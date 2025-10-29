Разделы

Цифровизация
|

«Корус Консалтинг» и ITConstruct объявляют о стратегическом партнерстве по внедрению K-Team HRM

ГК «Корус Консалтинг» и компания ITConstruct объявляют о стратегическом партнерстве, направленном на развитие HRTech-решений для российского бизнеса. В рамках сотрудничества ITConstruct войдет в экосистему поставщиков HRM-платформы K-Team, разработанной на базе «Битрикс24». Решение позволит клиентам компании автоматизировать полный цикл управления персоналом – от подбора и адаптации до обучения, оценки и мотивации сотрудников. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

K-Team HRM – это модульное all-in-one решение, разработанное ГК «Корус Консалтинг». В состав платформы входят корпоративный портал, личный кабинет сотрудника, база знаний, модули адаптации, геймификации, обучения, оценки и развития, управления по целям и KPI и не только. Система работает в формате on-premise, включена в реестр российского программного обеспечения и совместима с «Ред ОС», Astra Linux и MariaDB.

Синергия экспертизы ITConstruct с возможностями гибкой HRM-платформы K-Team позволит создавать отраслевые решения для автоматизации HR-процессов. Партнерство расширит географию присутствия K-Team HRM на российском рынке и укрепит позиции отечественных решений в сегменте HRTech. Уже сегодня платформой пользуются более 100 тыс. сотрудников компаний из различных отраслей экономики.

Как выбрать ИИ-ассистента, который действительно работает
Цифровизация

«Сейчас рынок стал более зрелым – он требует не просто инструментов автоматизации, а целостных экосистем ИТ-решений. Партнерство с ITConstruct позволяет нам совместно разрабатывать отраслевые сценарии использования HRM-платформы, что особенно важно в условиях импортозамещения и необходимости быстрой цифровизации HR-функций», – отметил Антон Бобров, директор по развитию K-Team HRM от ГК «Корус Консалтинг».

«Мы наблюдаем растущий спрос на интегрированные HR-решения, которые работают в едином контуре с CRM и системами управления бизнесом. K-Team HRM идеально соответствует этой потребности, позволяя нашим клиентам не просто автоматизировать процессы, а создавать персонализированную цифровую среду для развития корпоративной культуры и повышения эффективности сотрудников без длительных сроков внедрения», – сказал Роман Петров, руководитель группы компаний ITConstruct.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Искусственный интеллект в сертификации: как превратить затратную процедуру в конкурентное преимущество

Частному бизнесу приготовиться. Власти обсуждают законодательные ограничения на иностранный софт для коммерческих фирм

Кирилл Федулов, Okdesk: Рынку не нужны ITSM-системы и другие решения по цене вертолета

Москва создаст собственную платформу нейросетей на базе PostgreSQL и Kubernetes

Павел Борченко, SL Soft: 80% сотрудников отправляют рабочую информацию в нейросети

Власти недовольны ИИ: «10 минут доказываешь роботу, что ты человек»

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/