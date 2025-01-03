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Softline Sl Soft Citeck Ситек

Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек

Citeck — российский разработчик Low-Code и BPM платформы Citeck ECOS. Функционал платформы отвечает за управление бизнес-процессами, сотрудниками и документами организации, готовые модули позволяют минимизировать сроки внедрения и решить большинство бизнес-задач. Программный продукт имеет открытый исходный код и микросервисную архитектуру. Платформа Citeck ECOS включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.


03.01.2025 «Софтлайн» заплатит почти полмиллиарда за разработчика Low-Code и No-Code решений для автоматизации бизнес-процессов 1
06.12.2024 Как SD-WAN объединяет в одном продукте функции нескольких устройств 1
18.11.2024 SL Soft обновила платформу Citeck 1
21.10.2024 Какие риски несет с собой увлечение low/no-code 2
14.10.2024 Безопасные внешние порталы — новый модуль Low-Code платформы Citeck от SL Soft (ГК Softline) 1
18.09.2024 Конференция CNews «Low-code и No-code 2024 2024» состоится 8 октября 1
16.09.2024 «Алроса» автоматизирует бизнес-процессы на российской Low-Code-платформе Citeck 1
10.09.2024 Конференция CNews «Low-code и No-code 2024 2024» состоится 8 октября 1
02.09.2024 SL Soft участвует в CNews Forum 1
28.08.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг Low-code платформ 2024 1
21.08.2024 Портал для Service Desk и ускорение работы пользователей — новый релиз платформы Citeck от компании SL Soft (ГК Softline) 1
31.05.2024 Citeck вошел в контур SL Soft (ГК Softline) 1
25.04.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг российских СЭД 2024 1
08.04.2024 Трансформация Service Desk в HR-сервис на Low-code платформе 1
14.12.2023 Citeck и SL Soft (ГК Softline) объявили о сотрудничестве 1
13.12.2023 Citeck и SL Soft (ГК Softline) объявили о сотрудничестве 1
08.07.2022 Мифы о low- и no-code: их возможности явно переоценены 2
20.06.2022 Конференция CNews «Low-code и No-code: программисты больше не нужны» состоится 29 июня 1
16.06.2022 Citeck выпустил версию бизнес-платформы Citeck ECOS на полностью российском программном стеке 1
04.12.2018 Российский рынок BPM ждет взрывной рост 1
24.10.2018 Citeck внедрил в российском Unilever электронный архив финансовой документации на базе платформы ECOS 1
26.12.2013 В «Газпром космические системы» стартовала опытная эксплуатация системы электронного архива и документооборота на базе Citeck iDocs 1
16.09.2013 Citeck внедряет СЭД для «Аптечной сети 36,6» 1
19.04.2013 Citeck внедрила ERP-систему ADempiere в AVIA 1
20.11.2012 «Русский Стандарт Страхование» внедряет Mule ESB 1

Публикаций - 25, упоминаний - 27

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Sl Soft - Сл Софт 231 13
Softline - Софтлайн 2810 9
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 5
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 185 5
Softline - Polymatica - Полиматика 172 4
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 98 4
Diasoft - Диасофт 870 4
Naumen - Наумен 625 3
8213 3
Comindware - Колловэар 154 3
Terrasoft - Террасофт 200 3
Первая Форма - 1Форма 47 3
Alfresco Software 145 3
Softline - Develonica - Девелоника 132 3
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 3
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 21 3
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 71 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Docsvision - ДоксВижн 1008 2
Directum - Директум 1089 2
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 127 2
Biocad - Биокад 78 2
АйТи - Аплана Группа компаний 173 2
Процессные Технологии 7 2
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 2
SoftClub - СофтКлуб 156 2
Softline - Инженер ТЦ 68 2
ЦВТ 71 2
Atlassian 118 2
Salesforce.com 427 2
Softline - Визитек - Visitech 11 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
Red Hat 1305 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
Microsoft Corporation 24625 1
FIS - Case Studio - Кейс Студио 8 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 37 1
OpenText 207 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 3
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 72 3
Газпром ПАО 1342 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 2
Ренессанс Страхование 160 2
Свеза - Sveza 29 2
Unilever - Юнилевер Русь 151 2
Finch - Finch.fm - Финч-мелроуз - Финч Мобаил 6 2
Максима Лигал - Maxima Legal 9 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 2
Скопинфарм 7 2
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 90 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Газпром нефть 618 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
36,6 - аптечная сеть 90 1
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 118 1
Русский стандарт Банк 441 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Русский Стандарт Страхование 9 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 1
Московский венчурный фонд 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 18
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 15
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Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 889 4
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
Softline - Sl Soft - Citeck Ecos 8 7
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 22 3
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 3
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 3
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 3
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 3
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 63 3
JavaScript - JS - язык программирования 1187 2
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 69 2
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 34 2
ELMA 365 Low-code BPM 109 2
FIS Platform - no-code платформа 16 2
Softline - Sl Soft - Citeck iDocs 2 2
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 97 2
Softline - DeskWork 117 2
Softline - WorkFlowSoft 64 2
Softline - Sl Soft - MD Audit - МД Аудит 12 2
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 266 2
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 102 2
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 156 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 942 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 1
Microsoft Office 3734 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 202 1
Terrasoft Creatio 96 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
Сбер - СберУниверситет - Edutoria 11 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 163 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 97 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 670 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 49 1
IBM BPM - IBM Business Process Manager 40 1
Naumen DMS - NauDoc 43 1
Tibco BPM 3 1
Процессные Технологии - Runa WFE 10 1
Naumen Low-code 1 1
Directum Development Studio 1 1
Finch Admin 1 1
Unify NXJ 3 1
Иванов Антон 74 11
Плашкевич Сергей 4 3
Слученков Антон 14 3
Чепакин Андрей 26 2
Рыбалкин Виталий 10 2
Грибанов Петр 2 2
Суровцев Владимир 18 2
Шингарев Павел 16 2
Али Максим 10 2
Кардашин Никита 17 2
Зварковский Михаил 6 2
Михеев Андрей 9 2
Селезнев Денис 26 2
Решетников Андрей 6 2
Щипачев Дмитрий 2 2
Калинин Владислав 2 2
Моисеенко Алексей 8 2
Беспалов Антон 3 2
Бухвалов Дмитрий 17 2
Хайзников Михаил 13 2
Мураховский Эдуард 38 2
Антипов Александр 21 2
Кайгородов Илья 2 2
Истомин Константин 56 1
Копаев Геннадий 16 1
Лапшин Алексей 18 1
Деев Алексей 7 1
Могильник Алексей 1 1
Анфиногентов Василий 8 1
Пивоваров Кирилл 5 1
Вайнштейн Виктор 34 1
Подбуцкий Георгий 44 1
Николаев Владимир 8 1
Сахаров Александр 73 1
Кислицкий Максим 6 1
Можейко Андрей 1 1
Симуни Антон 1 1
Берман Павел 1 1
Бардин Дмитрий 1 1
Яппаров Тагир 102 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 13
Индия - Bharat 5432 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 728 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 383 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 272 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 118 1
Payroll - Платежная ведомость 20 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1562 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 292 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1252 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 3
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 31 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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