CDP Customer Data Platform платформа клиентских данных
CDP и организации, системы, технологии, персоны:
|Востриков Юрий 70 3
|Арлазаров Владимир 230 2
|Путин Сергей 63 2
|Лобас Аркадий 33 2
|Галкин Николай 105 2
|Нефедов Владислав 13 2
|Бочкарев Сергей 48 2
|Ахмедов Руслан 5 2
|Зайцевский Олег 8 2
|Минаев Андрей 15 2
|Харин Константин 6 2
|Попов Игорь 16 2
|Тульчинский Станислав 57 2
|Босенко Павел 18 2
|Едренкин Анатолий 13 2
|Вайнер Всеволод 26 1
|Осокин Андрей 10 1
|Селихов Дмитрий 12 1
|Гурская Ольга 13 1
|Романова Надежда 12 1
|Бурмистрова Мария 4 1
|Горник Александр 3 1
|Каменева Марина 3 1
|Назаров Леонид 4 1
|Захаров Роман 2 1
|Плуталова Анна 2 1
|Ляшко Константин 2 1
|Соболев Михаил 6 1
|Фахрутдинов Валентин 6 1
|Букашкин Антон 5 1
|Нотченко Виталий 1 1
|Бабкин Николай 24 1
|Шовковая Евгения 4 1
|Меньшикова Анна 3 1
|Галушкин Олег 182 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Мерзляков Антон 16 1
|Жуков Сергей 38 1
|Basharuli Nukri - Башарули Нукри 8 1
|Демченко Олег 26 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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