Lindaily Линдэйли Lindström Линдстрем
Lindaily - Lindström («Линдстрем») предоставляет услуги аренды и обслуживания спецодежды и вестибюльных ковров. Компания основана в 1848 году в Финляндии.
|27.12.2024
|Lindaily выбрала платформу Optimacros для автоматизации финансового планирования 1
|18.07.2023
|«Корус консалтинг» обновила ИТ-ландшафт для Lindaily 2
|07.06.2023
|Что делать в случае потери доступа к ключевым ИТ-системам? 2
Lindaily и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8213 2
|Корус Консалтинг ГК 1217 2
|Optimacros - Оптимакрос 55 1
|АТОМС Консалтинг - ATOMS Consulting 8 1
|Microsoft Corporation 24625 1
|SAP SE 5277 1
|ФОРС - Центр разработки 636 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
|Zentiva - Зентива Фарма 4 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144208 3
|Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 158 2
|Финляндия - Финляндская Республика 3604 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1144 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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