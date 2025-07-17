Получите все материалы CNews по ключевому слову
Softline Sl Soft Citeck CRM
УПОМИНАНИЯ
|17.07.2025
|SL Soft FabricaONE.AI выпустила новую версию Citeck CRM 2
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 20 1
|Softline - Sl Soft - Сл Софт 274 1
|Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 29 1
|Salesforce 437 1
|Softline - Софтлайн 3041 1
|Иванов Антон 82 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1372588, в очереди разбора - 749480.
Создано именных указателей - 178576.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.