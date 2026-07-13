Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Россия ДФО Сахалинская область

Россия - ДФО - Сахалинская область

Андрей Соколов "Над Сахалином" (1995) Андрей Соколов "Над Сахалином" (1995)
Карен Папикян "Воздушный транспорт Сахалина" (1988) Карен Папикян "Воздушный транспорт Сахалина" (1988)
Андрей Соколов "Над Сахалином" (1995)

СОБЫТИЯ


13.07.2026 На Сахалине создают топливный элемент нового поколения

ез квалифицированных инженерных кадров. Именно поэтому на предстоящем международном форуме “Энергия Сахалина” мы обсудим стратегию подготовки специалистов для энергетического сектора. Форум ста
13.07.2026 Мошенники на Сахалине чаще всего звонят обеспеченным женщинам за тридцать

С с помощью сервиса «Защитник» проанализировала количество и тематику нежелательных звонков жителям Сахалинской области и составила «портрет жертвы» телефонных мошенников. Количество спам-звонк
07.07.2026 В России официально испытали дрон-аэротакси с человеком на борту

В России впервые официально подняли в воздух дрон с человеком на борту, об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале. Дрон заряжается от электрическ
06.07.2026 «СИБЕР» и «Крылья Сахалина» запустят программу обучения в сфере беспилотных технологий

ла региона - ключ к успешному внедрению и эффективной эксплуатации беспилотных авиационных систем в Сахалинской области.
03.07.2026 Впервые беспилотник выполнил перелет между Сахалином и Кунаширом

стране никто еще не совершал. Это значимое событие в сфере беспилотной авиации. И оно совершилось в Сахалинской области при поддержке регионального правительства и по инициативе губернатора Вал
08.06.2026 Жители Сахалина стали больше разговаривать: голосовой трафик «МегаФона» вырос на 35%

ую связь более устойчивой», — отметил Антон Посполит, руководитель технического отдела «МегаФона» в Сахалинской области.
04.06.2026 Zala подписала соглашение о сотрудничестве с Правительством Сахалина и авиакомпанией «Аврора»

Правительство Сахалинской области, компания Zala и авиакомпания «Аврора» договорились развивать партнерство
04.06.2026 Ozon и Сахалинская область договорились о создании крупного логистического центра в регионе

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и вице-президент по взаимодействию с органами государст
01.06.2026 МТС ускорила интернет в сахалинском «городе Чехова и Александра Второго»

музей, посвященный Чехову. Также до 1947 г. Александровск-Сахалинский был административным центром Сахалинской области. В самом городе и окрестностях расположено много исторических и природных
28.05.2026 Сахалин и Дальний Восток объединяют усилия для развития беспилотных технологий

сплуатанта. Об этом CNews сообщили представители министерства цифрового и технологического развития Сахалинской области. Консорциум «Аврора – Zala» уже реализует проекты на Камчатке и в Саха
21.05.2026 МТС прокачала сеть в «пещерном краю» Сахалина

МТС сообщает о модернизации сети высокоскоростного интернета стандарта LTE в Смирныховском районе Сахалинской области. Благодаря проведенным техническим работам скорость мобильного интернета

20.05.2026 МТС запустит на Сахалине и Курилах российские базовые станции «Иртея»

МТС установит к 2027 г. на своей сети в Сахалинской области отечественные базовые станции «Иртея». Новая партия оборудования российск
04.05.2026 Atlas усилил ИТ-инфраструктуру Сахалинского управления по ГО и ЧС

беспечению мероприятий в области гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций Сахалинской области». Проект направлен на повышение надежности ИТ‑инфраструктуры региональног
24.04.2026 К майским праздникам МТС на треть ускорила мобильный интернет на юге Сахалина

МТС сообщает о модернизации сети высокоскоростного интернета стандарта LTE в южных районах Сахалинской области. Компания провела рефарминг (перевод) базовых станций 3G в стандарт LTE,

16.04.2026 «МегаФон» улучшил качество связи в городах и селах Сахалина

ости передачи данных и широкую зону устойчивого 4G-покрытия получили жители Холмска, Корсакова, а также Горнозаводска и Соловьевки. Инженеры «МегаФона» завершили очередной этап программы рефарминга в Сахалинской области. Специалисты перевели частоты, задействованные ранее в сетях 3G в современный стандарт LTE. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Перераспределение частот позволя
26.03.2026 Сахалинская область вошла в топ регионов по распространению смартфонов с поддержкой 5G

зировала данные о 5G смартфонах, зарегистрированных в своей мобильной сети. По данным аналитиков, в Сахалинской области 40% от всех смартфонов в сети МТС обладают функционалом 5G*. С декабря 20
13.03.2026 МТС открыла проектный офис для цифровизации Сахалинской области

нии «МТС Веб Сервисы» для реализации комплексных ИТ-проектов, направленных на развитие цифровизации Сахалинской области. Теперь предприятия островного региона смогут быстрее внедрять решения, о
11.03.2026 МТС обеспечила «Сахалин экспо» цифровой инфраструктурой для проведения масштабных форумов

«Пушистый» и заложив тем самым базу для будущей технологичной застройки», — отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
24.02.2026 Цифровизация Сахалинской области сэкономила 105 млн бюджета

только позволило сократить издержки, но и повысить качество образовательного процесса в регионе. В Сахалинской области искусственный интеллект рассматривается комплексно: и как инструмент для

11.02.2026 Новостройки и морское побережье: «МегаФон» усилил 4G на Сахалине

«умного дома» в своих квартирах. «Строительство новых базовых станций — это вклад в комфорт жителей Сахалинской области. Мы инвестируем в телеком-инфраструктуру, следуем за потребностями пользо
27.01.2026 Сахалинский бизнес нарастил инвестиции в видеонаблюдение

ского бизнеса и выявила наиболее популярные услуги с высоким уровнем инвестиций. В 2025 г. компании Сахалинской области больше всего средств вкладывали в сервисы интеллектуального и облачного в
03.12.2025 Строительные и добывающие компании на Сахалине стали активнее внедрять умное видеонаблюдение

фровая экосистема МТС проанализировала спрос на установку систем видеонаблюдения и видеоаналитики в Сахалинской области. За девять месяцев 2025 г. количество предприятий, установивших оборудова
21.11.2025 На Сахалине завершен рефарминг в 15 населенных пунктах

Жители Сахалинской области получили более стабильное и высокоскоростное 4G-покрытие благодаря провед
19.11.2025 Южно-сахалинский «Уюн парк» вышел в интернет на высоких скоростях

огулок на природе быть всегда на связи. «Мы продолжаем развивать сеть высокоскоростного интернета в Сахалинской области. Южно-Сахалинску мы уделяем особое внимание — это большой город с активны
17.09.2025 «Авито Работа»: Сахалинская область лидирует по приросту средних зарплатных предложений за год

с аналогичным периодом 2024 г. Наибольший прирост зарплатных предложений за год был зафиксирован в Сахалинской области. Средняя сумма оклада, которую работодатели указывали в вакансиях этого р
10.09.2025 «МегаФон» расширяет сеть 4G в Углегорском районе Сахалина

ессию в время разговора. «Мы расширяем сеть 4G в Углегорском районе и развиваем современную связь в Сахалинской области. Летом наши специалисты улучшили мобильную связь в соседней Ольховке. В Н
09.09.2025 Sitronics КТ и СДЭК совершили пилотную безэкипажную доставку груза на остров Монерон в Сахалинской области

ких ИТ-решений Sitronics KT совершил спустя двое суток после подписания соглашения с правительством Сахалинской области. Судно, оснащенное комплексом систем и оборудования для автономного судов
08.09.2025 Безэкипажные катера НПЦ «Крылья Сахалина» первыми в России подключены к единой системе идентификации на базе «ЭРА-ГЛОНАСС»

водных катеров к единой системе идентификации беспилотного транспорта. Автономные суда НПЦ «Крылья Сахалина» стали первыми в стране, интегрированными с цифровой платформой, создаваемой на базе
08.09.2025 Представлена система безопасной интеграции беспилотной авиации в единое воздушное пространство

ревысил 500 тыс. км. Об этом CNews сообщили представители Администрации губернатора и правительства Сахалинской области, Департамента информационной политики. «ЭРА-ГЛОНАСС» обеспечивала монитор
27.08.2025 Абоненты Т2 стали качать в 5,5 раза больше на трассах Сахалина

чила технологиями 2G и 4G около 200 км автодорог. Проект был реализован при поддержке Правительства Сахалинской области для удобства и безопасности жителей и гостей региона. За шесть месяцев 20
21.08.2025 «Зеленая планета» Сахалина получила обновленные скорости интернета МТС

МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета на юге Сахалинской области. Благодаря обновлению телеком-оборудования и запуску стандарта LTE-2600,

21.08.2025 На Сахалине разработали сверхлегкие конструкции для водородных беспилотников

льзование титановых пластин вместо традиционного графита. Об этом CNews сообщили представители АНО «Сахалин – остров возможностей». Применение титана позволяет существенно снизить вес конструкц
01.08.2025 Качество воздуха на Сахалине контролируют беспилотники

ступные территории Сахалина и Курильских островов», — сказал заместитель председателя Правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков. С 2021 г. в области действует сеть из 37 стационарных

22.07.2025 «Помощник туриста» на базе GigaChat поможет спланировать идеальный отпуск

иры можно привезти с Сахалина?». Сервис стал очередным этапом внедрения искусственного интеллекта в Сахалинской области в рамках программы «ИИ-Сахалин». Программу презентовали в 2023 г. Вместе

10.07.2025 Организации здравоохранения Сахалинской области работают на «Ред ОС»

ках проекта цифрового импортозамещения в подведомственных организациях Министерства здравоохранения Сахалинской области большая часть рабочих мест медицинского персонала переведена на российску
08.07.2025 МТС ускорила мобильный интернет у «южных ворот» Сахалина

МТС сообщает о модернизации сети высокоскоростного интернета в городе Корсаков Сахалинской области. Компания провела рефарминг (перевод) базовых станций 3G в стандарт LTE,

24.06.2025 «МегаФон» улучшил покрытие в городах Сахалина

Свыше 220 тыс. жителей Сахалинской области получили возможность пользоваться более стабильным LTE-сигналом, на средн
30.05.2025 МТС расширила LTE-сеть в бухте Лососей на Сахалине

МТС сообщает о запуске сети LTE в селе Песчанское Сахалинской области. Компания установила новое телеком-оборудование на территории прибрежного
20.05.2025 В России открыт первый официальный аэропорт специально для БПЛА

сплуатации только беспилотными воздушными судами, иными словами – дронопорта. По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, беспилотные технологии — одно из приоритетных направле
30.04.2025 Сахалин возглавит роботизацию Дальнего Востока

Публикаций - 1077, упоминаний - 1787

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 163
Ростелеком 10948 148
МегаФон 10742 123
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 91
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 65
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 55
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 53
Ростелеком - Связьинвест 1719 38
Huawei 4676 25
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 97 24
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 21
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 136 21
Microsoft Corporation 25775 17
9594 16
Telegram Group 2940 16
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 15
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 15
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 15
NTT Com - NTT Communications 91 14
АКОС 68 14
ВымпелКом - Билайн - СТ Мобайл - Сахалин Телеком Мобайл 17 14
IBM - International Business Machines Corp 9699 14
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 13
МТС - Примтелефон 47 13
Apple Inc 13154 13
ГЛОНАСС АО 278 12
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 12
Yandex - Яндекс 9216 12
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 12
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 12
ВымпелКом - Билайн - Новая телефонная компания 76 11
БАРС Груп 579 11
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 10
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 10
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 9
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 9
Samsung Electronics 11064 9
Oracle Corporation 7074 9
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 38
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 24
Почта России ПАО 2370 23
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 21
МТС Трэвел - MTS Travel 292 16
РЖД - Российские железные дороги 2096 16
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 14
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 14
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 12
Аэродром Пушистый (Корсаков) - ИАТА: нет – ИКАО: UHSJ – Внутр. код: УХСЙ / UHSJ - Дронопорт Пушистый 11 11
Газпром ПАО 1493 11
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 10
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 82 8
Роснефть НК - нефтяная компания 562 7
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 7
Россети Ленэнерго 1699 7
Сахалин Энерджи Инвестмент Компани - Sakhalin Energy Investment Company - Сахалинская энергия 9 7
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 46 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
Ростех - Калашников ГК - Zala Aero Group - Зала Аэро - Беспилотные системы 46 6
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 6
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 5
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 5
Аврора Авиакомпания - Единая дальневосточная авиакомпания 9 5
РусГидро - Сахалинэнерго - Сахалинская энергоснабжающая компания - Сахалинская ГРЭС 11 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 4
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 4
Toyota - Lexus 83 4
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 4
Сбер - Сбербанк Дальневосточный банк 22 4
Международный аэропорт Южно-Сахалинск имени А.П. Чехова 9 4
РЖД ДФО ДВЖД - Дальневосточная железная дорога 19 4
РБК Бизнес-Конференции - РБК Events 8 4
101Hotels.com 456 4
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 61 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 125
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 93
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 80 80
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 65
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 62
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 44
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 40
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 39
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 34
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 33
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 32
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 32
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 32
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 31
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 29
Федеральное казначейство России 1949 28
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 28
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 28
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 27
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 25
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 24
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 23
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 23
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 22
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 22
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 20
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 19
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 18
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 18
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 18
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 18
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 17
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 17
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 93 17
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 16
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 16
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 15
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 74 15
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 15
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 53
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 11
ГосИнформСистемы 160 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 4
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 3
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
Единая Россия - Политическая партия 321 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 2
Союз пенсионеров России 9 2
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 2
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 2
Greenpeace - Гринпис 130 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 15 1
OVCC - Open Visual Communications Consortium - Консорциум открытых видеокоммуникаций 6 1
РЭО - Российское экологическое общество 1 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
РАСО - Российская ассоциация по связям с общественностью им. С. Беленкова 6 1
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 242
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 223
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 217
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 156
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 140
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 139
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 133
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 120
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 115
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 112
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 96
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 95
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 94
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 91
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 79
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 71
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 70
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 70
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 62
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 59
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 58
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 58
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 57
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 54
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 48
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 48
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 47
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 46
Пропускная способность - Bandwidth 1907 46
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 45
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 45
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 44
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 42
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 41
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 41
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 39
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 38
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 37
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 36
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 36
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 69
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 28
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 27
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 19
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 17
Google Android 15243 15
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 14
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 13
Apple iOS 8583 12
Microsoft Windows 16882 12
Microsoft Windows 2000 8678 11
Linux OS 11533 11
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 11
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 10
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 10
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 10
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 10
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 9
Cable Innovator - судно-кабелеукладчик 9 9
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 9
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 8
Роснефть - РН-Сахалинморнефтегаз - Сахалин-1 11 8
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 8
Apple iPhone 6 4861 7
HSCS - Hokkaido-Sakhalin Cable System - Подводная оптическая кабельная система Хоккайдо-Сахалин 12 7
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 7
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 7
Сахалин Энерджи - Сахалин-2 11 7
Google YouTube - Видеохостинг 3002 7
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 7
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 6
МТС Big Data 324 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 6
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 6
FreePik 1841 6
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 5
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 5
РЖД ЦОД 8 5
Чекмарев Шамиль 50 49
Иваницкая Юлия 34 34
Путин Владимир 3454 33
Шадаев Максут 1210 22
Матвеева Татьяна 110 17
Попов Сергей 166 17
Власов Сергей 101 17
Орловский Виктор 408 16
Албычев Александр 168 15
Селиванов Дмитрий 52 15
Новиков Павел 113 14
Акимов Максим 192 14
Чамара Денис 59 13
Бойко Елена 152 13
Раков Ярослав 51 13
Чернякова Елена 30 13
Ермолаев Артем 379 13
Стрельцов Андрей 62 13
Рудзевич Мария 36 13
Меджитов Тимур 85 13
Лимаренко Валерий 19 13
Левин Леонид 134 13
Калина Роман 62 12
Бутенко Юрий 65 12
Песчанских Георгий 39 12
Лопаткин Герман 104 12
Крюков Сергей 33 12
Палюх Юрий 15 12
Медведев Дмитрий 1665 12
Щеголев Игорь 699 12
Никифоров Николай 1138 11
Иванов Алексей 163 11
Солодовников Денис 108 11
Комар Евгений 20 11
Приданкин Андрей 30 11
Козлов Александр 71 11
Евстигнеев Сергей 21 11
Цариковский Федор 32 11
Герасимюк Максим 20 11
Ляшенко Сергей 29 11
Россия - РФ - Российская федерация 166167 689
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 309
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 288
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 285
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 230
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 210
Россия - ДФО - Магаданская область 533 189
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 167
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 401 163
Россия - ДФО - Амурская область 954 157
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 132
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 131
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 363 122
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 112
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 481 110
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 91
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 88
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 84
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 84
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 82
Россия - ДФО - Бурятия Республика 741 82
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 81
Россия - УФО - Тюменская область 1365 76
Россия - УФО - Челябинская область 1512 75
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 75
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 74
Россия - ДФО - Сахалинская область - Курильские острова - Курильский архипелаг - Кунашир - Итуруп - Парамушир - Шикотан 111 71
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 70
Россия - СЗФО - Мурманская область 785 70
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 70
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 69
Россия - УФО - Свердловская область 1951 68
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 66
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 260 66
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 65
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 64
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 62
Россия - СФО - Омская область 789 61
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 61
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 60
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 341
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 160
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 153
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 136
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 131
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 88
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 76
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 71
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 64
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 62
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 58
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 56
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 55
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 55
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 54
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 53
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 49
Энергетика - Energy - Energetically 5855 49
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 46
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 45
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 45
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 42
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 42
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 40
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 39
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 37
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 36
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 36
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 34
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 33
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 31
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 31
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 29
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 29
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 29
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 28
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 27
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 26
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 26
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 26
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 67
Ведомости 1466 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 6
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 5
РИА Новости 1033 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 3
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 2
РОИ - Российская общественная инициатива 85 2
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 2
NEWSru.com 229 2
Flight Global 79 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
N+1 - Издание 188 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
23ABC News 183 1
The Guardian - Британская газета 406 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
AP - Associated Press 2007 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Российская газета 290 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
ComputerWorld 144 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 45
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 9
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 6
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 4
Рустелеком ТК 305 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Frost & Sullivan 207 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
Wainhouse Research 40 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
Huawei GCI - Global Connectivity Index - Глобальный индекс сетевого взаимодействия 3 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 1
INFOLine-Аналитика 78 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Fortune Global 500 295 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
РАН - Российская академия наук 2122 16
СахГУ - Сахалинский государственный университет 15 13
РАН - ЕГС ФИЦ - Единая геофизическая служба Российской академии наук - Федеральный исследовательский центр 48 13
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 3
РАН ИО - Институт океанологии имени П.П. Ширшова 21 3
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 3
РАН ДВО - Дальневосточное отделение Российской академии наук 31 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 2
Ростелеком - Азбука интернета 34 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 2
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 2
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 2
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 45 2
СПбГТИ ТУ - Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) 12 2
БГПУ - Благовещенский государственный педагогический университет 5 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 40 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 30
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 20
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 12
Единый день голосования 143 8
Крылья Сахалина - фестиваль 7 7
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 3
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 3
День молодёжи - 27 июня 1087 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 3
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Венчурная ярмарка 25 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 2
CNews AWARDS - награда 571 2
Всероссийский цифровой диктант 14 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 20 1
CSTB Telecom & Media 83 1
Час кода - международное движение 11 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 17 1
Клик-интенсив 3 1
Городские технологии - выставка-форум 21 1
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 12 1
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 96 1
Effie Awards 11 1
NYIFA - New York International Film Awards - Нью-Йоркский кинофестиваль - New York Movie Awards 1 1
Электронная Мордовия - Республиканский конкурс 1 1
Связь-Экспокомм 276 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще