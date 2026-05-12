Россияне создали с нуля аналог Cloudify

Расширение для Basis Dynamix Cloud Control

Как стало известно CNews, «Базис» разработчик решений для организации динамической инфраструктуры, виртуальных рабочих мест и оказания облачных услуг, создал конструктор платформенных сервисов Basis Automation Studio (BAS). Решение входит в состав расширенной редакции платформы Basis Dynamix Cloud Control.

BAS в первую очередь предназначено для организаций, желающих автоматизировать развертывание сложных ИТ-систем и платформенных сервисов на базе виртуальной инфраструктуры. Решение ориентировано на облачных провайдеров, крупные компании с развитой ИТ-инфраструктурой, ИТ-департаменты и DevOps-команды, пояснил представитель «Базиса» в разговоре с CNews.

Набор инструментов, встроенных в BAS, позволяет администратору облака быстро собирать шаблоны облачных сервисов и автоматизировать весь процесс развертывания стека ПО для пользователя облака под одной кнопкой.

«Российский Cloudify»

Ближайшим зарубежным аналогом BAS в «Базисе» называют Cloudify, которая с начала 2023 г. принадлежит американской Dell. Обе платформы отличаются поддержкой открытого стандарта TOSCA (используется для описания топологии облачных сервисов) и располагают визуальным конструктором, упрощающим работу администратора по описанию инфраструктуры.

«Базис» Basis Dynamix Cloud Control теперь имеет в своем составе конструктор платформенных сервисов

BAS – это собственная разработка «Базиса», написанная с нуля, утверждают в компании.

Платформу Basis Dynamix Cloud Control «Базис» сравнивает с VMware Cloud Director и VMware Cloud Foundation американской компании Broadcom. Однако в составе этих продуктов решение, сопоставимое с BAS по функциональности, отсутствует. Таковым можно назвать отдельный продукт VMware – vRealize Automation, однако в нем не поддерживается TOSCA, вместе него задействуется проприетарная технология VMware.

Визуальный конструктор

Конструктор, входящий в состав BAS, позволяет администраторам и инженерам проектировать инфраструктуру на основе готовых компонентов и связей между ними, в том числе визуально, без написания кода, через специализированный интерфейс.

Кроме того, пользователям решения доступен каталог шаблонов виртуальных инфраструктур, платформенных сервисов, расширяемая библиотека типовых элементов и образцов востребованного ПО, включая популярные системы управления базами данных MariaDB, ClickHouse, PostgreSQL, инструмент для построения связей между сервисами в инфраструктуре Consul, контейнеризатор приложений Docker.

Изображение: компания «Базис» Управление компонентами инфраструктуры в BAS

BAS поддерживает стандартные для облачной инфраструктуры инструменты и подходы, включая ранее упомянутую открытую архитектуру TOSCA, формат сериализации YAML, систему управления конфигурациями Ansible, язык Python, командный интерпретатор Bash. Они используются для описания облачной инфраструктуры и управления ее компонентами, развертывания сервисов и их настройки.

Развернутые сервисы легко контролировать: система позволяет автоматизировать их мониторинг, поддержку и обновление. Готовые сервисы можно разместить на портале самообслуживания, где пользователи заказывают их в один клик. Для настройки платформы в BAS предусмотрен веб-интерфейс с наглядным визуальным редактором, а безопасность обеспечивается встроенными инструментами управления доступом

Мультитенантность

В BAS разработчиками «Базиса» выстроена иерархическая мультитенантная (многоарендная) модель, гарантирующая разделение ресурсов различных команд или отделов и обеспечивающая управление доступом.

На каждом уровне иерархии могут быть независимо назначены права доступа, роли и разрешения для взаимодействия с конструктором и запущенными с его помощью сервисами. Таким образом крупная компания может легко разделить инфраструктуру между филиалами, объединив их проекты и учетные записи в отдельные изолированные группы, называемые доменами. В итоге сотрудники из одного отдела даже не увидят ресурсы другого.

Такой подход позволяет обеспечить защищенность данных, имеющих коммерческую ценность, и помогает при необходимости безопасно масштабировать ИТ-инфраструктуру, рассказали CNews в «Базисе».

Ролевая модель управления

Дополнительно BAS предлагает ролевую модель управления пользователями платформы.

Изображение: компания «Базис» Управление пользователями в BAS

По умолчанию доступны следующие роли: администратор с полными правами на управление конструктором; архитектор для управления компонентами и сервисами; разработчик компонентов и сервисов; администратор проектов и пользователь.

Допускается присвоение одной учетной записи нескольких ролей одновременно.

Некоторые факты о «Базисе»

Basis Dynamix Cloud Control предназначена для создания и управления – через единый интерфейс – кластерами серверов, которые расположены в разных дата-центрах. Разработчиком позиционируется как решение для организаций с разветвленной сетью региональных офисов, групп компаний, облачных провайдеров.

Согласно данным официального сайта «Базиса», текущая версия платформы Basis Dynamix Cloud Control – 5.4. Релиз версии 5.3 состоялся в конце октября 2025 г.

В марте 2026 г. CNews писал о том, что «Базис» ведет разработку собственного протокола доставки Basis Connect для собственной платформы управления инфраструктурой виртуальных рабочих столов (VDI) Basis Workplace.



Компания «Базис» возглавила рейтинг крупнейших российских разработчиков платформ виртуализации CNews 2025 г.. Выручка «Базиса» в 2024 г. в сегменте платформ серверной виртуализации, VDI и терминального доступа составила 4,6 млрд руб., на 52% превысив показатель 2023 г., который находился на уровне 3 млрд руб.