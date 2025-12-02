«Яндекс» запустил для бизнеса инструмент создания собственного поискового ИИ-агента

«Яндекс» выпустил для бизнес-клиентов технологию создания адаптированного под собственные задачи поискового ИИ-агента. Такие инструменты пользуются спросом, а классические поисковики теряют трафик.



Инструмент для создания ИИ-агента для поиска

Подразделение «Яндекса» Yandex B2B Tech запустило инструмент AI Search, позволяющий бизнесу создавать своих ИИ-агентов на базе поиска «Яндекса», сообщили CNews представителе компании.

AI Search создан на основе технологии Search API. С его помощью можно настроить более точную генерацию с подтверждением ответа ссылками на первоисточник, задать промпт, настроить приоритет источников информации.

Для поиска агент может использовать не только интернет, но и внутренние источники компании, например, документы, презентации или pdf-файлы, а ответы заносить сразу в отчеты или базу знаний.

«Яндекс» Новый инструмент «Яндекса» собирается конкурировать с OpenAI и Perplexity

«В большинстве случаев ИИ-ассистенты, которыми все уже привыкли пользоваться для личных задач, ищут информацию в интернете. Например, нейросеть “Алиса” в 60% ответов обращается к поиску “Яндекса”. Теперь бизнес сможет создать своих поисковых ИИ-помощников на платформе Yandex AI Studio для своих задач, адаптировать их под специфику своего бизнеса», – прокомментировал руководитель платформы Yandex AI Studio в Yandex B2B Tech Артур Самигуллин.

Быстрорастущий сегмент рынка

В 2024 г. объем рынка корпоративного поиска достиг $6,12 млрд, а к 2033 г. вырастет до $13,97 млрд, приводит Forbes прогноз IMARC Group.

По данным «Яков и Партнеры», до 40% всех запросов к корпоративным GenAI-ассистентам составляет поиск фактуры, мониторинг рынка, подготовка сводок, верификация данных, как сказал изданию партнер компании и руководитель практики ИИ и высоких технологий Максим Болотских.

Он назвал этот сегмент корпоративного ИИ одним из самых быстрорастущих. Классические поисковые системы, напротив, теряют популярность. За первую половину 2025 году реферальный трафик (переходы по ссылкам на сторонних ресурсах) сократился на четверть, писал CNews в октябре 2025 г.

«Еще важнее не просто найти, а автоматизировать сбор и обработку наиболее релевантных данных и при этом контролировать их точность и возможность проверки. Это ключевая ценность, на которой сейчас строится корпоративное применение ИИ», — подчеркнул Болотских.

«Яндекс» планирует добавить в AI Search возможность поиска по аудио- и видеоматериалам, например, записям онлайн-встреч, образовательных курсов. По поводу стоимости использования ИИ-агента в компании ответили, что она складывается из потребления нейросети, на базе которой он работает, и тарификации конкретных инструментов. Поисковый агент с подключенным AI Search на базе Qwen3-235b будет стоить 0,5 руб. за тысячу токенов за потребление модели и еще по 90 коп за каждый запрос в поиск.

Немногочисленные конкуренты

Возможность такого поиска по интернету для ИИ-помощников предоставляют только несколько компаний, например, OpenAI и Perplexity, утверждают представители «Яндекса». В мире таких компаний меньше десятка: помимо OpenAI и Perplexity, самые крупные — это Google Gemini и Anthropic, подтвердил Forbes эксперт в области машинного обучения и ИИ Иван Серов.

Впрочем, руководитель genAI-проектов Just AI Андрей Грабарник назвал этот тезис спорным: «Например, такие решения есть внутри нашего продукта — Jay CoPilot, причем не только общего вида (агенты для поиска в интернете и агрегации информации), но и узкоспециализированные. Пример: AI-помощник отдела продаж, который собирает информацию по клиентам в интернете и готовит для них персонализированные коммерческие предложения на основе внутренних знаний компании».

Уникальной может быть только глубина интеграции с поисковым индексом «Яндекса», но пока не ясно, какой эффект это реально может дать бизнесу, добавил эксперт.