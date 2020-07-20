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Система резервного копирования RuBackup включена в реестр российского ПО

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Система резервного копирования RuBackup одобрена экспертным советом по российскому программному обеспечению при Минкомсвязи России и включена в Единый реестр отечественного ПО под номером № 6808. Соответствующий приказ был подписан 15 июля 2020 г.

RuBackup – профессиональное программное решение резервного копирования, ориентированное на ИТ-инфраструктуру государственных и корпоративных заказчиков, которые переходят на российское программное обеспечение. Решение предназначено для защиты информации центров обработки данных и корпоративных сетей предприятия.

RuBackup разработана «с нуля» и не базируется на каких-либо иных Open Source-решениях.

RuBackup позволяет осуществлять резервное копирование и восстановление платформ виртуализации Proxmox, OpenNebula, Р-Виртуализация, KVM, систем управления базами данных PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Nosql Redis, контейнеров Docker, LXD и пр.

Подтверждена совместимость RuBackup с операционными системами Astra Linux Special Edition 1.6 Смоленск, РЕД ОС и ОС «Лотос».



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