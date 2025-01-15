MariaDB - SkySQL

Почему импортозамещение ПО играет на руку провайдерам DBaaS 1

GMonit помогает сети магазинов Familia запустить новую программу лояльности 1

Инвестфонд основателей Acronis и Parallels покупает создателя знаменитой СУБД 1

Бизнес переходит на российские инструменты резервного копирования и восстановления 1

Бизнес переходит на российские инструменты резервного копирования и восстановления 1

OCS начинает сотрудничество с компанией RuBackup 1

Система резервного копирования RuBackup включена в реестр российского ПО 1

Система резервного копирования RuBackup включена в реестр российского ПО 1

Что нужно знать о развитии СУБД 1

IBM представила решение для ускорения работы открытых БД как сервиса на платформе Power Systems 1

IBM обновила LinuxONE для гибридной облачной среды 1

Runa Capital вложила 3 млн евро в разработчика культовой СУБД 1

Открытая СУБД может быть создана при поддержке правительств РФ и других стран БРИКС 1

Infor10 ION и Infor LN сертифицированы для платформ Red Hat 1

Oracle пытается сделать MySQL закрытым 1