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На маркетплейсе выставлен на продажу за $60 млн суперкомпьютер для ИИ на 300 стоек с бесплатной доставкой

Один потенциальный покупатель уже положил в корзину суперкомпьютер с 9,6 тыс. графических процессоров Nvidia и 4,2 тыс. процессоров AMD, выставленный на продажу на eBay. Стоимость лота — почти $60 млн. Есть опция бесплатной доставки.

Компьютер за $60 млн в корзине на eBay

Компания Core 4 Solutions продает на eBay суперкомпьютер для ИИ на 300 стоек за $59,7 млн, включая доставку на следующий день за $50 долларов или бесплатную доставку от FedEx Ground, пишет Tom’s Hardware.

Компьютер может использоваться для машинного обучения или научных исследований. Он оснащен 9,6 тыс. ускорителей Nvidia A100 и 4,2 тыс. 64-ядерных процессоров AMD EPYC Rome. Каждая стойка содержит четыре вычислительных узла и три узла управления.

Лот на eBay отслеживают 11 человек. Один из них уже добавил его в корзину.

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Kevin Ache / Unsplash
Компания Core 4 Solutions выставила на продажу на eBay суперкомпьютер с немного устаревшими процессорами

Core 4 Solutions является поставщиком инфраструктурных решений (специализированных серверных, систем хранения данных, кластеров графических процессоров) для компаний, занимающихся искусственным интеллектом, и поставщиков облачных услуг, как указано на ее сайте.

Бюджетный вариант

Каждый вычислительный узел выставленного на продажу суперкомпьютера включает два 64-ядерных процессора AMD EPYC Rome, восемь ускорителей Nvidia A100 40 ГБ SXM4 и 1 ТБ памяти DDR4-2933. Каждый узел управления состоит из двух 64-ядерных процессоров EPYC и 192 ГБ памяти DDR4. На каждом чипе — 64 исполнительных ядра Zen 2. Это 268,8 тыс. ядер на весь кластер. Общий объем памяти — до 1401,6 ТБ (1,4 ПБ).

Примерная оценка процессоров A100S составляет около $24 млн, еще $3 млн могут стоить чипы EPYC Rome и около $1,1 млн память DDR4. Остальная часть цены — это стоимость стоек, системы охлаждения, блоков питания, сетевых карт Nvidia Mellanox ConnectX-6 SmartNIC и т. д.

Ускорители A100 и процессоры EPYC Rome остаются актуальными для многих вычислительных задач, хотя Nvidia и AMD уже перешли на более новые архитектуры, такие как Blackwell, Vera Rubin и EPYC Turin.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Современные стойки Blackwell и Vera Rubin от Nvidia, например, GB300 NVL72 и VR200 NVL72, стоят до $6,5 и $7,8 млн за единицу соответственно. Так что A100 является бюджетной альтернативой без длинных очередей и задержек в цепочке поставок.

В апреле 2026 г. CNews писал об очередном подорожании центральных процессоров на фоне повышенного спроса со стороны операторов ИИ-инфраструктуры. Увеличивается не только стоимость CPU, но и сроки их отгрузки. В среднем на тот момент они увеличились до 8-12 недель.

На чем работают самые мощные суперкомпьютеры в мире

На процессорах AMD Epyc 7702 и ускорителях графики Nvidia A100 работает самый производительный российский суперкомпьютер, который занял 101-е место в рейтинге TOP500 за июнь 2026 г. Это «Червоненкис» от «Яндекса».

Возглавил тогда обновляемый два раза в год список TOP500, самый известный и авторитетный рейтинг суперкомпьютеров в мире, китайский суперкомпьютер LineShine, использующий процессоры, разработанные внутри КНР.

LineShine установлен в Национальном суперкомпьютерном центре (NSC) в Шэньчжэне. В нем не используется «железо» американских Nvidia, Intel или AMD. Он состоит из китайских ARM-процессоров LX2, включает в себя 20,48 тыс. вычислительных узлов. LineShine стала первой системой в списке TOP500, превысившей 2 экзафлопса устойчивой производительности в вычислениях с двойной точностью, используя только процессоры.

Анна Любавина

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