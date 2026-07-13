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Россия ДФО Сахалинская область
СОБЫТИЯ
|13.07.2026
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На Сахалине создают топливный элемент нового поколения
ез квалифицированных инженерных кадров. Именно поэтому на предстоящем международном форуме “Энергия Сахалина” мы обсудим стратегию подготовки специалистов для энергетического сектора. Форум ста
|13.07.2026
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Мошенники на Сахалине чаще всего звонят обеспеченным женщинам за тридцать
С с помощью сервиса «Защитник» проанализировала количество и тематику нежелательных звонков жителям Сахалинской области и составила «портрет жертвы» телефонных мошенников. Количество спам-звонк
|07.07.2026
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В России официально испытали дрон-аэротакси с человеком на борту
В России впервые официально подняли в воздух дрон с человеком на борту, об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале. Дрон заряжается от электрическ
|06.07.2026
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«СИБЕР» и «Крылья Сахалина» запустят программу обучения в сфере беспилотных технологий
ла региона - ключ к успешному внедрению и эффективной эксплуатации беспилотных авиационных систем в Сахалинской области.
|03.07.2026
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Впервые беспилотник выполнил перелет между Сахалином и Кунаширом
стране никто еще не совершал. Это значимое событие в сфере беспилотной авиации. И оно совершилось в Сахалинской области при поддержке регионального правительства и по инициативе губернатора Вал
|08.06.2026
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Жители Сахалина стали больше разговаривать: голосовой трафик «МегаФона» вырос на 35%
ую связь более устойчивой», — отметил Антон Посполит, руководитель технического отдела «МегаФона» в Сахалинской области.
|04.06.2026
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Zala подписала соглашение о сотрудничестве с Правительством Сахалина и авиакомпанией «Аврора»
Правительство Сахалинской области, компания Zala и авиакомпания «Аврора» договорились развивать партнерство
|04.06.2026
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Ozon и Сахалинская область договорились о создании крупного логистического центра в регионе
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и вице-президент по взаимодействию с органами государст
|01.06.2026
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МТС ускорила интернет в сахалинском «городе Чехова и Александра Второго»
музей, посвященный Чехову. Также до 1947 г. Александровск-Сахалинский был административным центром Сахалинской области. В самом городе и окрестностях расположено много исторических и природных
|28.05.2026
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Сахалин и Дальний Восток объединяют усилия для развития беспилотных технологий
сплуатанта. Об этом CNews сообщили представители министерства цифрового и технологического развития Сахалинской области. Консорциум «Аврора – Zala» уже реализует проекты на Камчатке и в Саха
|21.05.2026
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МТС прокачала сеть в «пещерном краю» Сахалина
МТС сообщает о модернизации сети высокоскоростного интернета стандарта LTE в Смирныховском районе Сахалинской области. Благодаря проведенным техническим работам скорость мобильного интернета
|20.05.2026
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МТС запустит на Сахалине и Курилах российские базовые станции «Иртея»
МТС установит к 2027 г. на своей сети в Сахалинской области отечественные базовые станции «Иртея». Новая партия оборудования российск
|04.05.2026
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Atlas усилил ИТ-инфраструктуру Сахалинского управления по ГО и ЧС
беспечению мероприятий в области гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций Сахалинской области». Проект направлен на повышение надежности ИТ‑инфраструктуры региональног
|24.04.2026
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К майским праздникам МТС на треть ускорила мобильный интернет на юге Сахалина
МТС сообщает о модернизации сети высокоскоростного интернета стандарта LTE в южных районах Сахалинской области. Компания провела рефарминг (перевод) базовых станций 3G в стандарт LTE,
|16.04.2026
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«МегаФон» улучшил качество связи в городах и селах Сахалина
ости передачи данных и широкую зону устойчивого 4G-покрытия получили жители Холмска, Корсакова, а также Горнозаводска и Соловьевки. Инженеры «МегаФона» завершили очередной этап программы рефарминга в Сахалинской области. Специалисты перевели частоты, задействованные ранее в сетях 3G в современный стандарт LTE. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Перераспределение частот позволя
|26.03.2026
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Сахалинская область вошла в топ регионов по распространению смартфонов с поддержкой 5G
зировала данные о 5G смартфонах, зарегистрированных в своей мобильной сети. По данным аналитиков, в Сахалинской области 40% от всех смартфонов в сети МТС обладают функционалом 5G*. С декабря 20
|13.03.2026
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МТС открыла проектный офис для цифровизации Сахалинской области
нии «МТС Веб Сервисы» для реализации комплексных ИТ-проектов, направленных на развитие цифровизации Сахалинской области. Теперь предприятия островного региона смогут быстрее внедрять решения, о
|11.03.2026
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МТС обеспечила «Сахалин экспо» цифровой инфраструктурой для проведения масштабных форумов
«Пушистый» и заложив тем самым базу для будущей технологичной застройки», — отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
|24.02.2026
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Цифровизация Сахалинской области сэкономила 105 млн бюджета
только позволило сократить издержки, но и повысить качество образовательного процесса в регионе. В Сахалинской области искусственный интеллект рассматривается комплексно: и как инструмент для
|11.02.2026
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Новостройки и морское побережье: «МегаФон» усилил 4G на Сахалине
«умного дома» в своих квартирах. «Строительство новых базовых станций — это вклад в комфорт жителей Сахалинской области. Мы инвестируем в телеком-инфраструктуру, следуем за потребностями пользо
|27.01.2026
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Сахалинский бизнес нарастил инвестиции в видеонаблюдение
ского бизнеса и выявила наиболее популярные услуги с высоким уровнем инвестиций. В 2025 г. компании Сахалинской области больше всего средств вкладывали в сервисы интеллектуального и облачного в
|03.12.2025
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Строительные и добывающие компании на Сахалине стали активнее внедрять умное видеонаблюдение
фровая экосистема МТС проанализировала спрос на установку систем видеонаблюдения и видеоаналитики в Сахалинской области. За девять месяцев 2025 г. количество предприятий, установивших оборудова
|21.11.2025
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На Сахалине завершен рефарминг в 15 населенных пунктах
Жители Сахалинской области получили более стабильное и высокоскоростное 4G-покрытие благодаря провед
|19.11.2025
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Южно-сахалинский «Уюн парк» вышел в интернет на высоких скоростях
огулок на природе быть всегда на связи. «Мы продолжаем развивать сеть высокоскоростного интернета в Сахалинской области. Южно-Сахалинску мы уделяем особое внимание — это большой город с активны
|17.09.2025
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«Авито Работа»: Сахалинская область лидирует по приросту средних зарплатных предложений за год
с аналогичным периодом 2024 г. Наибольший прирост зарплатных предложений за год был зафиксирован в Сахалинской области. Средняя сумма оклада, которую работодатели указывали в вакансиях этого р
|10.09.2025
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«МегаФон» расширяет сеть 4G в Углегорском районе Сахалина
ессию в время разговора. «Мы расширяем сеть 4G в Углегорском районе и развиваем современную связь в Сахалинской области. Летом наши специалисты улучшили мобильную связь в соседней Ольховке. В Н
|09.09.2025
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Sitronics КТ и СДЭК совершили пилотную безэкипажную доставку груза на остров Монерон в Сахалинской области
ких ИТ-решений Sitronics KT совершил спустя двое суток после подписания соглашения с правительством Сахалинской области. Судно, оснащенное комплексом систем и оборудования для автономного судов
|08.09.2025
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Безэкипажные катера НПЦ «Крылья Сахалина» первыми в России подключены к единой системе идентификации на базе «ЭРА-ГЛОНАСС»
водных катеров к единой системе идентификации беспилотного транспорта. Автономные суда НПЦ «Крылья Сахалина» стали первыми в стране, интегрированными с цифровой платформой, создаваемой на базе
