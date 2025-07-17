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Softline Sl Soft Citeck CRM


УПОМИНАНИЯ


17.07.2025 SL Soft FabricaONE.AI выпустила новую версию Citeck CRM 2

Публикаций - 1, упоминаний - 2

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 20 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 274 1
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 29 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1372588, в очереди разбора - 749480.
Создано именных указателей - 178576.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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