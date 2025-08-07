Разделы

SL Soft FabricaONE.AI управляет продуктами, которые помогают автоматизировать бизнес-процессы и обрабатывать документы и неструктурированную информацию с помощью ИИ, проводить аналитику и стратегическое планирование, управлять электронными документооборотом и операционной деятельностью, создавать  цифровых ассистентов, голосовых и текстовых ботов, взаимодействовать с персоналом и обеспечивать охрану труда.

07.08.2025 Polymatica EPM компании SL Soft FabricaONE.AI включена в Единый реестр российского ПО 2
06.08.2025 «Газпромтранс» разработала более 70 программных роботов на отечественной платформе для автоматизации бизнес-процессов Robin SL Soft FabricaONE.AI 1
06.08.2025 Глава российского промышленного гиганта поможет Softline с созданием технологического кластера 1
05.08.2025 Решение Enterchain FabricaONE.AI Planmatic включено в реестр российского ПО 1
31.07.2025 Bell Integrator FabricaONE.AI реализовала проект по импортозамещению иностранной CMS-системы и переводу сайта российского банка на открытое российское ПО 1
30.07.2025 SL Soft FabricaONE.AI выпустила обновление BI-платформы Polymatica 1
25.07.2025 Новый гендиректор Intel не вывозит. Грядут сверхмассовые и сверхскоростные увольнения: на улицу выставят десятки тысяч человек 1
24.07.2025 Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера» от «Инферит ОС» и платформы ROBIN от SL Soft FabricaONE.AI 2
17.07.2025 Подтверждена совместимость платформ Octo и Test IT 2
17.07.2025 SL Soft FabricaONE.AI выпустила новую версию Citeck CRM 2
16.07.2025 Международная финансовая организация выбрала систему хранения электронных клиентских досье «Цитрос» компании SL Soft FabricaONE.AI 2
14.07.2025 Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) представила интеллектуальный сервис нормализации НСИ для корпоративных систем 2
10.07.2025 «Фабрики-призраки» на корню рушат планы Китая по производству чипов. Они получают миллиардные инвестиции и сразу банкротятся 2
03.07.2025 Intel похоронит свой новейший супертехпроцесс, какого ни у кого нет. Это выльется в миллиардные убытки 1
03.07.2025 Вышел новый релиз бизнес-платформы Polymatica ЕРМ компании SL Soft FabricaONE.AI 1
30.06.2025 «Академия АйТи» и CoMind запускают практико-ориентированную программу обучения ИИ для бизнеса 1
27.06.2025 Softline расплатился собственными акциями за интегратора промышленного ПО 1
27.06.2025 ГК Softline приобретает контролирующую долю в группе компаний «Омег-Альянс» 1
17.06.2025 SL Soft объединила продукты с искусственным интеллектом в направление SL Soft AI 1
11.06.2025 Bell Integrator разработала платформу для организации информационного взаимодействия между отечественными и зарубежными финорганизациями 1
10.06.2025 ГК Softline усиливает IR-функцию кластера FabricaONE.AI 2
09.06.2025 «Академия АйТи» (кластер FabricaONE.AI ГК Softline) объявляет о запуске программы «Data Steward: специалист по стратегическому управлению данными» 1
06.06.2025 ГК Softline объявляет о назначении CFO кластера FabricaONE.AI 1
05.06.2025 SL Soft представила ИИ-продукты для обработки юридических документов на курсе Legal Tech компании «Гарант» 1
04.06.2025 «Лукоморье» и TMS Test IT в связке создают решение для управления ИТ-продуктами 1
28.05.2025 На пороге революция в мире процессоров. Их начнут делать из стекла 1
26.05.2025 Бывший топ-менеджер VK и Rambler займется разработкой ПО в Softline 3
23.05.2025 ГК Softline объявляет об окончательном формировании кластера «Фабрика ПО» и назначении Максима Тадевосяна на должность генерального директора новой структуры 7

