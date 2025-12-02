Apple переманила мощного специалиста по нейросетям из Google и Microsoft, лишь бы тот починил Siri. Собственного специалиста она выгнала

Apple уволила главу отдела ИИ из-за того, что Siri и Apple Intelligence не в силах хоть немного приблизиться к конкурентам по качеству и функциональности. В стремлении наверстать упущенное она наняла эксперта по нейросетям, который помогал Microsoft и Google строить свои ИИ-империи.

Кадровые перестановки

Компания Apple уволила главу отдела искусственного интеллекта Джона Джаннандреа (John Giannandrea), пишет портал MacRumors. Он покинет компанию весной 2026 г., так и не справившись с единственной поставленной перед ним задачей – сделать голосового помощника Siri, который существует с 2011 г., и в целом экосистему Apple Intelligence конкурентоспособной.

В настоящее время Apple отстает от всех основных конкурентов в сегменте ИИ. Siri с самого начала не имела выдающихся способностей, и ее быстро обошли все ныне существующие голосовые ассистенты, а запуск Apple Intelligence в 2024 г. оказался катастрофой. Эта экосистема до сих пор не имеет значительной части функций, что есть у конкурентов, и к тому же работает лишь в ограниченном количестве стран.

Джаннандреа возглавлял отдел искусственного интеллекта Apple с 2018 г., то есть почти восемь лет. Его участь на этой должности решена – несмотря на то, что он пробудет в Apple еще несколько месяцев, замена ему уже найдена, а сам он до своего ухода из компании будет лишь консультантом. В официальном заявлении сказано, что Джаннандреа «уходит в отставку» (stepping down).

Конкуренты, на помощь

Сменит Джона Джаннандреа на посту руководителя ИИ-отдела Apple очень опытный в своем деле специалист – Амар Субраманья (Amar Subramanya). Это в прошлом один из топ-менеджеров Microsoft, а также у него за спиной 16 лет работы в Google.

И Microsoft, и Google делают значительные успехи в развитии искусственного интеллекта, и притом не без участия Субраманья. К примеру, в Google именно он руководил разработкой очень хорошо зарекомендовавшей себя нейросети Gemini. Стаж его работы в Google – 16 лет.

На каких условиях Субраманья перешел в Apple, ни он, ни его новый работодатель не сообщают. Отчитываться он будет лично перед Крэйгом Федериги (Craig Federighi), главой инжиниринга Apple.

Работы будет много

За последние два года Apple успела несколько раз опозориться с искусственным интеллектом. Самое базовое – это внезапный перенос масштабного обновления Siri, а также очень слабый запуск Apple Intelligence и отсутствие в ней на старте целого ряда заявленных возможностей.

Также портал TechCrunch упоминает, что ИИ Apple регулярно генерирует и преподносит пользователям заведомо ложные заголовки новостей, да и в целом с факт-чекингом у него пока большие проблемы.

Опубликованное в мае 2025 г. расследование агентства Bloomberg раскрыло всю глубину проблем Apple с ИИ. Например, когда Крейг Федериги, протестировал новую Siri на своем личном телефоне всего за несколько недель до ее запланированного запуска в апреле 2025 г., он с разочарованием обнаружил, что многие функции, которые компания рекламировала, не работают. В итоге запуск обновленного голосового помощника был отложен на неопределенный срок, что привело к коллективным искам от покупателей iPhone 16, которым Apple обещала нового ассистента на базе ИИ.

Начальник не справился

К весне 2025 г. Джаннандреа хоть и оставался руководителем ИИ-отдела Apple, но был им лишь формально, подчеркивает Bloomberg. Гендиректор Apple Тим Кук (Tim Cook) еще в марте 2025 г. полностью лишил Джаннандреа контроля над Siri, передав его создателю гарнитуры виртуальной реальности Vision Pro Майку Роквеллу (Mike Rockwell). К слову, Vision Pro полностью провалилась в продаже – пользователи ругают ее за очень высокую цену.

Apple также вывела из-под контроля Джаннандреа свое секретное подразделение робототехники.

Под руководством Джаннандреа в Apple образовалась целая череда организационных проблем, отмечено в расследовании Bloomberg. Среди них – слабая коммуникация между отделами ИИ и маркетинга, перекосы в бюджете и серьезный кризис руководства. В отчете также зафиксирован отток исследователей ИИ к конкурентам, включая OpenAI и Google.

Нужно больше Google

Как пишет TechCrunch, Apple позаимствовала у Google не только Амара Субраманью. Отныне компания делает ставку на нейросеть Gemini при создании новой версии Siri.

В ноябре 2025 г. CNews писал, что Apple будет платить Google по $1 млрд в год, чтобы та помогала делать ее Siri более умной.

TechCrunch называет это «унизительным поворотом событий» (humbling twist considering) на фоне ожесточенного соперничества между двумя компаниями, которое длится уже более 15 лет и затрагивает мобильные операционные системы, магазины приложений, браузеры, карты, облачные сервисы, устройства для умного дома, а теперь и искусственный интеллект.

К слову, Джаннандреа, как и Субраманья, тоже является выходцем из Google. В этой компании он руководил отделами машинного интеллекта и поиска. В Apple он курировал стратегию развития искусственного интеллекта, инфраструктуру машинного обучения и разработку Siri.