|08.09.2025
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Представлена система безопасной интеграции беспилотной авиации в единое воздушное пространство
ревысил 500 тыс. км. Об этом CNews сообщили представители Администрации губернатора и правительства Сахалинской области, Департамента информационной политики. «ЭРА-ГЛОНАСС» обеспечивала монитор
|27.08.2025
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Абоненты Т2 стали качать в 5,5 раза больше на трассах Сахалина
чила технологиями 2G и 4G около 200 км автодорог. Проект был реализован при поддержке Правительства Сахалинской области для удобства и безопасности жителей и гостей региона. За шесть месяцев 20
|21.08.2025
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«Зеленая планета» Сахалина получила обновленные скорости интернета МТС
МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета на юге Сахалинской области. Благодаря обновлению телеком-оборудования и запуску стандарта LTE-2600,
|21.08.2025
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На Сахалине разработали сверхлегкие конструкции для водородных беспилотников
льзование титановых пластин вместо традиционного графита. Об этом CNews сообщили представители АНО «Сахалин – остров возможностей». Применение титана позволяет существенно снизить вес конструкц
|01.08.2025
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Качество воздуха на Сахалине контролируют беспилотники
ступные территории Сахалина и Курильских островов», — сказал заместитель председателя Правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков. С 2021 г. в области действует сеть из 37 стационарных
|22.07.2025
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«Помощник туриста» на базе GigaChat поможет спланировать идеальный отпуск
иры можно привезти с Сахалина?». Сервис стал очередным этапом внедрения искусственного интеллекта в Сахалинской области в рамках программы «ИИ-Сахалин». Программу презентовали в 2023 г. Вместе
|10.07.2025
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Организации здравоохранения Сахалинской области работают на «Ред ОС»
ках проекта цифрового импортозамещения в подведомственных организациях Министерства здравоохранения Сахалинской области большая часть рабочих мест медицинского персонала переведена на российску
|08.07.2025
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МТС ускорила мобильный интернет у «южных ворот» Сахалина
МТС сообщает о модернизации сети высокоскоростного интернета в городе Корсаков Сахалинской области. Компания провела рефарминг (перевод) базовых станций 3G в стандарт LTE,
|24.06.2025
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«МегаФон» улучшил покрытие в городах Сахалина
Свыше 220 тыс. жителей Сахалинской области получили возможность пользоваться более стабильным LTE-сигналом, на средн
|30.05.2025
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МТС расширила LTE-сеть в бухте Лососей на Сахалине
МТС сообщает о запуске сети LTE в селе Песчанское Сахалинской области. Компания установила новое телеком-оборудование на территории прибрежного
|20.05.2025
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В России открыт первый официальный аэропорт специально для БПЛА
сплуатации только беспилотными воздушными судами, иными словами – дронопорта. По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, беспилотные технологии — одно из приоритетных направле
|30.04.2025
|Сахалин возглавит роботизацию Дальнего Востока
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Чекмарев Шамиль 50 49
|Иваницкая Юлия 34 34
|Путин Владимир 3454 33
|Шадаев Максут 1210 22
|Матвеева Татьяна 110 17
|Попов Сергей 166 17
|Власов Сергей 101 17
|Орловский Виктор 408 16
|Албычев Александр 168 15
|Селиванов Дмитрий 52 15
|Новиков Павел 113 14
|Акимов Максим 192 14
|Чамара Денис 59 13
|Бойко Елена 152 13
|Раков Ярослав 51 13
|Чернякова Елена 30 13
|Ермолаев Артем 379 13
|Стрельцов Андрей 62 13
|Рудзевич Мария 36 13
|Меджитов Тимур 85 13
|Лимаренко Валерий 19 13
|Левин Леонид 134 13
|Калина Роман 62 12
|Бутенко Юрий 65 12
|Песчанских Георгий 39 12
|Лопаткин Герман 104 12
|Крюков Сергей 33 12
|Палюх Юрий 15 12
|Медведев Дмитрий 1665 12
|Щеголев Игорь 699 12
|Никифоров Николай 1138 11
|Иванов Алексей 163 11
|Солодовников Денис 108 11
|Комар Евгений 20 11
|Приданкин Андрей 30 11
|Козлов Александр 71 11
|Евстигнеев Сергей 21 11
|Цариковский Федор 32 11
|Герасимюк Максим 20 11
|Ляшенко Сергей 29 11
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