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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия
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Россия - ДФО - Сахалинская область


27.09.2021 Министерство образования и науки Южного Урала и «Ростелеком» обеспечат школы региона современной ИТ-инфраструктурой 1
16.09.2021 Безопасная школа: «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в образовательных учреждениях Ямала 1
03.09.2021 «Сбер», Cognitive Pilot и Правительство Сахалинской области будут развивать технологии ИИ 8
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 5
15.07.2021 «Билайн» подсчитал, что женщины говорят по мобильному телефону на 20% дольше мужчин 1
14.07.2021 Количество открытых данных в России растет, а их качество — нет 1
09.07.2021 «Ситроникс» создает платформу вождения судов без экипажа на собственном ПО 1
23.06.2021 «БЕЛАЗ» представил опытную модель дизель-троллейвоза 2
08.06.2021 «БАРС груп» и «Первый электронный рецепт» обеспечат госмедучреждения электронными рецептами 1
03.06.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2021 г. 3
31.05.2021 Таинственные незнакомцы отбросили Камчатку в «темные века». Тысячи людей остались без интернета, денег и связи 2
11.05.2021 «КРОК» внедрил систему распознавания лиц в торговом центре в Южно-Сахалинске 4
11.05.2021 Sitronics KT продемонстрировала автономное судовождение в реальных условиях 1
31.03.2021 Mail.ru Group и «Ростелеком» запустили образовательную платформу «Сферум» 1
26.03.2021 «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в школах 1
25.03.2021 «ICL Техно» приступила к реализации проекта «Smart ФАП» в Сахалинской области 1
09.03.2021 В «Билайне» назначен региональный директор Восточного региона 1
09.03.2021 «Ростелеком» объявил результаты деятельности за IV квартал и 12 месяцев 2020 года 1
03.03.2021 «Оптиковолоконные системы» поставила первую партию оптического волокна нового типа для проекта ТЕА NEXT 1
26.02.2021 «Швабе» поставил первый оптоволоконный комплекс для подводной добычи нефти на российском шельфе 1
18.02.2021 Составлен рейтинг цифровой зрелости регионов в сфере здравоохранения 1
02.02.2021 Интернет приходит на стойбища Югры 1
22.12.2020 Резидент «Сколково» оцифровал более 43 миллионов архивных записей по всей России 1
13.12.2020 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
10.12.2020 Tele2 запустил тариф для любителей кино 1
04.12.2020 «Ростелеком» завершает работы по устранению последствий ледяного дождя на объектах связи в Приморье 1
19.11.2020 МТС и Российское экологическое общество запускают федеральную программу цифровизации вывоза и утилизации отходов 2
11.11.2020 Власти России потратят сотни миллионов резервного фонда на ИТ в здравоохранении 1
10.11.2020 Олег Подольский, Университет 20.35: Коронавирус показал, что мы еще не готовы к тотальной цифровизации, и с этим надо разумно работать 1
06.10.2020 Елена Новикова, Polymedia: В России пора создавать ситуационные центры с искусственным интеллектом 1
22.09.2020 «Дата Ист» создала цифровую карту природных парков Челябинской области и Башкирии 1
18.09.2020 На Сахалине открыт самый восточный дата-центр России 2
11.09.2020 Кинопремьера от «Лаборатории Касперского»: в сети вышел фильм From Kurils with Love 1
09.07.2020 Путин оценил разработку южно-сахалинской ИТ-компании в области борьбы с коронавирусом 1
15.06.2020 Можно ли в 3 раза сократить расходы на корпоративные коммуникации 4
26.05.2020 Российские регионы планируют увеличить ИТ-расходы на треть 1
18.05.2020 Резидент «Сколково» оцифрует почти миллион актов гражданского состояния в Сахалинской области 3
12.05.2020 Платформа Mail.ru Cloud Solutions масштабирует систему оцифровки документов Beorg Smart Vision 1
22.04.2020 Система распознавания лиц «Визирь» в составе АПК «Безопасный город» позволяет заботиться о здоровье жителей Сахалина и за 14 дней выявила 100 нарушителей карантина 5
07.04.2020 Биометрическая система распознавания лиц от группы ЦРТ работает в составе АПК «Безопасный город» на Сахалине 3

Публикаций - 445, упоминаний - 872

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 99
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 58
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 41
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 37
Ростелеком Дальсвязь 228 30
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 29
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 29
Huawei 2750 17
Ростелеком Связьинвест 773 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 10
Ростех - Ростехнологии 2230 10
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 8
Барс груп 402 8
Microsoft Corporation 11628 7
Восход ФГБУ НИИ 368 6
IBM 3677 6
3934 6
NEC 453 5
Siemens AG - Сименс Россия 710 5
АйТи 771 5
Samsung Electronics 5878 5
Apple Inc - Эппл Рус 7861 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 416 5
AT Consulting - Группа ЭйТи 278 5
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
Ericsson 899 5
Крок 1230 5
NTT Com - NTT Communications 25 5
Вайнах Телеком 42 4
Ростелеком Сибирьтелеком 337 4
Yandex - Яндекс 4129 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
HP Inc. 3043 4
Космическая связь ФГУП ГПКС 215 4
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 4
VK - Mail.ru Group 2508 4
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 605 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 215 4
Facebook 3796 3
Почта России ПАО 1586 18
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 12
РЖД - Российские железные дороги 1093 11
УЭК - Универсальная электронная карта 512 10
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 465 7
РТС - Фондовая биржа 175 4
Роснефть НК 372 4
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 4
Газпром ПАО 538 4
Орион-Экспресс - Телекарта 133 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 3
Аэрофлот 496 3
Сахалин Энерджи Инвестмент Компани - Sakhalin Energy Investment Company 5 3
Мотовилихинские заводы 10 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 91 2
Камчатскэнерго ПАО 13 2
Уралсиб Банк 391 2
Avito - Авито 171 2
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 40 2
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 167 2
X5 Group 601 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 2
РусГидро ПАО 129 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 330 2
Центральная касса 11 2
Почта Банк 289 2
РЖД строй 7 1
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 46 1
Сбербанк Дальневосточный банк 2 1
ТГК-2 - Территориальная генерирующая компания № 2 9 1
JCB International 113 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
Деловые Линии ГК 36 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
Адамас - Ювелирный завод 57 1
Yves Rocher - Ив Роше 29 1
Авангард - Акционерный коммерческий банк 93 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 72 1
Славянка ГК 18 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 64
Правительство РФ 2226 56
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 27
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 26
Правительство Москвы 660 23
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 23
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 22
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 21
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 21
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 21
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 20
Федеральное казначейство России 766 20
Президент Российской Федерации 1447 20
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 19
Правительство Сахалинской области 19 19
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 16
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 15
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 15
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 15
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 14
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 14
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 14
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 328 14
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 12
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 12
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 12
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 12
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 12
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 12
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 11
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 11
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 11
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 11
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 11
Администрация Красноярского края - Агентство информатизации и связи 13 11
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 11
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - Управление по информационным технологиям и связи 11 11
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 11
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 11
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 116 1
Linux Foundation 159 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
Союз машиностроителей России 26 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 1
Союз пенсионеров России 2 1
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 12 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 36
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 35
3G - Стандарт мобильной связи 3835 34
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 30
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 28
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 24
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 18
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 17
ПВОЛС - подводная волоконно-оптическая линия связи - подводный коммуникационный кабель 22 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 13
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 13
Безопасный город 348 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 11
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 9
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 8
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 8
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 7
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 6
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Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 85 5
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 234 5
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 5
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 15
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 12
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 11
Google Android 10752 10
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 10
Cable Innovator - судно-кабелеукладчик 9 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 8
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 6
Apple iOS 5744 6
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 5
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 5
Google YouTube - Видеохостинг 1833 4
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 4
ЭОС Дело СЭД 649 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 3
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 222 3
Beorg Smart Vision 10 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 3
HSCS - Hokkaido-Sakhalin Cable System - Подводная оптическая кабельная система 4 3
Apple - App Store 2199 3
Apple iPad 3263 3
ЦРТ Визирь 17 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Tizen OS - Linux 215 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu 556 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
Google Chrome - браузер 1119 2
Dr.Web Enterprise Security Suite 119 2
1С:ERP Управление предприятием 203 2
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 2
VK - Mail.ru Одноклассники 864 2
Microsoft SQL Server 814 2
VK - Mail.ru Облако 77 2
ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 27 2
SQL - Язык программирования 439 2
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 78 2
VK - Mail.Ru myTarget 99 2
Власов Сергей 76 17
Албычев Александр 74 15
Попов Сергей 72 15
Четвернин Алексей 652 15
Акимов Максим 167 14
Матвеева Татьяна 83 14
Чамара Денис 57 13
Орловский Виктор 229 13
Раков Ярослав 48 13
Селиванов Дмитрий 49 13
Чернякова Елена 26 13
Левин Леонид 83 13
Бойко Елена 151 13
Ермолаев Артем 340 13
Стрельцов Андрей 53 13
Меджитов Тимур 56 13
Лопаткин Герман 102 12
Бутенко Юрий 64 12
Новиков Павел 67 12
Крюков Сергей 26 12
Песчанских Георгий 38 12
Калина Роман 60 12
Рудзевич Мария 34 12
Шадаев Максут 384 12
Палюх Юрий 15 12
Медведев Дмитрий 1437 12
Путин Владимир 1840 12
Ковнир Евгений 71 11
Приданкин Андрей 30 11
Комар Евгений 20 11
Петрушин Андрей 64 11
Никифоров Николай 1126 11
Звягина Наталья 64 11
Герасимюк Максим 20 11
Евстигнеев Сергей 21 11
Абаев Даурен 12 11
Опенышева Светлана 54 11
Ляшенко Сергей 29 11
Салбиев Алан 30 11
Цариковский Федор 31 11
Россия - Российская федерация - РФ 58975 255
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 394 127
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 123
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1327 114
Россия - ДФО - Магаданская область 233 90
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 620 89
Россия - ДФО - Хабаровский край 428 75
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 506 63
Россия - ДФО - Амурская область 327 61
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 59
Россия - СФО - Республика Алтай 712 59
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 160 59
Россия - ЕАО - Еврейская автономная область 170 57
Россия - ЮФО - Ростовская область 884 53
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 210 52
Россия - ЦФО - Тульская область 760 49
Россия - - ДФО - Магаданская область - Магадан 134 46
Россия - СФО - Иркутская область 565 40
Россия - ЦФО - Калужская область 584 40
Россия - УФО - Челябинская область 674 40
Россия - ДФО - Бурятия Республика 298 39
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 38
Россия - СФО - Омская область 395 37
Россия - ПФО - Мордовия Республика 402 36
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 36
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 647 36
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 36
Россия - СФО - Новосибирская область 843 36
Россия - ПФО - Ульяновская область 367 35
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 34
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 438 34
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 880 32
Россия - УФО - Свердловская область 822 31
Россия - СФО - Красноярский край 691 31
Россия - УФО - Тюменская область 597 30
Россия - СКФО - Ставропольский край 472 30
Россия - ЦФО - Тамбовская область 328 30
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 316 29
Россия - СФО - Кемеровская область 496 29
Россия - ЮФО - Астраханская область 373 29
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 22
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 21
Федеральное законодательство 254 12
Региональное законодательство 45 11
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 9
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 367 9
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 6
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