Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ДФО
Сахалинская область
Публикаций - 445, упоминаний - 872
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Власов Сергей 76 17
|Албычев Александр 74 15
|Попов Сергей 72 15
|Четвернин Алексей 652 15
|Акимов Максим 167 14
|Матвеева Татьяна 83 14
|Чамара Денис 57 13
|Орловский Виктор 229 13
|Раков Ярослав 48 13
|Селиванов Дмитрий 49 13
|Чернякова Елена 26 13
|Левин Леонид 83 13
|Бойко Елена 151 13
|Ермолаев Артем 340 13
|Стрельцов Андрей 53 13
|Меджитов Тимур 56 13
|Лопаткин Герман 102 12
|Бутенко Юрий 64 12
|Новиков Павел 67 12
|Крюков Сергей 26 12
|Песчанских Георгий 38 12
|Калина Роман 60 12
|Рудзевич Мария 34 12
|Шадаев Максут 384 12
|Палюх Юрий 15 12
|Медведев Дмитрий 1437 12
|Путин Владимир 1840 12
|Ковнир Евгений 71 11
|Приданкин Андрей 30 11
|Комар Евгений 20 11
|Петрушин Андрей 64 11
|Никифоров Николай 1126 11
|Звягина Наталья 64 11
|Герасимюк Максим 20 11
|Евстигнеев Сергей 21 11
|Абаев Даурен 12 11
|Опенышева Светлана 54 11
|Ляшенко Сергей 29 11
|Салбиев Алан 30 11
|Цариковский Федор 31 11
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru