработчика Low-Code и No-Code решений для автоматизации бизнес-процессов 1
16.12.2024 GigaChat усилил SIEM-систему KUMA «Лаборатории Касперского» 1
12.12.2024 GigaChat усилил SIEM-систему KUMA «Лаборатории Касперского» 1
06.12.2024 Как SD-WAN объединяет в одном продукте функции нескольких устройств 1
18.11.2024 SL Soft обновила платформу Citeck 1
14.10.2024 Безопасные внешние порталы — новый модуль Low-Code платформы Citeck от SL Soft (ГК Softline) 1
11.10.2024 «Лаборатория Касперского» создаст центр безопасности искусственного интеллекта 1
26.09.2024 Наблюдай, гарантируй, фильтруй, выявляй: «Лаборатория Касперского» представила бета-версию межсетевого экрана нового поколения Kaspersky NGFW 1
16.09.2024 «Алроса» автоматизирует бизнес-процессы на российской Low-Code-платформе Citeck 1
09.09.2024 Бэкдор Loki атакует российские предприятия 1
21.08.2024 Портал для Service Desk и ускорение работы пользователей — новый релиз платформы Citeck от компании SL Soft (ГК Softline) 1
17.07.2024 Запрещенный в США «Касперский» подарил американским пользователям полгода бесплатной подписки 1
16.07.2024 США больше не нужны. «Лаборатория Касперского» уходит из страны и увольняет персонал 1
31.05.2024 Citeck вошел в контур SL Soft (ГК Softline) 1
23.05.2024 «Лаборатория Касперского» и ФПМИ МФТИ подписали соглашение о сотрудничестве 1
22.05.2024 Альянс в сфере ИИ и Минцифры России представили проект бенчмаркинга ИИ-решений 1

Публикаций - 98, упоминаний - 102

Иванов Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 52
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 41 21
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 19
Softline - Софтлайн 3743 18
DataCore Software 31 7
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 152 7
Microsoft Corporation 25774 5
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 5
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 5
Ростелеком 10948 4
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 170 3
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - RoboVoice - Робовойс 110 3
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 3
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 3
Salesforce 498 3
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 227 3
Softline - Polymatica - Полиматика 201 3
Basis - Tionix - Тионикс - Basis Technology - Базис Технологии 88 2
Ланит Интеграция 219 2
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 195 2
BE - Business Ecosystems - Бизнес Экосистемс 5 2
Google LLC 12687 2
Energy Consulting - Энерджи Консалтинг 78 2
BMC Software 97 2
FruityArmor - Хакерская группировка 3 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 131 2
Kerio Technologies 66 2
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 110 2
Россервис 55 2
SoftClub - СофтКлуб 160 2
Softline - Инженер ТЦ 68 2
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 90 2
Черус 22 2
Broadcom - VMware 2610 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
Citrix Systems 868 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 11
Почта России ПАО 2370 3
Альфа-Банк 1979 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
РБР КБ - Русский Банк Развития КБ 25 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Unilever - Юнилевер Русь 171 2
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 1
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 1
Coca-Cola Company 261 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Barclays 122 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Фаберлик - Faberlic 115 1
Solvers 26 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 94 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 1
Северсталь ПАО - Северсталь Менеджмент 31 1
АЭМЗ - Абинский ЭлектроМеталлургический завод 7 1
Metsä Group - Metsa Group (Мется) 9 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 1
Новосталь-М 6 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 39 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
585 Gold - 585 Голд - 585*ЗОЛОТОЙ - Zoloto 585 - сеть ювелирных магазинов 29 1
Trellas Enterprises 11 1
Halyk Bank - Москоммерцбанк 22 1
ТКБ - Инвестторгбанк АКБ - Банк ИТБ 35 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
Хакасский муниципальный банк - Солбан Коммерческий банк 5 1
ЦОП Гарант - Центр оценки и права Гарант 3 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 7
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Судебная власть - Judicial power 2500 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 42 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 1
Правительство Бельгии - органы государственной власти 4 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 1
Районные суды РФ 196 1
Правительство Республики Хакасия - органы государственной власти 32 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 1
Минпромторг РФ - ЦИТ ФГАУ - Цифровые индустриальные технологии - ФЦПР ИИ ФГАУ - ФЦПРИИ ФГАУ - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта 27 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 50
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 31
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 23
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 21
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 21
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 20
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 20
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 18
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 16
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8648 14
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7597 13
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 10
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LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1416 9
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Оповещение и уведомление - Notification 5943 8
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 7
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 5
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1962 5
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 5
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 5
Microsoft Windows 16882 9
No More Ransom 14 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 7
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 98 6
Softline - Sl Soft - Citeck Ecos 17 6
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 5
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 4
Kaspersky Investigation and Response Assistant - KIRA 8 4
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - SL Soft Flow - SL Flow ЮЗЭДО 9 4
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 3
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Сойка - SOiCA OCR 107 3
Softline - Sl Soft - Citeck AI Low-Code-платформа 3 3
Apple iOS 8583 3
Linux OS 11533 3
Kaspersky OS 156 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 3
Kaspersky Internet Security 497 3
Kaspersky Security Cloud 29 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 133 3
BE CMS - Business Ecosystems Console Management System 4 2
Kaspersky Total Security 44 2
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 73 2
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 121 2
Softline - DeskWork 117 2
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 87 2
ФЦП Развитие судебной системы России на 2013-2024 годы - Федеральная целевая программа 4 2
Softline - WorkFlowSoft 64 2
Kaspersky NGFW 17 2
Google Chrome - браузер 1701 2
Google Android 15243 2
Apple macOS 2419 2
Новые облачные технологии - МойОфис 958 2
Intel x86 - архитектура процессора 2151 2
Microsoft Windows PowerShell 250 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 2
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 275 2
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 184 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 2
Kaspersky GTI - Global Transparency Initiative - Глобальная инициатива по информационной открытости 27 1
Шевченко Владимир 153 3
Кулашова Анна 73 3
Исанин Антон 31 2
Халяпин Сергей 96 2
Ефремов Андрей 15 2
Шляпнев Максим 11 2
Пронин Антон 13 2
Попова Мария 141 2
Алексеева Марина 26 2
Хлебородов Денис 7 2
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 2
Зубов Евгений 13 2
Тихонов Андрей 43 2
Ливинский Владимир 6 2
Крылов Сергей 18 2
Буш Сергей 15 2
Чекунов Игорь 11 2
Борщев Даниил 6 2
Ануфриев Александр 3 2
Моисеенко Алексей 8 2
Гербер Михаил 8 2
Чаркин Евгений 317 2
Касперский Евгений 337 2
Летунов Илья 49 2
Смирнов Алексей 269 2
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 2
Бегтин Иван 61 1
Сачков Илья 126 1
Ганин Егор 54 1
Потапкин Михаил 26 1
Рахтеенко Владимир 42 1
Нагаев Олег 30 1
Лямин Александр 75 1
Козлов Иван 23 1
Меньшов Кирилл 139 1
Яппаров Тагир 110 1
Гимранов Ринат 126 1
Ермолаев Артем 379 1
Ушацкий Андрей 105 1
Попов Андрей 116 1
Россия - РФ - Российская федерация 166163 61
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 9
Нидерланды 3745 5
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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