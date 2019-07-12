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Khosla Vinod Хосла Винод
СОБЫТИЯ
|12.07.2019
|Yellow Door формирует десятый акселератор стартапов Silicon Valley Insiders 1
|30.06.2011
|Социальный браузер RockMelt привлек $30 млн инвестиций 2
|30.09.2010
|Портал Excite не захотел купить Google за $1 млн 2
|25.05.2010
|Тони Блэр стал советником венчурного фонда основателя Sun 1
|09.02.2006
|Топливо на спирте экологически опасно? 2
|09.02.2006
|Топливо на спирте экологически опасно? 2
Публикаций - 7, упоминаний - 11
Khosla Vinod и организации, системы, технологии, персоны:
|Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 3
|Google LLC 12887 2
|X Corp - Twitter 2945 1
|Meta Platforms - Facebook 4642 1
|HPC Hub - Эйчписи Хаб 2 1
|Khosla Ventures - венчурный фонд 18 3
|Innov8 Global Ventures 2 1
|Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 70 1
|Accel Partners 49 1
|Y Combinator - венчурный фонд 59 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1327 2
|NYT - The New York Times 1106 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487681, в очереди разбора - 721288.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487681, в очереди разбора - 721288.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.