«Хи-Квадрат» открыл доступ к дистрибутиву платформы Xsquare для процессоров «Эльбрус»

Компания «Хи-Квадрат» представила дистрибутив платформы Xsquare для процессоров «Эльбрус» (архитектура e2k). Заказчики получили возможность развернуть стек для разработки и эксплуатации корпоративных приложений, построенный на отечественных компонентах. Об этом CNews сообщили представители «Хи-Квадрат».

В основе дистрибутива лежит актуальная версия платформы Xsquare, выпущенная в июне 2026 г. В версии 6.6, помимо новой дизайн-системы, реализована поддержка трех типов СУБД (PostgreSQL, MariaDB и MySQL) на уровне ядра, а также «именованных параметров», что ускоряет разработку и упрощает миграцию с Oracle и MS SQL. В дополнение к этому развертывание платформы стало возможным в облаках (VK Cloud, Yandex Cloud, Selectel и Timeweb), а также через докер-контейнеры.

В дистрибутиве представлены ключевые компоненты платформы Xsquare. Сервер приложений PGHS в связке со средой разработки XRAD образуют комплект для создания корпоративных приложений. REST API сервер XDAC обеспечивает интеграцию и обмен данными между системами. За формирование, генерацию и экспорт отчетов в разных форматах отвечает Xreports. В состав дистрибутива также входят небольшие вспомогательные утилиты, среди них модуль для отправки email-уведомлений через API и модуль для управления файлами.

Компоненты дистрибутива работают на процессорах «Эльбрус» нативно, без программных прослоек и эмуляции. Это стало возможным благодаря обновлению в декабре 2025 г. компиляторов для архитектуры e2k. Переход с других процессоров на «Эльбрус» сводится к переносу файла конфигурации, после чего сервер приложений адаптируется к новой платформе автоматически.

Работоспособность связки Xsquare и «Эльбрус» компания проверяла заранее, тестирование проводилось на процессорах «Эльбрус Е8С2». Время отклика платформы Xsquare составило от 50 до 127 миллисекунд при работе с запросами объемом от 4,6 до 16 КБ, а на базе данных с 10 млн записей платформа обработала более 4 млн транзакций со средней задержкой 2,12 миллисекунды. За месяц непрерывной работы не было зафиксировано ни одного сбоя. По оценке компании, мощностей «Эльбрус Е8С2» достаточно для задач малого и среднего бизнеса, а для крупных предприятий процессор обеспечивает работу 95% корпоративных систем.

«Мы адаптируем платформу Xsquare под отечественную процессорную базу, чтобы заказчики могли отказаться от эксплуатации зарубежных решений без потерь в надежности и производительности. Выход дистрибутива для «Эльбруса» позволяет компаниям самостоятельно развернуть эту связку и проверить ее на своих задачах», – сказал технический директор «Хи-Квадрат» Константин Ващенков.