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Loymax Solution Лоймакс
Loymax — разработчик решений в области Martech и одноименной комплексной платформы управления программами лояльности и автоматизации маркетинга. Универсальная платформа Loymax предлагает комплекс решений, среди которых — CRM-система, инструмент для создания программ лояльности и управления ими и поведением клиентов, а также аналитический модуль с возможностью комплексной и настраиваемой оценки отдельных направлений бизнеса и продуктов.
Loymax Solution и организации, системы, технологии, персоны:
|Самоний Евгений 2 2
|Дербушев Олег 1 1
|Захир Максим 22 1
|Вечканов Денис 1 1
|Бар-Бирюкова Мария 98 1
|Итальянцев Сергей 1 1
|Кудрин Андрей 2 1
|Богданов Станислав 6 1
|Ширяев Сергей 3 1
|Пешехонов Константин 22 1
|Мисник Юрий 11 1
|Смирнова Виктория 5 1
|Форостьянова Мария 1 1
|Гилин Алексей 1 1
|Сухарев Антон 1 1
|Бочков Артем 1 1
|Боженко Игорь 1 1
|Симонова Екатерина 3 1
|Ящук Галина 8 1
|Волкова Елена 4 1
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