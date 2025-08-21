На Сахалине разработали сверхлегкие конструкции для водородных беспилотников

Силовая установка на водородных топливных элементах для беспилотных летательных аппаратов создана на Сахалине специалистами ООО «Центр водородной энергетики». Как сообщили в компании, ключевым техническим решением стало использование титановых пластин вместо традиционного графита. Об этом CNews сообщили представители АНО «Сахалин – остров возможностей».

Применение титана позволяет существенно снизить вес конструкции дрона, что напрямую влияет на продолжительность и стабильность полета. Кроме того, материал отличается высокой устойчивостью к коррозии и долговечностью, что делает технологию конкурентоспособной для авиационного применения.

Водородный дрон способен находиться в воздухе до 3,5 часов против 40–50 минут у аналогичных аппаратов на аккумуляторах. Его дальность полета достигает 120 километров (против 20–30 км), а эксплуатация возможна в диапазоне температур от –25 до +40 °С.

Заправка топливом занимает около пяти минут, тогда как зарядка аккумулятора требует от одного до двух часов.

Беспилотники нового типа могут использоваться для мониторинга трубопроводов, линий электропередачи и экологического состояния территорий, в том числе при лесных пожарах и исследовании водоемов. Они также востребованы в сельском хозяйстве, научных экспедициях в Арктике, при доставке медикаментов в труднодоступные районы, а также в оборонной сфере для разведки и охраны объектов инфраструктуры.

К 2030 г. водородные дроны могут занять до 20% мирового рынка в сегменте продолжительных и экстремальных полетов.