Polymatica EPM компании SL Soft FabricaONE.AI включена в Единый реестр российского ПО

Бизнес-платформа Polymatica EPM российского вендора SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) внесена в Единый реестр российского ПО. Платформа предназначена для широкого спектра корпоративных задач: она совмещает функциональность планирования с возможностями инструментов продвинутой аналитики, прогнозирования, оптимизации и визуализации. Развитие собственного портфеля ПО – часть стратегии ГК Softline.

Polymatica EPM внесена в Единый реестр российского ПО на основании поручения Минцифры РФ, реестровая запись №28565 от 23 июня 2025 г. Программное обеспечение относится к классу 09.05 «Средства управления эффективностью предприятия (CPM/EPM)».

Задачи бизнес-платформы Polymatica EPM – автоматизировать процессы планирования, бюджетирования и аллокации затрат. Она предназначена для определения и согласования стратегических, среднесрочных и краткосрочных целей компании, а также для контроля и управления деятельностью по их достижению с эффективным использованием имеющихся ресурсов. Платформа внеотраслевая, ориентирована на заказчиков сегмента enterprise. Функциональность системы нацелена как на бизнес-пользователей, так и на ИТ-специалистов.

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн
CNews Analytics

EPM-платформа автоматизирует процессы корпоративного планирования и бюджетирования: настройку регламентов, маршрутов согласования, постановку задач, формирование и утверждение планов и бюджетов. Система поддерживает расчетные модели, верификацию данных, работу с версиями и сценариями, многомерный анализ, а также инструменты контроля исполнения и консолидации информации. Решение позволяет снизить риск ошибок, ускорить подготовку отчетности и повысить обоснованность управленческих решений. Встроенные механизмы интеграции с ERP-системами, разграничения прав доступа и ведения аудита делают платформу эффективным инструментом управления — особенно востребованным в российских компаниях, ориентированных на устойчивое развитие и цифровизацию.

«Включение Polymatica EPM в реестр – это официальное подтверждение, что ПО сделано в РФ, безопасно для крупных российских корпораций и государственных организаций. Развитие нашей бизнес-платформы не зависит от зарубежных компаний, и мы готовы консультировать и помогать заказчикам с импортозамещением их иностранных систем», — отметил Владимир Севрюков, управляющий партнер Polymatica, SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline).

