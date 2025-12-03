Разделы

«Корус Консалтинг» и Qsoft будут развивать рынок HR-решений с помощью K-Team HRM

ГК «Корус Консалтинг» и digital-интегратор Qsoft объявили о партнерстве. Qsoft становится поставщиком HRM-платформы K-Team — отечественного решения для цифровизации управления персоналом на базе «Битрикс24». Совместная работа компаний расширит доступ российского бизнеса к современным HR-Tech-инструментам. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг.

Платформа K-Team HRM — это единая цифровая среда, которая объединяет более 50 модулей для решения большинства HR-задач. Продукт включен в реестр отечественного программного обеспечения и работает в формате on-premise. Система непрерывно развивается: например, в ней уже есть ИИ-помощник CoPilot, который за несколько секунд пишет требования к кандидатам для оформления вакансий, ставит задачи работникам и генерирует изображения. Также доступен Telegram-бот Buddy, который круглосуточно отвечает сотрудникам на рабочие и организационные вопросы.

Решение построено на базе открытой платформы «Битрикс24». Это позволяет выстраивать сквозные процессы управления и объединять HR-функции с системами клиентского сервиса, проектной деятельностью и операционным управлением. Такой подход обеспечивает автоматизацию кадровых операций и формирует целостную рабочую среду для сотрудников, где все необходимые сервисы и информация доступны в формате единого окна.

Партнерство позволило Qsoft сделать важный шаг в развитии собственного портфеля решений. Платформа K-Team HRM дополнила продуктовую линейку компании в востребованной нише готовых HR-Tech-инструментов.

Объявлены лауреаты CNews Awards 2025
«K-Team — это нативное и интуитивно понятное для пользователей решение. Оно легко интегрируется с большинством существующих ИТ-систем и обладает уникальной гибкостью, что позволяет быстро адаптировать его к специфическим задачам бизнеса. В современных условиях именно скорость внедрения, персонализация и тонкие настройки решения определяют его успех», — отметил Антон Бобров, директор департамента корпоративных сервисов ГК «Корус Консалтинг.

«Мы видим в K-Team дополнение к нашему портфелю продуктов, созданных на платформе Битрикс24. Это решение позволяет нам закрывать запросы клиентов на внедрение готовых решений по управлению персоналом — от подбора до адаптации и развития сотрудников. K-Team с ее ориентацией на скорость и гибкость — это именно тот продукт, который нужен клиентам», — сказал Олег Демченко, директор по развитию Qsoft.

