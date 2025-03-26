Loymax Solution - Лоймакс

Loymax — разработчик решений в области Martech и одноименной комплексной платформы управления программами лояльности и автоматизации маркетинга. Универсальная платформа Loymax предлагает комплекс решений, среди которых — CRM-система, инструмент для создания программ лояльности и управления ими и поведением клиентов, а также аналитический модуль с возможностью комплексной и настраиваемой оценки отдельных направлений бизнеса и продуктов.