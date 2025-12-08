Массовое бегство талантов из Apple. Компанию мечтает покинуть главный разработчик процессоров для iPhone и MacBook

Главный архитектор чипов Apple Джонни Сроуджи ищет возможности скорейшего ухода из компании. Он уже обсуждал этот вопрос с СЕО Apple Тимом Куком, который тоже готовится покинуть свой пост. Сроуджи стоял за разработкой всех передовых чипов Apple, которые сейчас трудятся в MacBook, iPhone и Watch. Сроуджи - далеко не первый высокопоставленный сотрудник, решивший в 2025 г. уйти из Apple.

Apple теряет высококлассных специалистов

Компания Apple в обозримой перспективе может лишиться главного архитектора своих передовых процессоров, пишет Tom’s Hardware. Сейчас этот пост занимает Джонни Сроуджи (Johny Srouji), и он уже нацелился уйти из компании, так как обсуждал это с генеральным директором Apple Тимом Куком (Tim Cook).

Сроуджи занимался разработкой чипов Apple в течение последнего десятилетия – с 2014 г. Именно при нем Apple совершила прорыв в области процессоров для компьютеров, представив в 2020 г. суперсовременные чипы М-серии на базе архитектуры ARM. Они заменили Intel Core в ноутбуках и настольных ПК Apple и на протяжении более пяти лет демонстрируют свое превосходство над решениями AMD и Intel.

Также Сроуджи работал над процессорами для смартфонов iPhone и умных часов Watch. В этих устройствах столь грандиозного прорыва его чипы не сделали, но и конкурентов в лице Qualcomm Snapdragon и MediaTek Dimensity вперед они не пропускают.

На что повлияет уход Сроуджи

Как пишет Tom’s Hardware, если Сроуджи действительно покинет Apple, то едва ли это очень сильно скажется на ее работе, по крайней мере, в ближайшем будущем. С одной стороны, Сроуджи внес огромный вклад в ее развитие и превращение в гиганта с многотриллионной капитализацией (более $4,1 тлрн на момент выпуска материала). С другой стороны, именно размеры компании позволят ей устоять после потери столь ценного сотрудника.

Apple Переоценить вклад Джонни Сроуджи в развитие Apple почти невозможно

Тем не менее, уход Сроуджи может негативно отразиться на дорожной карте Apple. Сроки разработки и релиза новых процессоров для всех ключевых устройств компании могут быть смещены вперед, и пока никто не знает как сильно – на недели, месяцы или годы.

Также важно учитывать, что Сроуджи хоть и является только руководителем команды Apple по разработке процессоров, но на деле его полномочия могут быть гораздо шире. Tom’s Hardware пишет, что он также может курировать проектирование ускорителей нейронных процессоров (NPU), собственных 5G-модемов Apple, а также вести переговоры с TSMC по поводу графиков производства новых чипов компании.

TSMC – крупнейший контрактный вендор микросхем на мировом рынке с долей более 50%, а Apple – едва ли не крупнейший его конкурент. Год за годом Apple резервирует за собой больше половины самых передовых производственных мощностей TSMC, чтобы в ее устройствах гарантированно стояли чипы, произведенные по самой новой топологии из имеющихся в мире.

Незаменимые есть

Сейчас подразделение Apple по разработке микросхем построено на глубокой специализации с единым координирующим центром, которым является лично Джонни Сроуджи, утверждают эксперты Tom’s Hardware. У него есть два опытных заместителя – Цзунцзянь Чен (Zongjian Chen), отвечающий за архитектуру процессоров, и Шрибалан Сантханам (Sribalan Santhanam). Последний отвечает за интеграцию SoC.

Однако кроме Сроуджи в Apple сейчас никто не занимается одновременно разработкой центральных, графических и нейронных процессоров, а заодно и стратегией корпусирования наряду с переговорами о производстве компонентов. Если Сроуджи уйдет в отставку, Apple сохранит сильные команды исполнителей, но потеряет объединяющий центр, обеспечивающий синхронизацию долгосрочного планирования, межкомандных рабочих нагрузок и решений на уровне платформы.

Топ-менеджеры, на выход

В 2025 г. Apple лишилась солидного количества крупных руководителей и высокопоставленных сотрудников. Некоторые из них ушли на пенсию, других переманили прямые конкуренты, а кто-то не справился с работой, опозорив Apple на весь мир.

На пенсию в 2025 г. ушел главный финансист и стратег Apple Лука Маестри (Luca Maestri). С его помощью капитализация Apple выросла до $3 трлн – после достижения этой цели Маестри ушел на заслуженный отдых.

Также на пенсию ушел и Джефф Уильямс (Jeff Williams), который проработал в Apple 27 лет. Он отвечал, в числе прочего, за цепочки поставок техники Apple и запуск часов Watch в 2014 г.

К конкурентам переметнулся, в числе прочих, Алан Дай (Allan Day) – руководитель отдела дизайна пользовательского интерфейса, работавший в Apple с 2015 г. Он ушел в компанию миллиардера Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg).

Не справились со своей работой и ушли из Apple как минимум два видных сотрудника. Это в первую очередь Джон Джаннандреа (John Giannandrea) – он курировал ИИ-направление в Apple, но так и не смог сделать ничего путного. Набор ИИ-помощников Apple Intelligence провалился на старте, ИИ-ассистент Siri до сих пор отстает от конкурентов.

Вместе с перечисленными Apple покинул Абидур Чоудхури (Abidur Chowdhury) – дизайнер, принимавший непосредственное участие в создании облика полностью провального смартфона iPhone Air. В Apple Чоудхури считался восходящей звездой.

Также в начале декабря 2025 г. стало известно о скором уходе из Apple Кэт Адамс (Kat Adams) и Лизы Джексон (Lisa Jackson). Адамс – это главный юрисконсульт Apple, Джексон – вице-президент по вопросам окружающей среды, политики и социальных инициатив. Адамс уйдет с нынешней должности весной 2026 г., но останется в Apple до конца 2026 г. Джексон уволится в январе 2026 г. – она, как и Адамс, собирается выйти на пенсию.

Не за горами и тот день, когда Apple покинет и Тим Кук. Как сообщал CNews, он может уйти с поста генерального директора в 2026 г.