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Loymax Solution Лоймакс

Loymax Solution - Лоймакс

Loymax — разработчик решений в области Martech и одноименной комплексной платформы управления программами лояльности и автоматизации маркетинга. Универсальная платформа Loymax предлагает комплекс решений, среди которых — CRM-система, инструмент для создания программ лояльности и управления ими и поведением клиентов, а также аналитический модуль с возможностью комплексной и настраиваемой оценки отдельных направлений бизнеса и продуктов.


26.03.2025 «Ашан Ритейл Россия» перевел все магазины на российскую платформу лояльности Loymax за одну ночь 1
27.12.2023 Loymax и сеть магазинов «Ароматный Мир» внедрили программу лояльности «Винная карта» 1
04.12.2023 «Магнит», «Перекресток» и «Пятерочка» перевели программы лояльности на отечественное ПО 1
20.11.2023 Fix price завершил пилотный проект по внедрению платформы Customer Data Platform 1
17.08.2023 Loymax реализовала программу лояльности для сахалинской сети магазинов «Матрешка» 1
09.06.2023 Loymax завершила внедрение рекомендательной платформы в торговой сети «Красный Яр» 1
22.02.2022 Российская платформа для автоматизации маркетинга Loymax увеличила выручку на 87% в 2021 году 1
19.07.2021 «Верный» перешел на новую программу лояльности на базе системы Loymax 1
14.05.2019 Брянская Торговая сеть «Журавли» внедрила умную систему лояльности Loymax 1
08.04.2019 Loymax внедрила программу лояльности в сети салонов Tervolina 1
19.06.2017 «Корус Консалтинг» предоставила решение Loymax для автоматизации программ лояльности ритейла 1
03.10.2016 «Ланит» создал решение по предсказанию покупок 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Loymax Solution и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5305 2
Samsung Electronics 10312 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2175 1
Ланит Омни 65 1
Sony 6560 1
Корус Консалтинг ГК 1234 1
Inventive Retail Group 76 1
Manzana Group - Манзана 24 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3233 1
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PLDT - Smart Communications 21 1
Setec - СиТек 29 1
ComArch S.A. - Комарх 14 1
Hoff Tech - Хофф Тех 41 1
Ronavi Robotics - Ронави Роботикс - Ронави логистические системы 7 1
Верный - торговая сеть 291 2
Терволина - Tervolina 7 1
Журавли - Торговая сеть 6 1
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 173 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
LEGO 246 1
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 82 1
BNS Group - БНС Групп - Мехх и Calvin Klein 7 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 73 1
InCity - Модный континент 14 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1391 1
Почта России ПАО 2133 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2432 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 696 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 874 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 465 1
X5 Group - Перекрёсток 553 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1046 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 188 1
Восток-Запад - EWS Holding 43 1
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 84 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 1
Восток-Сервис ГК 53 1
Ароматный мир 7 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 286 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2923 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3080 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5144 11
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7207 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31251 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12113 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6920 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11324 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67503 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5164 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51638 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3613 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6718 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24446 2
CDP - Customer Data Platform - платформа клиентских данных 96 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6746 2
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Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4453 2
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5384 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5501 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5112 1
Loymax Loyalty 3 3
Apple iOS 7890 1
Google Android 14137 1
Ланит Омни - Rightway - CRM программа лояльности 23 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 1
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 23 1
Ланит - Онланта ClearFuture RightWay 6 1
Manzana Loyalty 12 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 681 1
Loymax ML - Loymax Machine Learning 1 1
Loymax Smart Communications 1 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5327 1
Правительство Сахалинской области - Единая карта Сахалинца 3 1
Самоний Евгений 2 2
Дербушев Олег 1 1
Захир Максим 22 1
Вечканов Денис 1 1
Бар-Бирюкова Мария 98 1
Итальянцев Сергей 1 1
Кудрин Андрей 2 1
Богданов Станислав 6 1
Ширяев Сергей 3 1
Пешехонов Константин 22 1
Мисник Юрий 11 1
Смирнова Виктория 5 1
Форостьянова Мария 1 1
Гилин Алексей 1 1
Сухарев Антон 1 1
Бочков Артем 1 1
Боженко Игорь 1 1
Симонова Екатерина 3 1
Ящук Галина 8 1
Волкова Елена 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 146585 8
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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