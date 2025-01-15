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MariaDB SkySQL

MariaDB - SkySQL


15.01.2025 Из Oracle уволился главный архитектор Linux, Java и MySQL 1
28.12.2024 Почему импортозамещение ПО играет на руку провайдерам DBaaS 1
14.08.2024 Из-за острой нужды в деньгах Intel без огласки продала все акции своего конкурента Arm 1
29.03.2024 Создатель знаменитой СУБД продается за бесценок: в 16 раз дешевле, чем оценивался полтора года назад 1
10.01.2024 «Рег.ру»: Спрос на PostgreSQL в облаках превысил MySQL 1
28.09.2023 GMonit помогает сети магазинов Familia запустить новую программу лояльности 1
20.09.2023 Инвестфонд основателей Acronis и Parallels покупает создателя знаменитой СУБД 1
06.12.2022 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров DBaaS 2022 1
27.07.2022 Обновление системы резервного копирования «Кибер бэкап» расширяет возможности защиты данных 1
28.06.2022 «Мой офис» начал наем целых команд разработчиков 1
01.06.2022 Бизнес переходит на российские инструменты резервного копирования и восстановления 1
20.05.2022 Бизнес переходит на российские инструменты резервного копирования и восстановления 1
26.04.2022 Азбука MySQL: практика, особенности, принципы функционирования 1
15.03.2022 OCS начинает сотрудничество с компанией RuBackup 1
20.07.2020 Система резервного копирования RuBackup включена в реестр российского ПО 1
20.07.2020 Система резервного копирования RuBackup включена в реестр российского ПО 1
29.04.2020 Обзор операционной системы CentOS для виртуальных серверов. История, версии, сравнение с конкурентами 1
08.11.2019 «Системный софт» предложит клиентам решения ownCloud 2
26.08.2019 Что нужно знать о развитии СУБД 1
06.03.2019 Pure Storage представила DirectFlash Fabric с поддержкой NVMe-oF RoCE 1
25.01.2019 Microsoft купила разработчика на PostgreSQL, чтобы «победить Amazon в облаках» 1
09.11.2017 Начались поставки первых в мире 48-ядерных ARM-процессоров для облаков 1
10.07.2017 IBM представила решение для ускорения работы открытых БД как сервиса на платформе Power Systems 1
15.06.2017 «Этлас-Софт» обновила СЭД и электронный архив «Этлас» до версии 6.0 1
24.03.2017 RAD Studio 10.2 делает доступной разработку для Linux и поддержку Multi-tenancy для RAD Server 1
08.12.2016 «Жестокая реальность» ИБ-рынка: защитное ПО лидирует по количеству дыр 1
30.09.2016 Всегда ли оправдан переход на стандартную ИТ-архитектуру? 1
28.01.2016 IBM обновила LinuxONE для гибридной облачной среды 1
17.08.2015 IBM выпустила линейку мейнфреймов «только для Linux» 1
26.06.2015 «Рикор» предложил программно-аппаратное решение для хостинг-центров 1
26.02.2015 Runa Capital вложила 3 млн евро в разработчика культовой СУБД 1
18.12.2014 Открытая СУБД может быть создана при поддержке правительств РФ и других стран БРИКС 1
02.04.2014 Веб-гиганты объединились для поддержки MySQL 1
26.12.2012 Infor10 ION и Infor LN сертифицированы для платформ Red Hat 1
04.10.2012 «Оскар» в мире Java достался российской облачной платформе Jelastic 1
31.08.2012 Oracle пытается сделать MySQL закрытым 1
27.07.2011 Получатель инвестиций от Runa Capital решил уйти в «облака» 1
15.11.2010 Microsoft готовит NoSQL-опции для своей облачной платформы 1
09.11.2010 Oracle готовится закрыть Java? 1
08.11.2010 Oracle изменяет ценовую политику для коммерческой версии MySQL 1

Публикаций - 40, упоминаний - 41

MariaDB и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6687 14
Red Hat 1305 9
Google LLC 11775 8
IBM - International Business Machines Corp 9441 7
Microsoft Corporation 24624 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 5
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 5
Nginx - Энджайникс 164 5
Amazon Inc - Amazon.com 2998 4
Samsung Electronics 10254 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 3
Canonical 202 3
Intel Corporation 12197 3
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 3
Jelastic 27 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 3
HP Inc. 5685 2
GitHub 814 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
Acronis - Акронис 448 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 2
Oracle - MySQL AB 35 2
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 156 2
ServiceNow 88 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 2
Pure Storage 53 1
Dropbox 498 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
Citus Data 1 1
EnterpriseDB - EDB 18 1
Рикор Холдинг - Rikor 121 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
8213 1
Broadcom - VMware 2359 1
Qualcomm Technologies 1822 1
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise 238 1
Alibaba Group 422 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Synopsys - Синопсис 36 1
Runa Capital 158 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 2
Khosla Ventures - венчурный фонд 16 1
Uber 330 1
LinkedIn 635 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 1
Intel Capital 148 1
Illumina 10 1
Y Combinator - венчурный фонд 51 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 63 1
DBS Group Holdings - DBS Bank - The Development Bank of Singapore - Банк развития Сингапура 4 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 344 1
ASF - Apache Software Foundation 206 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 21
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 19
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 11
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6083 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 9
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 9
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1526 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 7
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 620 7
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 204 6
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 4
OpenStack 488 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 4
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 4
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 596 4
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1721 4
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1005 4
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 296 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 3
СУБД - NoSQL - not only SQL 141 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 3
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными 190 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3820 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 30
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 20
Linux OS 9936 15
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Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 106 10
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 8
Docker - Платформа распределённых приложений 333 7
Apache HTTP Server - Apache Web Server 570 6
Microsoft Windows 15656 6
Intel x86 - архитектура процессора 1856 5
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 484 5
OpenNebula 39 5
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Apple iOS 7809 4
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 580 4
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 4
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Росплатформа Р-Виртуализация 19 3
Node.js - программная платформа - Express.js 103 3
IBM Power Systems - серия серверов 229 3
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Apache Spark - Apache Spark Streaming 82 3
Microsoft Windows 10 1758 2
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SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 2
SQLite - встраиваемая СУБД 45 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 2
Ingres - СУБД 17 2
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Apple macOS 2059 2
Arno Kaj - Арно Кай 5 3
Stonebraker Michael - Стоунбрейкер Майкл 11 2
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Satya Nadella - Сатья Наделла 199 1
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Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 566 1
Burgener Eric - Бюргенер Эрик 12 1
Buckheit Paul - Бакхейт Пол 2 1
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Kumar Rohan - Кумар Рохан 1 1
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Панченко Иван 138 1
Иванов Борис 58 1
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Сушкевич Антон 66 1
Коротков Александр 11 1
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Сигаев Федор 17 1
Muzilla Craig - Мазилла Крейг 6 1
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 35 1
DuPont Sarina - ДюПон Сарина 1 1
Кузнецов Андрей 67 1
Крючков Андрей 21 1
Чихачев Дмитрий 29 1
Петруня Сергей 2 1
Степанова Елена 2 1
Дементьева Екатерина 2 1
Vaintroub Vladislav - Вайнтрауб Владислав 1 1
Codd Edgar - Кодд Эдгар 4 1
Бабаев Игорь 1 1
Нураев Азат 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 7
США - Калифорния 4625 4
Швеция - Королевство 3619 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Земля - планета Солнечной системы 10374 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 458 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Япония 13282 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Украина 7608 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1412 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Индия - Bharat 5432 1
Бразилия - Федеративная Республика 2361 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 562 1
Финляндия - Эспоо 12 1
США - Калифорния - Сан-Диего 367 1
Европа 21767 1
Финляндия - Финляндская Республика 3603 1
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Луна - спутник Земли 1475 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Бельгия - Королевство 1040 1
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 2
Английский язык 6634 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 2
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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