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Корус Консалтинг K-Team HRM
Корус Консалтинг и организации, системы, технологии, персоны:
|Бобров Антон 33 19
|Семенов Александр 149 3
|Никифоров Александр 3 1
|Бажинов Алексей 4 1
|Куприянова Анастасия 1 1
|Девяткин Николай 1 1
|Шиповалова Мария 1 1
|Чавшино Ирина 1 1
|Чебаков Кирилл 1 1
|Карпенко Галина 1 1
|Холуянов Алексей 1 1
|Карпуничев Сергей 11 1
|Пискунович Елена 10 1
|Какунин Алексей 14 1
|Юрова Светлана 1 1
|Балтабаева Валерия 1 1
|Карамзинова Елена 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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