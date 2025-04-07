Основной профиль компании «УРСА ТехноЛаб» — разработка аналитических решений «под ключ» и их интеграция в инфраструктуру заказчика. Компания оказывает услуги по подбору оптимальных технологий для сбора, обработки и хранения данных с учетом специфики ИТ-ландшафта заказчика, построению хранилищ данных, оптимизационных моделей, управленческой отчетности и наглядной визуализации. Команда «УРСА ТехноЛаб» использует спектр технологий, которые позволяют создавать аналитические решения на основе больших объемов данных.