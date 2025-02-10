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Индексная книга (каталог) CNews*
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CDP Customer Data Platform платформа клиентских данных



10.02.2025 Вячеслав Касимов, МКБ: В случае DDoS-атак простои не могут превышать трех минут 1
13.12.2024 Опубликовано первое в России исследование отечественного рынка аналитических CRM 3
04.12.2024 Бизнес сможет лучше управлять рекламой с помощью данных с обновлением VK CXhub 2
03.10.2024 Банк «Мир Привилегий» автоматизировал контакт-центр с помощью BPMSoft 1
11.09.2024 Михаил Кечинов, REES46: Персонализация изменила правила игры для всех сфер бизнеса 1
13.08.2024 Swed House внедрила систему лояльности на основе Set Loyalty 1
16.07.2024 Банк «Синара» повышает качество клиентских данных с помощью решения HFLabs 1
15.07.2024 R-Style Softlab вывела на рынок коннектор «Цифровой профиль организации» на российском стеке технологий 1
12.07.2024 Олег Лексин, начальник ИТ-службы Fix Price в интервью CNews: В первую очередь ритейлерам не хватает российской ERP-системы 1
28.06.2024 Александр Иванов -

Александр Иванов, «Гиппо» — как торговая сеть вырвалась из вендорлока и тиражировала кассы самообслуживания

 1
26.02.2024 Повысить чек на 18%: как цифровые платформы для маркетинга решают задачи ритейла 2
17.01.2024 Катерина Грог назначена руководителем направления e-commerce в QSOFT 1
20.11.2023 Fix price завершил пилотный проект по внедрению платформы Customer Data Platform 1
Михаил Гаврилов, БСПБ: Наша собственная разработка — это ИТ-ниндзя 1
18.07.2023 «Корус консалтинг» обновила ИТ-ландшафт для Lindaily 1
11.07.2023 «Корус консалтинг» разработала CRM-систему для Energon 1
20.04.2023 «Первый бит» спроектировал клиентский кабинет для сервиса информационной безопасности Jet CSIRT 1
20.04.2023 CNews, ВТБ и «Сколково» объявили победителей премии Data Fusion Awards 1
14.04.2023 Smart Engines обучила нейросеть распознавать рукописный номер банковской карты 1
28.03.2023 Как оптимизировать ИТ-инфраструктуру в новых условиях 1
28.03.2023 Почему облачные провайдеры расширяют географию, и что это дает клиенту 1
23.03.2023 CleverData и «Ланит омни» интегрировали решения для работы с клиентскими данными 1
13.03.2023 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта 1
21.02.2023 Специалисты МТС SOC и «МТС банка» отразили 14 тыс. кибератак 1
19.12.2022 Юрий Востриков: Компании все активнее применяют data-driven-подход из-за высокой конкуренции и непростой ситуации на рынке 2
19.09.2022 «Норбит» и Datawave объявили о партнерстве 2
09.06.2022 Аудиторные сегменты Tele2 появились на рекламной платформе Yabbi через технологии Platforma 1
02.06.2022 Qsoft предлагает платформу онлайн продаж для фарм-индустрии c применением технологий AI и ML 1
28.04.2022 CDP-платформа CleverDATA теперь реализована на Yandex Cloud 2
31.03.2022 Smart Engines разработала универсальное решение для считывания платежных реквизитов в мобильном приложении 1
15.03.2022 Dadata вошла в реестр российского ПО 1
22.02.2022 Российская платформа для автоматизации маркетинга Loymax увеличила выручку на 87% в 2021 году 1
09.08.2021 SAS поможет маркетологам управлять клиентскими данными в мире без сторонних «кукис» 1
28.04.2021 «Ростелеком» запустил свою CRM-систему для Уральского филиала 1
01.04.2021 Российский рынок онлайн-торговли подвел итоги 2020 года 1
01.04.2021 «Корус консалтинг» предложит своим клиентам платформу клиентских данных Mindbox 1
19.03.2021 Клиенты «Корус консалтинг» повысят эффективность контакт-центров с помощью решений NICE 1
11.03.2021 «Билайн Бизнес» и Aggregion выпустили новое AdTech-решение для омниканального маркетинга 1
21.12.2020 Syssoft защитила корпоративную сеть компании «Курьер сервис экспресс» 1
16.12.2020 Уволенный сотрудник Cisco атаковал системы компании и получил 2 года тюрьмы 1

