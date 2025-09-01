Разделы

«Клиент 360», универсальный установщик — обновления продуктов Citeck от SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline)

Продукты Citeck SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) обновлены до версии 2025.5. В релизе представлены дополнительные функциональные возможности, кроссплатформенный установщик с открытым исходным кодом, изменения в дизайн-системе, виджет «Воронка» и другие доработки. Развитие собственного продуктового портфеля — важная часть стратегии ГК Softline. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Для повышения удобства работы со сквозными процессами добавлена возможность видеть полную комплексную информацию по заказчику — «Клиент 360». Теперь карточки контрагентов не только содержат всю базовую информацию, но и отображают данные по сделкам, заказам и платежам, договорам и другим документам, поддержке и проектам. Отображение данных, в том числе чувствительных, зависит от настроенной матрицы прав.

Кроссплатформенный установщик обеспечивает быстрый локальный запуск продуктов Citeck. В случае с Community-версией можно воспользоваться демонстрационными данными, которые ускорят знакомство с возможностями Citeck, либо выбрать чистую версию и наполнить ее самостоятельно. Также установщик позволит ИТ-специалистам вести точечную разработку в системе: вносить изменения в бизнес-процессы и микросервисы в рамках отдельных рабочих пространств для дальнейшего масштабирования на всю компанию. Это решение одинаково полезно как для пользователей, которые хотят самостоятельно работать с платформой, так и для корпоративных клиентов и партнеров Citeck, развивающих ее в Enterprise-проектах. Установщик распространяется как Open Source продукт и работает на всех популярных операционных системах.

Обновление дизайн-системы включает переработанные вкладки карточек, облегченный вид рабочего пространства и виджетов, дополнительные темы оформления (красная, фиолетовая и холодная), которые можно редактировать.

В текущем релизе также добавлен новый вид графической статистики — «Воронка». Виджет наглядно отражает прогресс сделок и позволяет получить детализацию данных в один клик. При нажатии на конкретную стадию воронки откроется журнал с соответствующей фильтрацией по датам, статусам, ответственным. Содержание можно выгрузить и таким образом получить отчет. Аналогичную доработку получили и другие виджеты с графической статистикой. Виджет «Воронка» можно использовать не только в Citeck CRM, но и других продуктах линейки.

цифровизация

«Многие заказчики начинают знакомство с нашими продуктами с помощью бесплатной открытой версии Citeck Community. Поэтому мы следим за ее актуальностью: она обновляется так же регулярно, как и платная Enterprise-версия. В релизе 2025.5 мы представили важную разработку для пользователей обеих версий — универсальный установщик Citeck. Он значительно упрощает и ускоряет первичный запуск наших продуктов и их дальнейшее обновление», — сказал Антон Иванов, управляющий директор Citeck компании SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline).

Citeck — линейка продуктов для управления бизнес-процессами и корпоративным контентом. Включает Low-Code BPM платформу для создания бизнес-приложений и набор готовых решений для бизнеса: CRM, Service Desk, СЭД и другие. С 2024 г. входит в продуктовый портфель SL Soft.

