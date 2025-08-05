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МКСКОМ Puzzle RPA Пуск ООО

МКСКОМ - Puzzle RPA - Пуск ООО

 

Дмитрий Зобов, Директор по работе с корпоративными клиентами, Puzzle RPA "Make Robots great again" Конференция CNews 27.03.2025 | Москва "Роботизация бизнес-процессов 2025"

УПОМИНАНИЯ


05.08.2025 ФНС России внедряет платформу Puzzle RPA 1
15.04.2025 Приносят ли роботы экономический эффект 1
12.03.2025 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 27 марта 1
24.02.2025 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 27 марта 2025 года 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

МКСКОМ и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Sl Soft - Сл Софт 275 3
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 197 3
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 97 3
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Ключевых фраз выявлено - 1376108, в очереди разбора - 747053.
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