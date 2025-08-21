Разделы

Техника
|

На Сахалине разработали сверхлегкие конструкции для водородных беспилотников

Силовая установка на водородных топливных элементах для беспилотных летательных аппаратов создана на Сахалине специалистами ООО «Центр водородной энергетики». Как сообщили в компании, ключевым техническим решением стало использование титановых пластин вместо традиционного графита. Об этом CNews сообщили представители АНО «Сахалин – остров возможностей».

Применение титана позволяет существенно снизить вес конструкции дрона, что напрямую влияет на продолжительность и стабильность полета. Кроме того, материал отличается высокой устойчивостью к коррозии и долговечностью, что делает технологию конкурентоспособной для авиационного применения.

Водородный дрон способен находиться в воздухе до 3,5 часов против 40–50 минут у аналогичных аппаратов на аккумуляторах. Его дальность полета достигает 120 километров (против 20–30 км), а эксплуатация возможна в диапазоне температур от –25 до +40 °С.

img_1400.jpg

АНО «Сахалин – остров возможностей»

Заправка топливом занимает около пяти минут, тогда как зарядка аккумулятора требует от одного до двух часов.

Артем Натрусов, вице-президент по ИТ «Евраза»: В металлургии выживут только предприятия с низкой себестоимостью
цифровизация

Беспилотники нового типа могут использоваться для мониторинга трубопроводов, линий электропередачи и экологического состояния территорий, в том числе при лесных пожарах и исследовании водоемов. Они также востребованы в сельском хозяйстве, научных экспедициях в Арктике, при доставке медикаментов в труднодоступные районы, а также в оборонной сфере для разведки и охраны объектов инфраструктуры.

К 2030 г. водородные дроны могут занять до 20% мирового рынка в сегменте продолжительных и экстремальных полетов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

От диалоговых ботов к автономным помощникам: ИИ-агенты — один из ключевых трендов на российском рынке

Гендиректор разработчика ГЛОНАСС продержался на посту менее двух месяцев

Обзор: Кадровый электронный документооборот 2025

Крупнейший в России энергетический холдинг создаст робота для подстанций, чтобы победить кадровый дефицит

Обзор: Управление облачной инфраструктурой 2025

Российские Unix-сисадмины беднеют. Их зарплата выросла меньше, чем инфляция. Админам ОС Windows повезло больше

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: