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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 197378
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США Калифорния Менло-Парк

СОБЫТИЯ


23.10.2025 Хозяева Facebook** и Instagram*** массово увольняют разработчиков ИИ. Полетят головы 600 сотрудников 2
17.05.2023 Tesla «убивает» аккумуляторы своих электромобилей на расстоянии. Ремонт обходится в десятки тысяч долларов 1
03.08.2020 Умер создатель первой компьютерной мыши 1
26.01.2018 В Telegram вложатся инвесторы Amazon, Twitter и Instagram 1
02.06.2016 Facebook создал искусственный интеллект, который будет читать личные сообщения 1
04.02.2016 Главой поиска Google назначили руководителя по искусственному интеллекту 1
07.11.2014 Марк Цукерберг рассказал о будущем Facebook и объяснил, почему всегда носит серую футболку 1
19.05.2014 EMC покупает разработчика архитектуры флэш-систем хранения данных DSSD 1
24.12.2013 Разработан крохотный зарядник нового типа для ноутбуков 1
11.11.2013 Бывший разработчик Apple Siri ушел работать в Samsung 1
30.08.2013 Microsoft предсказала гибель клавиатуры 1
24.04.2013 Luxoft купил американского разработчика открытого ПО 1
04.04.2013 Facebook и HTC представили совместный смартфон 1
28.03.2013 Россиянин выиграл кубок хакеров Facebook 1
04.10.2012 Luxoft открывает третье представительство в США 2
19.03.2012 Победителем конкурса программистов Facebook стал россиянин 1
30.01.2012 Бактерий на мышьяке нет: проверка провалена 1
24.11.2010 Panda Security открыла новое подразделение в «Силиконовой долине» 1
17.11.2010 Intel вложила $2 млн в российское ПО для «Газпрома» и «Лукойла» 1
25.05.2010 Тони Блэр стал советником венчурного фонда основателя Sun 1
24.02.2010 IBM купила калифорнийского поставщика ПО для управления сетевой инфраструктурой 1
07.06.2007 Топ-менеджер Google выручил за акции своей компании $30 млн 1
02.06.2006 Sun выходит из кризиса, хотя увольнения продолжаются 1
26.08.2005 Интернет-транзакции будут подтверждаться голосом 1
08.09.2003 Google исполнилось 5 лет 1
10.04.2003 Qualcomm расширил лицензионное соглашение с interWAVE по CDMA 1
05.03.2003 IT-менеджмент: Удастся ли главе SUN спасти компанию от продажи? 1
02.12.2002 Технологические предсказания: мир десять лет спустя 1
21.08.2001 Приобретение Be поможет Palm усовершенствовать свою операционную систему 1
11.05.2000 Состоялся саммит, посвященный борьбе с DoS атаками и вирусами типа "Love bug" 1

Публикаций - 31, упоминаний - 33

США и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4609 8
Apple Inc 13083 7
Google LLC 12621 6
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 5
Dell EMC 5170 4
Microsoft Corporation 25712 4
Samsung Electronics 11008 2
Intel Corporation 12780 2
IBM - International Business Machines Corp 9681 2
HP Inc. 5875 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1750 2
Sony 6724 2
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 299 2
Yahoo! 3726 2
OpenAI 500 2
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1965 2
Xerox PARC - Xerox Palo Alto Research Center - Xerox Research Center Webster 33 2
RSA Security - PassMark Security - Vocent Solutions 1 1
Withings 18 1
X Corp - xAI - X.AI Corp 38 1
Alphabet 171 1
SAP SE 5581 1
Cisco Systems 5354 1
Amazon Inc - Amazon.com 3257 1
X Corp - Twitter 2930 1
Huawei 4504 1
Lenovo Group 2428 1
Qualcomm Technologies 1967 1
Dell Technologies - Dell Computer 2208 1
ZTE Corporation 799 1
HP EDS - Electronic Data Systems 239 1
Xerox - The Haloid Company 1167 1
Telegram Group 2893 1
Red Hat 1378 1
HTC Corporation 1512 1
AT&T Inc 1724 1
Dropbox 526 1
PayPal 670 1
EA - Electronic Arts 1317 1
Fitbit 61 1
Tesla Motors 455 2
Boeing 1030 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2787 2
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 59 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1715 1
Interbrand Analytics - BrandChannel 32 1
eBay Inc 1640 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Khosla Ventures - венчурный фонд 16 1
Microsoft - LinkedIn 697 1
Visa International 1990 1
Газпром нефть 713 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 522 1
Возрождение - Коммерческий банк 355 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1928 1
Bank of America - Банк Америки 270 1
Airbnb 100 1
Sequoia Capital 115 1
Block - Square 202 1
JD.com - Jingdong Mall 100 1
WeWork 6 1
Stitch Fix 2 1
Uber 353 1
Intel Capital 148 1
Merrill Lynch 454 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 478 1
Accel Partners 49 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 298 1
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 1
Резонанс НПП 405 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3440 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 362 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1402 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 511 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
NVCA - National Venture Capital Association - Национальная Ассоциация Венчурного капитала США 22 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15999 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11713 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14705 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64416 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16930 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21893 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26580 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6480 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9219 3
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 810 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12764 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34491 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22449 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28080 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35858 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13528 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33226 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5819 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13006 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24206 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27209 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3565 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8699 2
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 444 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3174 2
Лесная промышленность - Деревообработка - пиломатериалы - обработка древесины - лесозаготовка 242 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1097 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1171 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3219 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2499 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 372 1
Манипулятор - Manipulator 362 1
Сервер приложений - Application server 352 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 992 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1279 1
Компьютеризация - Компьютерная мышь - Computer mouse 273 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9843 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10581 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3880 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4841 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 916 2
Microsoft Surface - Планшет 448 2
Microsoft Windows 16814 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1017 2
Oracle Java - язык программирования 3452 2
Apple Siri - Голосовой помощник 435 2
Apache Hadoop 468 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Panda Cloud Office Protection - PCOP 8 1
Panda Cloud Email Protection 4 1
Broadcom - VMware - Pivotal HD 3 1
Broadcom - VMware - Pivotal GemFire - Pivotal HAWQ 11 1
AOL Search 17 1
Google Chrome - браузер 1690 1
Google YouTube - Видеохостинг 2989 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7586 1
Apple iPad 3998 1
Google Android 15174 1
Linux OS 11448 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2164 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3532 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3102 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 155 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1279 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5647 1
Discord 179 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 890 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network - Toncoin 62 1
TON coin - GRAM - Telegram Gram - криптовалюта 43 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 904 1
Stafory - робот Вера 373 1
HPE 3PAR 105 1
Tesla Model 3 52 1
Microsoft Dynamics 1196 1
Oracle - Sun ZFS - Файловая система для операционной системы Solaris 73 1
Filecoin - криптовалюта 8 1
Pinterest 84 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1021 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 367 5
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 446 2
Митричев Петр 14 2
Андреев Роман 9 2
Bajarin Tim - Баджарин Тим 15 1
Fincher David - Финчер Дэвид 4 1
Levin Joshua - Левин Джошуа 1 1
Khosla Vinod - Хосла Винод 6 1
Goulden David - Гульден Дэвид 15 1
Wolfe-Simon Felisa - Вольф-Саймон Фелиса 2 1
Schwartz Jonathan - Шварц Джонатан 49 1
Bustamante Pedro - Бустаманте Педро 6 1
Минкевич Михаил 3 1
Engelbart Douglas - Engelbart Doug - Энгелбарт Дуг 13 1
Bechtolsheim Andy - Бехтольшайм Энди 5 1
Chou Peter - Чоу Питер 29 1
Singhal Amit - Сингал Амит - Сингхал Эмит 5 1
Трахтенберг Роман 2 1
Sodhani Arvind - Содхани Арвинд 2 1
Wang Alexandr - Ванг Александр 5 1
English William - Инглиш Уильям 1 1
Taylor Robert - Тейлор Роберт 2 1
Brin Sergey - Сергей Брин 193 1
Larry Page - Ларри Пейдж 197 1
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Valentine Don - Валентайн Дон 3 1
Palmisano Samuel - Пальмизано Самуэль 53 1
Scott Tony - Скотт Тони 8 1
Lou Tiancheng - Лу Тьянчен 3 1
Blair Tony - Блэр Тони 57 1
Сэндберг Шерил - Sandberg Sheryl 25 1
Altman Samuel - Altman Sam - Альтман Сэм - Олтман Сэм 60 1
Кутилов Евгений 22 1
США - Калифорния 4813 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54505 15
Россия - РФ - Российская федерация 164924 4
США - Нью-Йорк 3175 4
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1090 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18991 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47354 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19415 2
Канада 5061 2
Германия - Федеративная Республика 13160 2
Китай - Тайвань 4233 2
Украина 7908 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1457 2
США - Вашингтон - Сиэтл 406 2
США - Калифорния - Санта-Клара 190 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1085 2
США - Калифорния - Саннивейл 88 2
Канада - Британская Колумбия 81 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13765 1
Земля - планета Солнечной системы 10834 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Южная Корея - Республика 7022 1
Япония 13767 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3129 1
Норвегия - Королевство 1853 1
Польша - Республика 2029 1
Индия - Bharat 5841 1
Израиль 2848 1
Бразилия - Федеративная Республика 2505 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3406 1
Нидерланды 3725 1
Малайзия 918 1
США - Колумбия - Вашингтон 1478 1
США - Техас 1044 1
США - Флорида 784 1
США - Иллинойс 339 1
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 143 1
США - Мичиган 273 1
США - Флорида - Орландо 128 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18037 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15908 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5727 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57262 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4616 3
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1078 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8449 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2383 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6676 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21460 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27087 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2299 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11654 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4783 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8174 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1017 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6002 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3012 2
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 890 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1694 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1905 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1452 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1757 1
Интернет-кафе 310 1
Здравоохранение - Реабилитация 443 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 554 1
Спорт - Хоккей 267 1
Транспорт - Автосервис - Станция технического обслуживания транспорта - СТО - ремонт автотранспортного средства 178 1
Физика - Гидравлика - насосы - компрессоры - демпферы - амортизаторы - гидравлические прессы, приводы 352 1
Фосфор - Phosphorus - химический элемент 45 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5872 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7727 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12224 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3110 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 185 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2123 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 478 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5534 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 227 1
NYT - The New York Times 1099 3
Bloomberg 1613 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1335 2
TNW - The Next Web 90 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2731 1
FT - Financial Times 1287 1
The Register - The Register Hardware 1776 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6078 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1295 1
Gizmodo 133 1
AP - Associated Press 2007 1
Hacker News 91 1
Silicon.com 364 1
Times 658 1
Creative Strategies 16 1
IDC - International Data Corporation 4968 1
Microsoft Research 144 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 999 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1720 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 642 1
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 1
NASA Astrobiology Institute - NAI - Институт астробиологии НАСА 3 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
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