Softline - Софтлайн 3072 23
Softline - Sl Soft - Сл Софт 277 12
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 139 5
Softline - Develonica - Девелоника 141 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4287 4
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 938 4
Softline - ОМЗ ИТ - ОМЗ Информационные технологии 11 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 972 3
Intel Corporation 12381 3
Softline - Polymatica - Полиматика 182 3
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Омегальянс - Enterchain - Энтерчейн - SCM Engineering - Эс-Си-Эм Инжиниринг 6 3
Samsung Electronics 10435 2
IPG Photonics 21 2
АйТи 1415 2
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 77 2
ИИ-Технологии 161 2
Apple Inc 12351 2
AMD - Advanced Micro Devices 4359 2
Nvidia Corp 3618 2
Softline - Визитек - Visitech 17 2
Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 34 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Омегальянс - Exeplant - ЭкзеПлэнт - MES Engineering - МЕС Инжиниринг 7 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Омегальянс - Maintex - Мейнтекс 8 2
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 198 2
Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 46 2
АйТи - Аплана Группа компаний 174 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 242 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1669 1
Fujian Jinhua Integrated Circuit Company 11 1
UMC - United Microelectronics Corporation 320 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1528 1
Ростелеком 10067 1
Huawei 4076 1
Qualcomm Technologies 1864 1
Salesforce 438 1
ASML - Advanced Semiconductor Materials Lithography 130 1
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 76 1
Hua Hong Group - Hua Hong Semiconductor - HHNEC - Hua Hong Semiconductor NEC Electronics Company 16 1
JHICC - Fujian Jinhua Integrated Circuit 3 1
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 139 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 61 4
ГПБ - Газпромбанк 1132 2
Формула Кино - Синема Парк - Кронверк Синема 39 1
Азбука-Аттикус 7 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 52 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 161 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1724 1
Северсталь ПАО - Severstal 532 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 349 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1962 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 731 1
Unsplash 1129 1
Газпром - Газпромтранс - транспортная компания 18 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 396 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12325 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15955 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54445 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69853 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32644 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21576 8
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5950 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9056 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25283 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29940 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8183 4
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4350 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10945 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21400 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5676 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 829 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7025 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26411 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5738 3
Промышленное ПО - Industrial Software - Промышленное программное обеспечение 101 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3379 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7050 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5522 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2290 2
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 387 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1189 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7255 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1813 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4565 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16494 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1321 2
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 591 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7876 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3906 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7717 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1962 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5512 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4274 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1913 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 444 2
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 80 1
Softline - Sl Soft - Robin AI 11 4
Softline - Polymatica EPM - Polymatica Enterprise Performance Management 5 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 318 2
FreePik 1237 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1154 1
Softline - Sl Soft - Citeck CRM 1 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 781 1
Microsoft Dynamics 365 135 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1310 1
КриптоПро myDSS - КриптоПро DSS Lite 32 1
ЦФ РФ - СПФС - Система передачи финансовых сообщений Банка России 29 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 65 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 215 1
Softline - Sl Soft - Цитрос Цифровая Платформа - Цитрос ЮЗ ЭДО 31 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье 41 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье - Яга - система управления проектами 22 1
Linux OS 10537 1
Apple macOS 2160 1
Microsoft Windows 16055 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 151 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1137 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Омегальянс - Enterchain - Planmatic 1 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 909 1
Linux - Debian GNU 510 1
Intel x86 - архитектура процессора 1936 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 181 1
Yandex Database - YDB 39 1
Softline - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 40 1
InterSystems Cache 135 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1403 1
Quantum Art - QP8.CMS 2 1
Тадевосян Максим 7 5
Борченко Павел 46 4
Лавров Владимир 86 2
Надеин Андрей 16 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 194 2
Кострюков Артем 10 2
Tan Lip-bu - Тан Лип-бу 18 2
Мамут Александр 130 1
Тадевосян Рафаэл 1 1
Мулюков Ренат 1 1
Водолазская Анна 1 1
Иванов Дмитрий 95 1
Иванов Антон 82 1
Макаров Александр 45 1
Синюшин Константин 16 1
Романов Дмитрий 67 1
Морозов Игорь 50 1
Благов Арсен 38 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 540 1
Соколов Кирилл 34 1
Эзрохи Андрей 13 1
Барон Вадим 2 1
Тржаскал Николай 7 1
Назаренко Ирина 26 1
Кондратюк Алексей 5 1
Горбуля Михаил 1 1
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 64 1
Головин Леонид 26 1
Шматалюк Антон 10 1
Латин Юрий 17 1
Кувшинов Роман 7 1
Гапонцев Валентин 12 1
Севрюков Владимир 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 151732 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52847 3
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 113 2
Южная Корея - Республика 6762 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 941 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17709 1
Европа 24468 1
Китай - Тайвань 4075 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14330 1
Китай - Хубэй - Ухань 61 1
Нидерланды 3580 1
Сатурн - Гиперион (спутник) 12 1
Коста-Рика - Республика 96 1
Польша - Республика 1991 1
Германия - Федеративная Республика 12831 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1036 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 342 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30788 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49927 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7680 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4572 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16944 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53477 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9530 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2612 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3056 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14465 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2622 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2714 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8083 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7592 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8071 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2302 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1237 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5666 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1669 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 392 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1638 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2019 1
Фондовая биржа - SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 75 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 115 1
HRM - HR брендинг 101 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2015 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3063 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2848 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4204 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4137 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6038 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6122 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4310 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5327 1
Made in China - Сделано в Китае - Chi-Fi - «китайский Hi-Fi» - аудиопродукты, изготовленные в Китае 50 1
Английский язык 6801 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8349 1
Металлы - Золото - Gold 1174 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 286 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3583 1
GizChina - Издание 79 1
Tom’s Hardware 468 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5976 1
Bloomberg 1342 1
TrendForce 119 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 94 5