Публикаций - 92, упоминаний - 100

CDP и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6702 10
Microsoft Corporation 24651 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 8
Google LLC 11807 6
8250 6
Yandex - Яндекс 7382 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3932 5
SAP SE 5280 5
Корус Консалтинг ГК 1219 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12687 4
Ростелеком 9724 4
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 66 4
IBM - International Business Machines Corp 9444 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 4
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 368 4
Oracle Siebel Systems 507 4
Ланит - Норбит - Norbit 370 3
Ланит Омни 65 3
Cisco Systems 5118 3
Huawei 3945 3
Telegram Group 2009 3
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 363 3
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 145 3
Informatica 126 3
Apple Inc 12124 2
Citrix Systems 813 2
Mindbox - Майндбокс 20 2
Loymax Solution - Лоймакс 11 2
1С-Битрикс - Bitrix 581 2
SAS Institute 973 2
Qsoft - Кьюсофт 22 2
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 174 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1414 2
Accenture plc 682 2
Softline - Софтлайн 2833 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1903 2
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 127 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1050 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2809 7
Альфа-Банк 1774 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1183 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7348 5
ВТБ - Почта Банк 467 4
МКБ - Московский кредитный банк 559 4
ВТБ - ВТБ24 665 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1637 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 3
Почта России ПАО 2118 2
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 81 2
Верный - торговая сеть 291 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 855 2
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 83 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 2
Связной ГК 1371 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1091 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 339 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 481 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 2
Синара ГК - Sinara Group 101 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 283 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 2
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Военторг 17 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 98 1
Протек - Ригла - аптечная сеть 55 1
BNS Group - БНС Групп - Мехх и Calvin Klein 7 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 46 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 161 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 65 1
United Colors of Benetton 38 1
X5 Group - Перекресток Впрок (Vprok) 16 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4134 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11688 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2897 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4765 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3058 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 208 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1161 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 503 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 315 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 234 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 186 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 85 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 216 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 443 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3282 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 663 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 12 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66390 45
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6801 36
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4724 34
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50733 32
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30829 30
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21210 27
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7118 25
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27608 19
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7612 16
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5288 12
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12784 11
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4028 11
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4763 11
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1050 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24217 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11404 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11090 10
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6697 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19468 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24522 9
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2133 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12571 9
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1081 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8483 8
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5330 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6688 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15959 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13955 8
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 262 5
Microsoft Dynamics CRM 542 5
Ланит Омни - Rightway - CRM программа лояльности 23 4
Apple iPhone 6 4861 4
Microsoft Office 3739 3
Python - высокоуровневый язык программирования 941 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1104 3
Oracle Java - язык программирования 3086 3
Microsoft Office 365 941 3
Microsoft Dynamics 1176 3
Mango Cloud Systems - Mango Office 226 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 674 2
HPE GreenLake 53 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 699 2
Google Android 14033 2
Google Play - Google Store - Android Market 3298 2
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 205 2
Microsoft Windows 15699 2
Microsoft Azure 1410 2
Apache Spark - Apache Spark Streaming 82 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1660 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 667 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4483 2
Microsoft Teams - MS Teams 549 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 478 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 923 2
Apache Hadoop 430 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1083 2
Microsoft Exchange 1717 2
Корус Консалтинг - Korus Dadata - Дадата 24 2
Microsoft SharePoint Server 706 2
FlexSoft - FXL Платформа 56 2
СКБ Контур - Контур.Экстерн - Контур.Бухгалтерия 51 2
Informatica PowerCenter 20 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1266 2
Сбер - Заправить авто - FuelUp - Фьюэл-Ап 8 2
CSI Set Loyalty 5 2
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 406 1
Apple Face ID 211 1
Востриков Юрий 70 3
Арлазаров Владимир 230 2
Путин Сергей 63 2
Лобас Аркадий 33 2
Галкин Николай 105 2
Нефедов Владислав 13 2
Бочкарев Сергей 48 2
Ахмедов Руслан 5 2
Зайцевский Олег 8 2
Минаев Андрей 15 2
Харин Константин 6 2
Попов Игорь 16 2
Тульчинский Станислав 57 2
Босенко Павел 18 2
Едренкин Анатолий 13 2
Вайнер Всеволод 26 1
Осокин Андрей 10 1
Селихов Дмитрий 12 1
Гурская Ольга 13 1
Романова Надежда 12 1
Бурмистрова Мария 4 1
Горник Александр 3 1
Каменева Марина 3 1
Назаров Леонид 4 1
Захаров Роман 2 1
Плуталова Анна 2 1
Ляшко Константин 2 1
Соболев Михаил 6 1
Фахрутдинов Валентин 6 1
Букашкин Антон 5 1
Нотченко Виталий 1 1
Бабкин Николай 24 1
Шовковая Евгения 4 1
Меньшикова Анна 3 1
Галушкин Олег 182 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Мерзляков Антон 16 1
Жуков Сергей 38 1
Basharuli Nukri - Башарули Нукри 8 1
Демченко Олег 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 144887 51
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43310 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14133 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52174 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17435 6
Европа 21788 6
Россия - СФО - Новосибирск 4309 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2673 3
Беларусь - Белоруссия 5682 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14214 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17084 2
Европа Восточная 3077 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3112 2
Америка Латинская 1816 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2910 2
Казахстан - Республика 5544 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13329 2
Германия - Федеративная Республика 12699 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1576 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 861 2
Украина 7620 2
США - Калифорния 4631 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1150 1
Африка - Африканский регион 3483 1
Азия - Азиатский регион 5545 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2254 1
Армения - Республика 2287 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Швеция - Королевство 3621 1
Финляндия - Финляндская Республика 3605 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 687 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7464 1
Россия - УФО - Свердловская область 1504 1
Польша - Республика 1963 1
Индия - Bharat 5458 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3957 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2949 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3529 1
Россия - ЮФО - Севастополь 541 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48160 44
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24181 30
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14404 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51231 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13571 13
Кредитование - Сrediting - Заём 6716 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10971 12
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2316 11
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7860 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5437 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8487 9
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