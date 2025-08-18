Получите все материалы CNews по ключевому слову
Giannandrea John Джанандре Джон
УПОМИНАНИЯ
Giannandrea John и организации, системы, технологии, персоны:
|Apple Inc 12365 4
|Google LLC 12057 3
|Meta Platforms - Facebook 4490 2
|Google DeepMind 58 1
|Samsung Electronics 10447 1
|AOL Inc - America Online 1869 1
|OpenAI 297 1
|Alphabet 141 1
|SpaceX - Space Exploration Technologies 237 1
|Netscape Communications Corporation 422 1
|Yandex - Яндекс 8005 1
|Microsoft Corporation 25009 1
|Unsplash 1151 1
|Microsoft - LinkedIn 670 1
|Tesla Motors 415 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4688 1
|U.S. Department of Labor - Министерство труда США 67 1
|U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1581 1
|Bloomberg 1348 1
|The Verge - Издание 583 1
|FT - Financial Times 1240 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5978 1
|The Information 63 1
