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УРСА ТехноЛаб
Основной профиль компании «УРСА ТехноЛаб» — разработка аналитических решений «под ключ» и их интеграция в инфраструктуру заказчика. Компания оказывает услуги по подбору оптимальных технологий для сбора, обработки и хранения данных с учетом специфики ИТ-ландшафта заказчика, построению хранилищ данных, оптимизационных моделей, управленческой отчетности и наглядной визуализации. Команда «УРСА ТехноЛаб» использует спектр технологий, которые позволяют создавать аналитические решения на основе больших объемов данных.
УРСА ТехноЛаб и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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