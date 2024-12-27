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Lindaily Линдэйли Lindström Линдстрем


Lindaily  - Lindström («Линдстрем») предоставляет услуги аренды и обслуживания спецодежды и вестибюльных ковров. Компания основана в 1848 году в Финляндии


27.12.2024 Lindaily выбрала платформу Optimacros для автоматизации финансового планирования 1
18.07.2023 «Корус консалтинг» обновила ИТ-ландшафт для Lindaily 2
07.06.2023 Что делать в случае потери доступа к ключевым ИТ-системам? 2

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Lindaily и организации, системы, технологии, персоны:

8213 2
Корус Консалтинг ГК 1217 2
Optimacros - Оптимакрос 55 1
АТОМС Консалтинг - ATOMS Consulting 8 1
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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