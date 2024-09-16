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«Алроса» автоматизирует бизнес-процессы на российской Low-Code-платформе Citeck

Алмазодобывающая компания «Алроса» внедряет автоматизированное управление бизнес-процессами с помощью системы класса BPM — платформы Citeck компании SL Soft. Об этом CNews сообщил представитель SL Soft.

В первую очередь качество процессного и операционного управления необходимо было повысить в одном из ключевых подразделений корпорации — единой сбытовой организации «Алроса». С помощью платформы Citeck компания успешно автоматизировала процесс продажи алмазов, непосредственно связанный с жизненным циклом контракта. Первичным проектированием по требованиям заказчика занималась команда вендора, дальнейшие корректировки вносили сотрудники «Алроса».

«Важным фактором при выборе BPM-системы была возможность самостоятельно поддерживать и развивать платформу силами наших сотрудников, и система Citeck отвечала этому требованию на 100%. Ее Low-Code-инструменты и понятный интерфейс позволили нашей команде начать полноценную работу с платформой сразу после недельного обучения», — отметил Владимир Николаев, руководитель проекта со стороны «Алроса».

Среди других требований к BPM-системе были интеграционные возможности, микросервисная архитектура, открытость исходного кода для аудитов службы безопасности и наличие продукта в Едином реестре российских программ для ЭВМ и БД. Также, помимо автоматизации и возможности быстрого внесения изменений в процессы, требовалась углубленная процессная аналитика, охватывающая все задействованные системы, а не только BPMS. Важным условием для «Алроса» была возможность мониторинга бизнес-процесса в реальном времени на предмет его исполнения, возможных ошибок, узких мест и других показателей эффективности из всех систем, через которые проходит процесс. Иными словами, «Алроса» нуждалась в Process Mining — системе постоянного контроля и оптимизации сквозных процессов.

«Для «Алроса» мы расширили набор инструментов для оптимизации бизнес-процессов: к тепловой карте и счетчикам задач добавились KPI на шаги бизнес-процесса, которые можно увидеть как в отчете, так и на схеме. KPI при этом можно настроить не только на участки бизнес-процесса, проходящие в контуре нашей платформы, но и на этапы из других систем, так как Citeck агрегирует всю информацию в одном окне и контролирует сквозной процесс от его старта до завершения. Таким образом, наша система максимально соответствует принципам Process Mining и полностью закрывает потребности заказчика», — сказал Антон Иванов, управляющий директор Citeck компании SL Soft.

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Реализация проектов по автоматизации бизнес-процессов в компаниях с помощью собственного ПО отвечает задачам, обозначенным в стратегии ГК Softline.

Citeck — Low-Code-платформа для управления бизнес-процессами и корпоративным контентом. Она включает 18 готовых модулей и проектных решений, а также инструменты для создания бизнес-приложений, в том числе без навыков программирования. С 2024 г. Citeck входит в продуктовый портфель SL Soft.

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