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УРСА ТехноЛаб


Основной профиль компании «УРСА ТехноЛаб» — разработка аналитических решений «под ключ» и их интеграция в инфраструктуру заказчика. Компания оказывает услуги по подбору оптимальных технологий для сбора, обработки и хранения данных с учетом специфики ИТ-ландшафта заказчика, построению хранилищ данных, оптимизационных моделей, управленческой отчетности и наглядной визуализации. Команда «УРСА ТехноЛаб» использует   спектр технологий, которые позволяют создавать  аналитические решения на основе больших объемов данных.

 

 


07.04.2025 Компании SL Soft и «УРСА ТехноЛаб» стали партнерами 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

УРСА ТехноЛаб и организации, системы, технологии, персоны:

Россия - РФ - Российская федерация 147057 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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