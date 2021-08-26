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Иванов Антон


26.08.2021 «Лаборатория Касперского» обнаружила схему распространения зловреда под видом популярных видеоигр 1
21.07.2020 «Лаборатория Касперского»: злоумышленники распространяют вредоносное ПО под видом сериалов Netflix 1
22.05.2020 «Лаборатория Касперского»: злоумышленники используют имена диджеев для распространения троянцев 1
07.02.2020 «Лаборатория Касперского»: злоумышленники использовали названия популярных фильмов в зловредах 1
24.01.2020 Троянец Shlayer стал наиболее распространенной угрозой 2019 года для пользователей macOS в России 1
11.12.2019 «Лаборатория Касперского» обнаружила уязвимость нулевого дня для Windows 1
09.07.2019 «Лаборатория Касперского» обнаружила троянца на официальном сайте МЦК 1
17.04.2019 «Лаборатория Касперского» помогла Одинцовскому водоканалу справиться с атакой шифровальщика 1
15.04.2019 «Лаборатория Касперского» обнаружила критическую уязвимость в Windows 1
13.03.2019 «Лаборатория Касперского» обнаружила в Windows уязвимость нулевого дня 1
07.03.2019 «Лаборатория Касперского» обнаружила «зловредную матрешку» на популярном торрент-трекере 1
24.10.2018 Citeck внедрил в российском Unilever электронный архив финансовой документации на базе платформы ECOS 1
11.10.2018 «Лаборатория Касперского» обнаружила ПО, использующее уязвимость нулевого дня в Windows 1
08.10.2018 Вебинар «Как решить вопрос хранения раз и навсегда» состоится 18 октября 1
04.10.2018 Облачные технологии: Главные докладчики CNews Forum 2018 1
04.06.2018 Business Ecosystems обеспечила обучение ИТ-инженеров Maykor 1
07.05.2018 «Лаборатория Касперского» нашла сложного и крайне избирательного шифровальщика 1
09.02.2018 «Лаборатория Касперского» и бельгийская полиция «обезоружили» шифровальщика, 1
20.12.2017 Два программных продукта резидента «Сколково» включены в реестр российского ПО 1
06.12.2017 Парадоксы облаков: рынок незрелый, но все задачи решаются 1
01.12.2017 DataCore Software на CNews Forum 2017: как сохранить инвестиции в СХД и добиться максимальной производительности 2
07.11.2017 DataCore Software примет участие в ежегодной конференции Cnews Forum 2017 1
17.10.2017 Как живется в облаках? На CNews FORUM ожидается горячее обсуждение облачных технологий 1
02.08.2017 Глобальный проект против кибервымогателей сэкономил их потенциальным жертвам €8 млн 1
07.06.2017 Qrator Labs и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения ИБ 1
05.04.2017 «Лаборатория Касперского»: кибервымогатели переключились с обычных пользователей на банки и бизнес 1
14.03.2017 «Лаборатории Касперского» обнаружила модифицированную версию троянца-шифровальщика Petya 1
02.03.2017 Резидент «Сколково» защитит от хакеров благотворительный фонд «Подари жизнь» 1
14.02.2017 «Лаборатория Касперского»: более 75% шифровальщиков созданы русскоязычными хакерами 1
27.12.2016 Найден способ расшифровывать файлы, пораженные трояном CryptXXX 1
19.10.2016 К проекту No More Ransom присоединились правоохранительные органы 13 стран 1
30.09.2016 «Лаборатория Касперского» поможет жертвам шифровальщика Polyglot вернуть доступ к файлам 1
12.08.2016 «Лаборатория Касперского» запатентовала технологию для борьбы с эксплойтами под Adobe Flash Player 1
25.12.2015 «Мастер» подвел «ITоги года» 1
25.02.2015 Жители Хакасии получили первые платежки за капремонт, рассчитанные с помощью системы «БАРС Груп» 2
29.01.2014 Обнаружен бот, зомбирующий ПК на Windows, Mac и Linux 1
22.05.2013 Российский этап хакатона AngelHack завершился в Москве 1
25.12.2012 Web collaboration: бизнес в режиме онлайн 3
25.07.2008 ИТ-инфраструктура: банки начинают апгрейд 1

Публикаций - 39, упоминаний - 43

Иванов Антон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 13
Intel Security McAfee - McAfee Associates 393 5
Microsoft Corporation 11168 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 4
Ланит ГК 1160 2
FruityArmor - Хакерская группировка 3 2
DataCore Software 20 2
Ланит Интеграция 101 2
VK - Mail.ru Group 2487 2
Verysell Проекты - Verysell Project 43 1
BE - Business Ecosystems - Бизнес Экосистемс 5 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Maykor - Мэйкор 259 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 208 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Альфа-Банк 1127 2
Unilever - Юнилевер Русь 55 1
ВТБ24 - Лёгкий Банк 10 1
Procter&Gamble - P&G 94 1
Открытие ФК 538 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
Геобанк КБ 30 1
Черкизово ГК 73 1
Coca-Cola Company 113 1
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 1
Мегаполис ТК 90 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 1
Еврохим МХК 43 1
Metsä Group - Metsa Group (Мется) 8 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 13 1
UBS AG 119 1
О’Кей - Сеть магазинов 61 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
Балтика - Пивоваренная компания 112 1
X5 Group 600 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
Банк Зенит 132 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
Ингосстрах СПАО 210 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога 31 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 548 8
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 4
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 72 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 3
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 495 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
Web Interface - Веб-интерфейс 178 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 69 1
Process Doppelgänging - кибератака, основанная на подмене легитимного процесса вредоносным в рамках транзакций файловой системы NTFS 2 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 486 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 217 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
Microsoft Windows 10 6676 6
Kaspersky Security Cloud 27 3
No More Ransom 11 2
Microsoft Windows 856 2
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 2
Microsoft Windows PowerShell 94 2
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 47 2
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 63 1
EA Battlefield - Компьютерная игра 175 1
EA The Sims - компьютерная игра 89 1
HTC Wildfire - серия смартфонов 33 1
BE vRMS - Business Ecosystems Virtual Rack Management System 1 1
Apple macOS X 907 1
Adobe Flash 359 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 76 1
Apple Mac 1461 1
Apple macOS 934 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Google YouTube - Видеохостинг 1734 1
Google Chrome - браузер 1119 1
Зубов Евгений 12 2
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 2
Walker Alan - Уокер Алан 1 1
Суворов Антон 20 1
Эпштейн Герман 27 1
Хасин Михаил 26 1
Таланов Максим 11 1
Чибисов Владимир 22 1
Сапунов Алексей 30 1
Плахов Дмитрий 9 1
Деев Алексей 6 1
Саломон Александр 1 1
Кириллов Михаил 15 1
Догонин Сергей 1 1
Емельченков Сергей 83 1
Кузьмич Всеволод 30 1
Хлебородов Денис 4 1
Garrix Martin - Гаррикс Мартин 1 1
Андреенко Константин 2 1
Спиридонов Александр 35 1
Исмолилов Андрей 1 1
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 1
Иванников Александр 2 1
Козодеев Александр 1 1
Демидов Михаил 132 1
Нагаев Олег 30 1
Натрусов Артем 121 1
Чаркин Евгений 182 1
Ягнятинский Евгений 32 1
Чамара Денис 57 1
Клепиков Алексей 77 1
Бычков Александр 39 1
Сергеев Сергей 63 1
Кучугин Илья 41 1
Лигачев Глеб 60 1
Беляев Владислав 65 1
Потапкин Михаил 26 1
Ушаков Анатолий 15 1
Айвазов Армен 449 1
Лямин Александр 59 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 3
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Россия - Абакан 95 1
Кувейт 51 1
Россия - Республика Хакасия 251 1
Украина 3398 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Индия - Республика 2181 1
Япония 2811 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Казахстан - Республика 2650 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Иран - Исламская Республика Иран 376 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 256 1
Ближний Восток 1479 1
Бельгия - Королевство 399 1
Восточная Европа 1691 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
The Pirate Bay 79 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
Wikipedia - Википедия 279 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 1
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GFCE - Global Forum on Cyber Expertise - Глобальный форум по киберэкспертизе 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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