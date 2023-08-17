Loymax реализовала программу лояльности для сахалинской сети магазинов «Матрешка»

Российская компания Loymax, разработчик платформы для автоматизации маркетинга, реализовала проект по внедрению программы лояльности для компании «Восток-ритейл» и сети магазинов «Матрешка» в Южно-Сахалинске. Loymax разработала мобильное приложение и виртуальные карты лояльности, позволяющие клиентам получать информацию о бонусных балансах и акциях, а также отслеживать историю покупок.

Компания «Восток-ритейл» в настоящее время представлена в нескольких форматах: дискаунтер под брендом «Матрешка» и придомовой магазин под брендом «Матрешка у дома». Основной формат работы компании — продуктовые дискаунтеры, всего бренд насчитывает шесть магазинов, один супермаркет и один магазин у дома. Основным направлением работы является создание мультиформатного ритейла на территории Сахалина и Дальнего Востока.

Продуктовый супермаркет «Матрешка» («Восток-ритейл») в Южно-Сахалинске специализируется на продаже продуктов питания и предлагает широкий ассортимент товаров по доступным ценам в формате «дискаунтер». Клиентам сети доступно множество различных позиций, начиная от свежих овощей и фруктов, мясных и молочных продуктов, до кормов и специального питания для животных. Сеть магазинов «Матрешка» распространена по Южно-Сахалинску, население города составляет менее 200 тыс. человек.

Ранее сеть продуктовых дискаунтеров «Матрешка» не имела собственных карт лояльности, а принимала только региональные и муниципальные карты преференций «Единая карта Сахалинца». Компания Loymax предложила и успешно реализовала проект по внедрению программы лояльности, а также, помимо виртуальных карт, запустила в оборот пластиковые карты покупателя.

Кроме того, в рамках проекта было разработано мобильное приложение, которое позволяет клиентам выпускать виртуальную карту, получать информацию об акциях и бонусных балансах, а также отображает историю покупок. Новое мобильное приложение уже установили первые покупатели «Матрешки».

Проект имел свои сложности, связанные с переходом на альтернативное кассовое обеспечение. Помимо географических и природных сложных условий для доставки оборудования, требовалась совместная донастройка программного обеспечения. Однако благодаря специалистам Loymax эти проблемы были успешно решены.

«Мы благодарны компании Loymax за успешную реализацию проекта программы лояльности и разработку мобильного приложения для нашей сети магазинов. Несмотря на сложность задачи, команда Loymax оказала нам помощь в подключении, что позволило нам смело проводить новые интересные маркетинговые акции и повышать лояльность клиентов. Мы уверены, что совместный проект принесет результаты и поможет нам дальше развиваться в сегменте продуктовых дискаунтеров», — сказал Антон Сухарев, генеральный директор компании «Восток-ритейл».

«Реализация проекта для сети «Матрешка» запомнилась нам особенно. В первую очередь, географически коллеги находятся на островной части, где суровые погодные условия зачастую попросту не дают вести бизнес. Тем не менее, нам удалось не только реализовать программу лояльности, но и провести настройку оборудования, обучить коллег работе с системой Loymax и запустить полноценное мобильное приложение», — сказал Игорь Боженко, коммерческий директор компании Loymax.