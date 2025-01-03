Softline Sl Soft Citeck Ситек
Citeck — российский разработчик Low-Code и BPM платформы Citeck ECOS. Функционал платформы отвечает за управление бизнес-процессами, сотрудниками и документами организации, готовые модули позволяют минимизировать сроки внедрения и решить большинство бизнес-задач. Программный продукт имеет открытый исходный код и микросервисную архитектуру. Платформа Citeck ECOS включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Иванов Антон 74 11
|Плашкевич Сергей 4 3
|Слученков Антон 14 3
|Чепакин Андрей 26 2
|Рыбалкин Виталий 10 2
|Грибанов Петр 2 2
|Суровцев Владимир 18 2
|Шингарев Павел 16 2
|Али Максим 10 2
|Кардашин Никита 17 2
|Зварковский Михаил 6 2
|Михеев Андрей 9 2
|Селезнев Денис 26 2
|Решетников Андрей 6 2
|Щипачев Дмитрий 2 2
|Калинин Владислав 2 2
|Моисеенко Алексей 8 2
|Беспалов Антон 3 2
|Бухвалов Дмитрий 17 2
|Хайзников Михаил 13 2
|Мураховский Эдуард 38 2
|Антипов Александр 21 2
|Кайгородов Илья 2 2
|Истомин Константин 56 1
|Копаев Геннадий 16 1
|Лапшин Алексей 18 1
|Деев Алексей 7 1
|Могильник Алексей 1 1
|Анфиногентов Василий 8 1
|Пивоваров Кирилл 5 1
|Вайнштейн Виктор 34 1
|Подбуцкий Георгий 44 1
|Николаев Владимир 8 1
|Сахаров Александр 73 1
|Кислицкий Максим 6 1
|Можейко Андрей 1 1
|Симуни Антон 1 1
|Берман Павел 1 1
|Бардин Дмитрий 1 1
|Яппаров Тагир 102 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
|Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 3
|Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 31 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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