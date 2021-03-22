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Khosla Ventures венчурный фонд

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


22.03.2021 Основатель Altair Capital запускает фонд для стартапов поздней стадии 1
13.01.2020 Fort Ross Ventures проинвестировал стартап жилой недвижимости Roofstock 1
25.01.2019 Microsoft купила разработчика на PostgreSQL, чтобы «победить Amazon в облаках» 1
25.06.2015 Глава Mail.ru Group инвестировал в создателя игрушечных роботов. Видео 1
13.08.2014 Разработчик антивируса для Android получил $150 млн от главы Amazon и других инвесторов 1
16.06.2014 Конкурент Tesla Motors получил $250 млн инвестиций 1
26.05.2014 Google приобретает спутниковый стартап за $1 млрд 1
15.05.2014 Создатель системы поиска врачей на карте привлек $80 млн 1
31.03.2014 В фонде «Сколково» назначен исполнительный директор кластера космических технологий и телекоммуникаций 1
21.12.2012 Стартап возрастом в 2 дня продан за $176 млн 1
22.08.2011 Skype купит сервис групповых звонков GroupMe 1
30.06.2011 Социальный браузер RockMelt привлек $30 млн инвестиций 1
30.09.2010 Портал Excite не захотел купить Google за $1 млн 1
25.05.2010 Тони Блэр стал советником венчурного фонда основателя Sun 1
03.11.2009 Greylock Partners дала $575 млн новому венчурному фонду 1
01.03.2007 Мобильный VoIP-стартап iSkoot собрал $7 млн 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Khosla Ventures и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12824 5
Amazon Inc - Amazon.com 3310 2
Microsoft Corporation 25888 2
VK - Mail.ru Group 3624 1
HPE Aruba Networks 100 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 1
Fitbit 65 1
Grishin Robotics 30 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 301 1
Indiegogo 57 1
Skybox Security 30 1
HPE - Juniper Networks 462 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 1
Lookout 36 1
littleBits Electronics 11 1
Orbotix 8 1
Citus Data 1 1
EnterpriseDB - EDB 20 1
Box inc - box.com - box.net 377 1
Bolt 39 1
Jawbone 37 1
Altair Engineering 33 1
Double Robotics 6 1
3D Robotics 3 1
Rethink Robotics 5 1
Contrail Systems 3 1
Planet Labs PBC - Cosmogia - SkySat - Terra Bella - Skybox Imaging - European Space Imaging 19 1
SolarCity 4 1
RobotLAB 5 1
Neoteny Labs 1 1
Boston Power 5 1
Broadcom - VMware 2628 1
Alphabet 179 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 1
Cisco Systems 5383 1
X Corp - Twitter 2943 1
Meta Platforms - Facebook 4638 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5824 1
Oracle Corporation 7112 1
Microsoft Corporation - GitHub 1110 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 70 3
Accel Partners 49 3
General Catalyst 24 2
Canvas Ventures - венчурный фонд 1 1
Lightspeed Ventures - венчурный фонд 3 1
Microsoft - LinkedIn 709 1
Tesla Motors 165 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 598 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 305 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 496 1
Sequoia Capital 119 1
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 14 1
Даурия Аэроспейс НПП - Научно-производственное предприятие - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 23 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Index Ventures 50 1
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 41 1
AltaIR Capital 14 1
Wellington Management Group 9 1
Greylock Partners 38 1
Oscar Health Insurance 1 1
General Atlantic - GA 28 1
Iconiq Capital 6 1
Y Combinator - венчурный фонд 58 1
Oak Investment Partners 13 1
I2BF Innovation Partners 1 1
Spark Capital 20 1
Thrive Capital 11 1
True Ventures 10 1
Canaan Partners 11 1
Charles River Ventures 11 1
Lerer Ventures 5 1
Norwest Venture Partners 11 1
MENA Venture Investments 1 1
Lerer Hippeau Ventures 1 1
CrunchFund 7 1
First Round Capital 14 1
GSR Ventures 4 1
FortRoss Ventures - Fort Ross Seed Fund - венчурный фонд 22 1
Roofstock 3 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3473 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Федеральное правительство США - Высшие федеральные органы государственной власти США 1705 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1906 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 827 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
NVCA - National Venture Capital Association - Национальная Ассоциация Венчурного капитала США 22 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8814 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7631 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36100 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28638 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8767 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1579 1
ANSI C - Стандарт языка программирования C 12 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6737 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7565 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9461 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2273 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10195 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 567 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9660 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34046 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3415 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3471 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 192 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6351 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24858 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11981 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3662 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6472 1
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol - Jabber 181 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 181 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13673 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1872 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13835 1
Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 725 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10866 1
OSCAR - Open System for CommunicAtion in Realtime - открытая система для общения в реальном времени 33 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3236 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23265 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10820 1
Аксессуары 4336 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11659 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7447 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13632 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10081 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13347 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2127 2
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 302 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1238 1
Google - Gmail 1029 1
Mozilla Firefox - браузер 1964 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 661 1
Apple iPhone 6 4861 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 710 1
Postgres95 8 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1710 1
Nvidia GPU Turing 41 1
C/C++ - Язык программирования 916 1
Google Earth - Google Планета Земля 490 1
Ingres - СУБД 17 1
Yelp 45 1
Microsoft Azure Data Platform - Microsoft Azure Data Lake 12 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 534 1
IBM Informix СУБД 135 1
MariaDB - SkySQL 54 1
VoltDB - СУБД класса newSQL и in-memory database 9 1
Hyundai Sonata - беспилотный автомобиль 22 1
Bending Spoons - MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 109 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1848 1
EnterpriseDB - Postgres Plus 7 1
Google YouTube - Видеохостинг 3020 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 935 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1072 1
Google Android 15388 1
Linux OS 11684 1
Microsoft Windows 17040 1
Microsoft Azure 1533 1
Khosla Vinod - Хосла Винод 6 3
Negroponte Nicholas - Негропонт Николас 46 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 228 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Stonebraker Michael - Стоунбрейкер Майкл 12 1
Гришин Дмитрий 210 1
Беляков Алексей 30 1
Рябенький Игорь 17 1
Kumar Rohan - Кумар Рохан 1 1
Hoffman Reid - Хоффман Рейд 17 1
Blair Tony - Блэр Тони 57 1
Yu Andrew - Ю Эндрю 6 1
Chen Jolly - Чен Джолли 6 1
Kopelman Josh - Копельман Джош 2 1
Buchheit Paul - Бухейт Пол 8 1
Kushner Josh - Кушнер Джош 1 1
Muglia Bob - Магли Боб 18 1
Breyer Jim - Брейер Джим 8 1
Bell George - Белл Джордж 6 1
Conway Ron - Конвей Рон 13 1
Lonsdale Joe - Лонсдейл Джо 4 1
Martocci Steve - Марточчи Стив 2 1
Brin Sergey - Сергей Брин 193 1
Larry Page - Ларри Пейдж 198 1
Орловский Виктор 409 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55141 6
США - Калифорния 4846 5
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1468 2
США - Массачусетс 520 2
США - Нью-Йорк 3198 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1101 2
Великобритания - Лондон 2438 1
Япония - Токио 1022 1
Великобритания - Кембридж 264 1
США - Калифорния - Беркли 287 1
США - Калифорния - Менло-Парк 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 168957 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19423 1
Европа 25038 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48192 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13878 1
Земля - планета Солнечной системы 10920 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18455 12
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5872 11
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2330 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58625 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34405 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6640 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1060 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54248 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11532 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3171 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3825 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2159 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация - Carbon Dioxide Removal, CDR - удаление углекислого газа из атмосферы 489 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 493 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1248 1
Физика - Physics - область естествознания 2972 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7598 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2790 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6855 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5718 1
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 5983 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 858 1
Зоология - наука о животных 2920 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3143 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 894 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1669 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 765 1
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 144 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1323 3
РБК Инновации 47 3
Business Insider - Бизнес инсайдер 269 2
NYT - The New York Times 1104 2
Crunchbase 75 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1351 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 248 1
The Information 88 1
AP - Associated Press 2009 1
Network World 31 1
Forbes - Форбс 1023 1
Fortune Global 100 142 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 298 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1746 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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