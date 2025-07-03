Polymatica EPM – это бизнес-платформа для автоматизации процессов планирования, бюджетирования и аллокации затрат. Она позволяет решать задачи определения и согласования стратегических, среднесрочных и краткосрочных целей предприятия, а также контроля и управления деятельностью по достижению поставленных целей при оптимальном использовании имеющихся ресурсов.