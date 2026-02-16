Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190627
ИКТ 14709
Организации 11389
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3550
Системы 26598
Персоны 82872
География 3028
Статьи 1575
Пресса 1272
ИАА 744
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2762
Мероприятия 882

Захаркин Денис


СОБЫТИЯ


16.02.2026 В России впервые появятся ГОСТы для виртуальной и дополненной реальностей 1
27.08.2024 «Ред Софт» и VR Concept подготовили платформу для импортозамещения VR-классов в школах и вузах 1
11.06.2024 Игровой 3D-движок резидента «Сколково» совместим с ОС Astra Linux 1
14.11.2022 Платформа трехмерного виртуального прототипирования VR Concept работает на российской операционной системе «Альт образование» 1
02.04.2020 TAU tracker и VR Concept проводят пилотную интеграцию своих проектов 1
21.06.2019 Геометрическое ядро C3D впервые станет компонентом VR-приложения 1
20.09.2017 VR Concept представит модуль работы с инженерными расчетами в виртуальной реальности 1
16.02.2017 VR Concept создал решение для совмещения 3D-модели с облаком точек в VR 1
21.12.2016 ЦТСС запустил апробацию ПО VR Concept для решения задач судостроения 2

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Захаркин Денис и организации, системы, технологии, персоны:

VR Concept - ВР Концепт 17 8
Ред Софт - Red Soft 1055 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2602 1
TAU tracker - НАСТЭК 1 1
Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 50 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 803 1
Leica Geosystems Geospatial Imaging - Wild Heerbrugg 24 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 134 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1043 1
ЦТСС - Центр технологии судостроения и судоремонта 5 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3282 2
РВК ТК 194 - Технический комитет по стандартизации 194 - Кибер-физические системы 38 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 788 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 744 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4848 8
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3110 8
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4156 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73864 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57527 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27183 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23252 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6023 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13091 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8210 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7459 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34053 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1556 1
Оцифровка - Digitization 4939 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12365 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26126 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2450 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8798 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32001 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1566 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14919 1
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 596 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17850 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1203 1
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 896 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3529 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1285 1
Customer Development - тестирование идеи или прототипа будущего продукта на востребованность с помощью потенциальных потребителей 14 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6102 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 479 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32053 1
ИЭТР - Интерактивное электронное техническое руководство - Electronic Technical Manual - IETM - Interactive Electronic Technical Manual 28 1
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 289 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1142 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 915 1
HTC Vive VR - HTC Vive Flow - HTC Viveport 66 1
Аскон - C3D Labs - C3D Converter 11 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 100 1
Аскон - C3D Labs - C3D Modeler 11 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 645 1
Linux OS 11026 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1374 1
Рустамов Рустам 526 1
Зыков Олег 17 1
Жемуранова Людмила 1 1
Трандин Сергей 104 1
Зеленин Владимир 7 1
Трубочев Алексей 34 1
Долматов Михаил 1 1
Тихомирова Екатерина 4 1
Котов Илья 1 1
Котельников Сергей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 158508 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2544 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31978 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10469 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5328 3
Физика - Physics - область естествознания 2836 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55095 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5976 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6383 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6291 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 441 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6959 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3701 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6144 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2181 1
Ergonomics - Эргономика 1692 1
Национальный проект - Современная школа - Компьютеризация сельских и городских школ 28 1
Образование в России 2571 1
Национальный проект - Образование 11 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1290 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 32 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419608, в очереди разбора - 726142.
Создано именных указателей - 190627.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще