Россия - ДФО - Сахалинская область

На Сахалине создают топливный элемент нового поколения ез квалифицированных инженерных кадров. Именно поэтому на предстоящем международном форуме “Энергия Сахалина” мы обсудим стратегию подготовки специалистов для энергетического сектора. Форум ста

Мошенники на Сахалине чаще всего звонят обеспеченным женщинам за тридцать С с помощью сервиса «Защитник» проанализировала количество и тематику нежелательных звонков жителям Сахалинской области и составила «портрет жертвы» телефонных мошенников. Количество спам-звонк

В России официально испытали дрон-аэротакси с человеком на борту В России впервые официально подняли в воздух дрон с человеком на борту, об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале. Дрон заряжается от электрическ

«СИБЕР» и «Крылья Сахалина» запустят программу обучения в сфере беспилотных технологий ла региона - ключ к успешному внедрению и эффективной эксплуатации беспилотных авиационных систем в Сахалинской области.

Впервые беспилотник выполнил перелет между Сахалином и Кунаширом стране никто еще не совершал. Это значимое событие в сфере беспилотной авиации. И оно совершилось в Сахалинской области при поддержке регионального правительства и по инициативе губернатора Вал

Жители Сахалина стали больше разговаривать: голосовой трафик «МегаФона» вырос на 35% ую связь более устойчивой», — отметил Антон Посполит, руководитель технического отдела «МегаФона» в Сахалинской области.

Zala подписала соглашение о сотрудничестве с Правительством Сахалина и авиакомпанией «Аврора» Правительство Сахалинской области, компания Zala и авиакомпания «Аврора» договорились развивать партнерство

Ozon и Сахалинская область договорились о создании крупного логистического центра в регионе Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и вице-президент по взаимодействию с органами государст

МТС ускорила интернет в сахалинском «городе Чехова и Александра Второго» музей, посвященный Чехову. Также до 1947 г. Александровск-Сахалинский был административным центром Сахалинской области. В самом городе и окрестностях расположено много исторических и природных

Сахалин и Дальний Восток объединяют усилия для развития беспилотных технологий сплуатанта. Об этом CNews сообщили представители министерства цифрового и технологического развития Сахалинской области. Консорциум «Аврора – Zala» уже реализует проекты на Камчатке и в Саха

МТС прокачала сеть в «пещерном краю» Сахалина МТС сообщает о модернизации сети высокоскоростного интернета стандарта LTE в Смирныховском районе Сахалинской области. Благодаря проведенным техническим работам скорость мобильного интернета

МТС запустит на Сахалине и Курилах российские базовые станции «Иртея» МТС установит к 2027 г. на своей сети в Сахалинской области отечественные базовые станции «Иртея». Новая партия оборудования российск

Atlas усилил ИТ-инфраструктуру Сахалинского управления по ГО и ЧС беспечению мероприятий в области гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций Сахалинской области». Проект направлен на повышение надежности ИТ‑инфраструктуры региональног

К майским праздникам МТС на треть ускорила мобильный интернет на юге Сахалина МТС сообщает о модернизации сети высокоскоростного интернета стандарта LTE в южных районах Сахалинской области. Компания провела рефарминг (перевод) базовых станций 3G в стандарт LTE,

«МегаФон» улучшил качество связи в городах и селах Сахалина ости передачи данных и широкую зону устойчивого 4G-покрытия получили жители Холмска, Корсакова, а также Горнозаводска и Соловьевки. Инженеры «МегаФона» завершили очередной этап программы рефарминга в Сахалинской области. Специалисты перевели частоты, задействованные ранее в сетях 3G в современный стандарт LTE. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Перераспределение частот позволя

Сахалинская область вошла в топ регионов по распространению смартфонов с поддержкой 5G зировала данные о 5G смартфонах, зарегистрированных в своей мобильной сети. По данным аналитиков, в Сахалинской области 40% от всех смартфонов в сети МТС обладают функционалом 5G*. С декабря 20

МТС открыла проектный офис для цифровизации Сахалинской области нии «МТС Веб Сервисы» для реализации комплексных ИТ-проектов, направленных на развитие цифровизации Сахалинской области. Теперь предприятия островного региона смогут быстрее внедрять решения, о

МТС обеспечила «Сахалин экспо» цифровой инфраструктурой для проведения масштабных форумов «Пушистый» и заложив тем самым базу для будущей технологичной застройки», — отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

Цифровизация Сахалинской области сэкономила 105 млн бюджета только позволило сократить издержки, но и повысить качество образовательного процесса в регионе. В Сахалинской области искусственный интеллект рассматривается комплексно: и как инструмент для

Новостройки и морское побережье: «МегаФон» усилил 4G на Сахалине «умного дома» в своих квартирах. «Строительство новых базовых станций — это вклад в комфорт жителей Сахалинской области. Мы инвестируем в телеком-инфраструктуру, следуем за потребностями пользо

Сахалинский бизнес нарастил инвестиции в видеонаблюдение ского бизнеса и выявила наиболее популярные услуги с высоким уровнем инвестиций. В 2025 г. компании Сахалинской области больше всего средств вкладывали в сервисы интеллектуального и облачного в

Строительные и добывающие компании на Сахалине стали активнее внедрять умное видеонаблюдение фровая экосистема МТС проанализировала спрос на установку систем видеонаблюдения и видеоаналитики в Сахалинской области. За девять месяцев 2025 г. количество предприятий, установивших оборудова

На Сахалине завершен рефарминг в 15 населенных пунктах Жители Сахалинской области получили более стабильное и высокоскоростное 4G-покрытие благодаря провед

Южно-сахалинский «Уюн парк» вышел в интернет на высоких скоростях огулок на природе быть всегда на связи. «Мы продолжаем развивать сеть высокоскоростного интернета в Сахалинской области. Южно-Сахалинску мы уделяем особое внимание — это большой город с активны

«Авито Работа»: Сахалинская область лидирует по приросту средних зарплатных предложений за год с аналогичным периодом 2024 г. Наибольший прирост зарплатных предложений за год был зафиксирован в Сахалинской области. Средняя сумма оклада, которую работодатели указывали в вакансиях этого р

«МегаФон» расширяет сеть 4G в Углегорском районе Сахалина ессию в время разговора. «Мы расширяем сеть 4G в Углегорском районе и развиваем современную связь в Сахалинской области. Летом наши специалисты улучшили мобильную связь в соседней Ольховке. В Н

Sitronics КТ и СДЭК совершили пилотную безэкипажную доставку груза на остров Монерон в Сахалинской области ких ИТ-решений Sitronics KT совершил спустя двое суток после подписания соглашения с правительством Сахалинской области. Судно, оснащенное комплексом систем и оборудования для автономного судов

Безэкипажные катера НПЦ «Крылья Сахалина» первыми в России подключены к единой системе идентификации на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» водных катеров к единой системе идентификации беспилотного транспорта. Автономные суда НПЦ «Крылья Сахалина» стали первыми в стране, интегрированными с цифровой платформой, создаваемой на базе

Представлена система безопасной интеграции беспилотной авиации в единое воздушное пространство ревысил 500 тыс. км. Об этом CNews сообщили представители Администрации губернатора и правительства Сахалинской области, Департамента информационной политики. «ЭРА-ГЛОНАСС» обеспечивала монитор

Абоненты Т2 стали качать в 5,5 раза больше на трассах Сахалина чила технологиями 2G и 4G около 200 км автодорог. Проект был реализован при поддержке Правительства Сахалинской области для удобства и безопасности жителей и гостей региона. За шесть месяцев 20

«Зеленая планета» Сахалина получила обновленные скорости интернета МТС МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета на юге Сахалинской области. Благодаря обновлению телеком-оборудования и запуску стандарта LTE-2600,

На Сахалине разработали сверхлегкие конструкции для водородных беспилотников льзование титановых пластин вместо традиционного графита. Об этом CNews сообщили представители АНО «Сахалин – остров возможностей». Применение титана позволяет существенно снизить вес конструкц

Качество воздуха на Сахалине контролируют беспилотники ступные территории Сахалина и Курильских островов», — сказал заместитель председателя Правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков. С 2021 г. в области действует сеть из 37 стационарных

«Помощник туриста» на базе GigaChat поможет спланировать идеальный отпуск иры можно привезти с Сахалина?». Сервис стал очередным этапом внедрения искусственного интеллекта в Сахалинской области в рамках программы «ИИ-Сахалин». Программу презентовали в 2023 г. Вместе

Организации здравоохранения Сахалинской области работают на «Ред ОС» ках проекта цифрового импортозамещения в подведомственных организациях Министерства здравоохранения Сахалинской области большая часть рабочих мест медицинского персонала переведена на российску

МТС ускорила мобильный интернет у «южных ворот» Сахалина МТС сообщает о модернизации сети высокоскоростного интернета в городе Корсаков Сахалинской области. Компания провела рефарминг (перевод) базовых станций 3G в стандарт LTE,

«МегаФон» улучшил покрытие в городах Сахалина Свыше 220 тыс. жителей Сахалинской области получили возможность пользоваться более стабильным LTE-сигналом, на средн

МТС расширила LTE-сеть в бухте Лососей на Сахалине МТС сообщает о запуске сети LTE в селе Песчанское Сахалинской области. Компания установила новое телеком-оборудование на территории прибрежного