Axiom JDK и Haulmont объявили о публичном релизе OpenIDE Pro

«Группа Астра» совместно с Axiom JDK и Haulmont объявила о публичном релизе OpenIDE Pro — коммерческой версии российской интегрированной среды разработки на базе IntelliJ Platform.

OpenIDE Pro предназначена для компаний, которым после ухода JetBrains нужна поддерживаемая IDE с корпоративным лицензированием, договором, SLA и ответственным поставщиком на российском рынке. Продукт объединяет в одном дистрибутиве инструменты для разработки на Java, Kotlin, Go, JavaScript, TypeScript, Python и PHP, а также DB-клиент и инфраструктуру для подключения AI-агентов.

Первый релиз OpenIDE вышел больше года назад. Сейчас продуктом на постоянной основе пользуются десятки тысяч разработчиков в сотнях российских компаний. Запрос на коммерческую версию возник со стороны крупных заказчиков: для команд на несколько сотен разработчиков важны не только функции IDE, но и техническая поддержка, понятная модель лицензирования и предсказуемость обновлений.

OpenIDE Pro закрывает эти требования. Для ИТ-директоров, руководителей разработки и закупочных подразделений это означает возможность заменить набор отдельных IDE одной корпоративной поставкой: с едиными условиями лицензирования, обновлениями и поддержкой.

Отдельный блок OpenIDE Pro — DB-клиент, встроенный прямо в IDE. Он позволяет подключаться к базам данных, работать с SQL-консолью, просматривать результаты запросов в табличном виде, визуально редактировать данные и строить диаграммы схемы БД. Сейчас поддерживаются PostgreSQL, MySQL/MariaDB и ClickHouse. В планах SQLite, SQL Server, Redis и MongoDB.

Ещё одно направление OpenIDE Pro — работа с ИИ-агентами. Рынок таких инструментов быстро меняется: каждый месяц появляются новые решения, и компаниям сложно заранее понять, какой агент окажется лучшим для конкретной команды или проекта. Поэтому OpenIDE Pro не привязывает разработчиков к одному встроенному ИИ-инструменту. К IDE можно подключать разных агентов — как уже используемых в компании, так и новых, если команда решит их попробовать. Разные подразделения могут работать с разными ИИ-решениями в одной среде разработки, без смены IDE и без зависимости от одного поставщика.

По мере роста кодовой базы ценность IDE для компании увеличивается. Разработчикам нужны быстрый поиск по проекту, точные рефакторинги, надёжная отладка, работа с тестами, профилирование, SQL-инструменты и интеграция с ИИ-сценариями. OpenIDE Pro объединяет эти функции в одном рабочем окружении и снижает фрагментацию инструментов внутри команд.

Корпоративные лицензии OpenIDE Pro уже доступны для покупки и пилотирования в компаниях. Стоимость лицензии — 45 тыс. руб. на одного разработчика в год.

«После ухода JetBrains российским компаниям понадобилась не просто ещё одна IDE, а инструмент, который можно закупать без рисков, разворачивать на большие команды и сопровождать по понятным правилам. OpenIDE Pro закрывает ключевые сценарии разработки в одном дистрибутиве. Для нас было принципиально важно дать компаниям не только функциональную замену привычным IDE, но и нормальную корпоративную поставку — с лицензированием, поддержкой и ответственностью на российском рынке», — отметил Федор Сазонов, генеральный директор компании «Открытая среда разработки».