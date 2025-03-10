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Корус Консалтинг K-Team HRM

Корус Консалтинг - K-Team HRM

10.03.2025 «Корус Консалтинг» внедрил HRM-платформу K-Team для ПАО НК «РуссНефть» 2
26.11.2024 ГК «Корус Консалтинг» внедрила HR-платформу K-Team на базе «Битрикс24» для ГК «Ташир Медика» 2
30.10.2024 HR-платформа K-Team вошла в топ-3 HCM-систем рейтинга CNews 2
30.10.2024 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг HCM-систем 2024 1
25.09.2024 «Корус Консалтинг» запустила интранет K-Team для группы «Родина» 1
15.07.2024 «КОРУС Консалтинг» увеличил выручку на 30% по итогам финансового года 1
11.07.2024 «Корус Консалтинг» расширяет портфель портальных решений продуктом Incomand 1
20.06.2024 «КОРУС Консалтинг» и группа компаний Б1 автоматизировали процесс сбора обратной связи по работе сотрудников 1
11.03.2024 Внедрение новых HR-технологий: как избавиться от «зоопарка систем» и создать единое рабочее пространство с помощью интранета? 1
28.02.2024 «КОРУС Консалтинг» внедрил интранет K-Team для компании Level Group 1
30.01.2024 «КОРУС Консалтинг» внедрил интранет K-Team для компании «Форте Хоум Гмбх» 2
27.12.2023 «КОРУС Консалтинг» запустил корпоративную валюту для сотрудников на базе собственной разработки K-Team 1
27.12.2023 «КОРУС Консалтинг» запустил корпоративную валюту для сотрудников на базе собственной разработки K-Team 1
23.11.2023 «КОРУС Консалтинг» автоматизировал процесс управления целями сотрудников FM Logistic на базе корпоративного портала K-Team 1
30.08.2023 «Корус консалтинг» внедрила интранет K-Team в ИТ-компании Innostage 1
17.08.2023 «Корус консалтинг» запустил новый интранет K-Team для компании Pioneer 1
25.07.2023 «Корус консалтинг» модернизировала корпоративный портал в «Сиэс медика» 1
20.06.2023 «Корус консалтинг» запустила корпоративный портал K-Team для FM Logistic 1
15.06.2023 «Корус консалтинг» внедрил корпоративный портал для «Альмакоргруп» 1
07.06.2023 «Корус консалтинг» внедрила K-Team в «Газпром интернэшнл лимитед» 1
17.05.2023 «Корус консалтинг» внедрил новый корпоративный портал K-Team для группы компаний «Транслом» 1
26.04.2023 Итоги 2022 г. ГК «Корус консалтинг»: выручка от ИТ-услуг и реализации собственных продуктов выросла на 18% 1
14.02.2023 «Корус консалтинг» автоматизировала для «БФТ-холдинга» планирование отпусков, внедрила магазин призов и создала единое окно корпоративных сервисов 2
10.01.2023 «Корус консалтинг» создал корпоративный портал для объединения сотрудников компании We-On Group 2
23.06.2022 Оборот ГК «Корус консалтинг» в 2021 г. вырос на 42% и составил 7,6 млрд рублей 1
31.03.2022 «Корус консалтинг» выпустила платформу для цифрового взаимодействия сотрудников внутри компании 1

Публикаций - 26, упоминаний - 32

Корус Консалтинг и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК 1229 25
8295 8
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 337 2
InnoSTage - Инностейдж 149 2
Telegram Group 2052 2
1С Mirapolis - Мираполис 23 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1947 2
Playrix Holding 32 1
WE-ON Group - ВИ-ОН 2 1
SAP SE 5293 1
Microsoft Corporation 24701 1
Корус Консалтинг - LAMACON - Logistics and Mathematics Consulting 9 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 134 1
KeepRise - Кипрайз 5 1
1С-Битрикс - Bitrix 584 1
Pioneer Corporation 423 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3979 1
Корус Консалтинг - Digital Product Lab 3 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
EmDev - ЕмДев 14 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 120 1
EY - Эрнст энд Янг - Б1 Информационные технологии 7 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 275 1
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 51 1
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 26 1
Лента - Сеть розничной торговли 2098 4
РЖД - Российские железные дороги 1917 3
FM Logistic - ФМ Ложистик 15 3
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 2
ВТБ Лизинг 68 2
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 82 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 207 2
Газпром нефть 625 2
Галамарт - Галастор - Пыжикофф - сеть магазинов товаров для дома 13 2
GFG - Lamoda - Купишуз 167 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 468 2
Mars Petcare - Pedigree, Whiskas, Royal Canin, Sheba 5 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Omron Healthcare 3 1
Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 11 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 866 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 464 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
Востокцемент 13 1
Zentiva - Зентива Фарма 4 1
ТрансЛом ГК 5 1
Газпром ПАО 1347 1
Level Group - Левел Груп 16 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7407 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Русагро Группа Компаний 280 1
Деловые Линии ГК 69 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 53 1
Ikon Tyres - Nokian Tyres 19 1
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 111 1
ЭКО-Культура АПХ - Агропромышленный холдинг 8 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 38 1
Tashir Group - Ташир ГК 30 1
Фирма Гален 4 1
Группа Родина 1 1
СиЭс Медика - CS Medica 8 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1074 18
Intranet - Интранет - Интрасеть 779 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31083 17
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2876 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67080 10
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1297 6
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2540 6
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4042 6
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5456 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10341 4
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Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4031 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1764 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1093 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 282 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4871 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1335 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11034 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6201 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1224 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 313 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2140 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1664 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2456 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3235 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345309, в очереди разбора - 764920.
Создано именных указателей - 170287.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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