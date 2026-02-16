В России впервые появятся ГОСТы для виртуальной и дополненной реальностей

До конца 2026 г. в России планируют принять ГОСТы VR- и AR-технологий для применения в промышленности, обучении и в игровой индустрии. Уже разработаны три стандарта.



ГОСТы для AR и VR

В России разрабатывают и планируют до конца 2026 г. утвердить ГОСТы для технологий дополненной и виртуальной реальности (VR и AR), пишут «Известия», ссылаясь на информацию представителей АНО «Платформа НТИ», курирующей стандартизацию в сфере ИT.

Документ, который уже вынесли на общественное обсуждение Росстандарт и технический комитет ТК 194 «Кибер-физические системы», содержит три стандарта — для архитектуры систем, для их применения в образовании, а также расширенную инструкцию по эксплуатации для обеспечения безопасности.

Стандарты будут применяться в промышленности, обучении и в индустрии развлечений — от игровых зон до 4D-кинотеатров, включая сценарии с передачей дополнительных сенсорных эффектов, указано в документе.

freepik/dcstudio VR и AR технологии используются не только в игровой индустрии, но и в промышленности, образовании, строительстве, медицине

AR — дополненная реальность. Для ее запуска достаточно иметь устройство с камерой, например, телефон. Пользователь наводит камеру телефона на объект и видит на экране цифровые элементы, которые «дополняют» реальный объект. VR — виртуальная реальность. Это полностью сгенерированный цифровой мир. Чтобы его увидеть, пользователю нужно использовать VR-гарнитуру.

Для чего нужны стандарты

Стандартизация AR/VR-систем нужна нужна для обеспечения их совместимости и безопасности, объяснил изданию председатель техкомитета Никита Уткин.

Безопасность и закрепление ответственности организаций считает основной целью внедрения стандартов участник рынка НТИ «Нейронет» Денис Захаркин, так как небезопасное использование этих технологий может привести к травмам, падениям, ухудшению самочувствия и ошибкам, связанным с перегрузкой внимания.

«AR/VR уже давно вышли за рамки исключительно развлекательной сферы: они применяются в промышленном проектировании, строительстве, образовании, медицине, при подготовке специалистов и в оборонно-промышленном комплексе. При этом отсутствие единых требований к форматам, протоколам взаимодействия и параметрам безопасности создает барьеры для масштабного внедрения», — отметил член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Соответствие стандартам дает разработчикам преимущества при госзакупках и корпоративных тендерах, сказал Уткин. А несоблюдение стандартов создает риски для компаний — невозможность сертифицировать оборудование, отказ в госзаказах, штрафы за нарушение охраны труда и техники безопасности, а в случае инцидентов — гражданские иски со стороны работников, добавил генеральный директор группы компаний ST IT Антон Аверьянов.

Рынок AR и VR-технологий

Среднегодовой темп роста мирового рынка AR и VR-технологий к 2029 г. составит 42,36%, а объем - $250. млрд. Разработчики Все чаще интегрируют в мобильные приложения инструменты AR и VR.

В 2025 г. в мире было продано более 14 млн VR-гаджетов, приводил «Коммерсант» в январе 2026 г. данные агентства IDC. Основная часть спроса приходится не на потребительский, а на корпоративный сектор (обучение, производство, здравоохранение).

В России отечественных устройств для потребительского сегмента практически нет, но есть разработчики, создающие образовательные сценарии и собственные компоненты технологий, например, системы позиционирования, модули.