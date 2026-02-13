Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190504
ИКТ 14702
Организации 11390
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3551
Системы 26594
Персоны 82802
География 3027
Статьи 1575
Пресса 1272
ИАА 744
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2761
Мероприятия 881

Дмитрогорский продукт Дмитрогорский молочный завод Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод ДМПЗ

Дмитрогорский продукт - Дмитрогорский молочный завод - Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод - ДМПЗ

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


13.02.2026 «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод» автоматизировал управление производством с Talarix MES 3
11.04.2025 «Агропромкомплектация» тиражирует EAM-систему «1С:ТОИР Корп» на шести заводах 2
20.06.2024 В России пишут ПО для управления крупным рогатым скотом на замену иностранному софту 1
26.05.2023 ГК «Агропромкомплектация» внедряет технологии защиты от кибератак компании F.A.С.С.T. 1
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 1
16.01.2013 «Инталев» разработал систему ключевых показателей эффективности для ТД «Дмитрогорский продукт» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 9

Дмитрогорский продукт и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3320 2
БИТ - Бюро Информационных Технологий 5 1
Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения 87 1
Piklema Predictive - Пиклема 9 1
ИИЦ - Инновационный инжиниринговый центр 1 1
Плинор РЦ - Региональный центр информационного обеспечения племенного животноводства Ленинградской области 5 1
ОБИТ - Энком - Enkom 2 1
Rocket Group - Рокет Групп 15 1
Technip 7 1
ITOREX - ТОРЭКС 3 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - С-Инфо - S-Info 2 1
Ростелеком 10414 1
Ростех - Автоматика Концерн 1750 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 826 1
МегаФон 10098 1
SAP SE 5464 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 142 1
Microsoft Corporation 25337 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14632 1
9113 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 888 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 129 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 58 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 97 1
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 63 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 582 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 361 1
Сател 169 1
Миранда-Медиа 71 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 447 1
ИнфоТех 37 1
УльтимаТек - DataBriz - Датабриз 20 1
Монолит-Инфо 126 1
Top Systems - Топ Системы 79 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 91 1
REvil - Хакерская группировка 51 1
Омега 86 1
Loymax Solution - Лоймакс 13 1
SharxDC - Шаркс ДЦ - Шаркс ДатаЦентр 21 1
Инталев - Intalev 275 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 91 3
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы - Индилайт 39 2
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 18 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - Дивизион ЖАТ - ОСК - Объединенная строительная компания 49 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 663 1
Нефтиса НК 3 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - МГОК - Михайловский ГОК им. А.В. Варичева - Михайловский горно-обогатительный комбинат 20 1
Таврос - Башкирская мясная компания - Уральская мясная компания 12 1
Новая горная УК - Новая Горная Управляющая Компания - Группа Сибуглемет - Междуречье АО - Шахта Большевик АО - Шахта Антоновская АО - Угольная компания Южная АО - ПВВ АО 12 1
Global Marine Group - Global Marine Systems 17 1
КЗДМ - Кургандормаш - Курганский завод дорожных машин 1 1
ЭкоНива ГК - Эконива-АПК Холдинг - ЭкоНива-Техника - Эконива-Продукты питания 18 1
Газпром добыча шельф 3 1
Москапстрой - Москапстрой-Недвижимость 10 1
Базэл - Русские машины - Рузхиммаш - Рузаевский завод химического машиностроения 2 1
TyreMan Group - Тайрмен Групп 2 1
Ситиматик 5 1
Русвьетпетро СК 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2020 1
Газпром ПАО 1425 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2742 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 570 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 160 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 505 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 998 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 90 1
Русагро Группа Компаний 341 1
Северсталь ПАО - Severstal 569 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 353 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 106 1
Роснефть НК - нефтяная компания 533 1
Татнефть 240 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1133 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 450 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 444 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 509 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 473 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 579 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 188 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2203 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 2
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 392 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3280 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 366 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 78 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 23 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 318 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57462 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34030 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23219 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2650 2
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 169 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10146 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73812 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1460 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1554 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3559 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1003 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25551 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10061 1
Маркировка - Marking 1235 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7198 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9515 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 912 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4690 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3945 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1040 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 806 1
Контроллинг 101 1
SPDM - Simulation Processes and Data Management - Системы управления расчетными данными - Управление процессами расчетных обоснований 9 1
АСУ ТП - APC - Advanced Process Control - СУУТП - Cистемы усовершенствованного управления технологическим процессами 19 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13062 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3161 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9393 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18742 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1909 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 909 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1443 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2670 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9454 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4694 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6930 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1141 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2384 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 71 1
Юнидата DQ - Юнидата Data Quality - Юнидата Качество Данных 3 1
Ctrl2Go SmartDiagnostics 14 1
3V services - SimInTech - Simulation In Technic 9 1
Schneider Electric - Aveva PriSM Predictive Analytics 4 1
Siemens FiberSIM 5 1
Дом.РФ - Цифровой контроль строительства - Дом.РФ ТИМ/BIM - Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ 27 1
CDO Global - DeepTalk 3 1
Кортрос ГК - Цифровой омбудсмен жителя 2 1
Плинор РЦ - Молоко 2.0 6 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut BSS - Bercut Business Support System - Bercut IN@Voice 24 1
Инталев РОСТ-технологии - результат, обучение, скорость, технология 18 1
Promobot Cyber Cafe 2 1
СТИ - Смарт Технологии Инвест - Пульс.ЦСС 4 1
Кредо-Диалог - ТИМ КРЕДО - Технологии Информационного Моделирования КРЕДО 5 1
Google Android 14821 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 398 1
Нанософт - nanoCAD 120 1
1С:ERP Управление предприятием 736 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 228 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 168 1
Aspen aspenONE 28 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 246 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 988 1
Siemens Teamcenter 68 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 22 1
Top Systems - T-Flex PLM 26 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 16 1
Aspen HYSYS - Aspen HYSYS Petroleum Refining - Aspen HYSYS Upstream - Aspen HYSYS Dynamics 18 1
1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 61 1
OSIsoft PI System 15 1
Мобильный обходчик 25 1
Росатом РИР - Цифровой водоканал 26 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 55 1
Будникова Елена 1 1
Рудь Андрей 2 1
Насырова Карина 1 1
Чернышенко Дмитрий 576 1
Массух Илья 236 1
Леонов Алексей 96 1
Баулин Валерий 54 1
Мещеряков Илья 4 1
Тарасов Дмитрий 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 158414 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46115 2
Земля - планета Солнечной системы 10694 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8228 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3211 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 625 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14550 1
Россия - ЦФО - Курская область 706 1
Россия - УФО - Тюменская область 1291 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 612 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 128 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 443 4
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 596 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1555 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10450 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51318 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6141 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3698 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5974 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Паспорт - Паспортные данные 2736 1
Аренда 2582 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1171 1
Зоология - наука о животных 2792 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 173 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 877 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 469 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1043 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3262 1
Металлы - Никель - Nickel 346 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8240 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1829 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 554 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3715 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4264 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3044 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6687 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6289 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3800 1
АиФ - Аргументы и факты 51 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8425 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 3 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 15 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 229 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 531 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 341 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 57 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419199, в очереди разбора - 726312.
Создано именных указателей - 190504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще